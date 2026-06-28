എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിച്ച് കടന്നു പോയത്? പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളില് നിറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ലോഹിതദാസ്
2009 ജൂൺ 28-നാണ് മലയാള സിനിമയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ലോഹിതദാസ് വിടപറഞ്ഞത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 12:34 PM IST
നിങ്ങള് അവസാനമായി കിരീടം കണ്ടപ്പോള് കണ്ണ് നിറഞ്ഞില്ലേ... ഭരതം കണ്ടപ്പോള് ഗോപിനാഥനൊപ്പം കരഞ്ഞില്ലേ, അമരം കണ്ടപ്പോള് അച്ചൂട്ടിയുടെ വേദന നിങ്ങളുടേതുമായില്ലേ? എങ്കില് ഓരോ മലയാളി പ്രേക്ഷകന്റെയും ഉള്ളില് ഇന്നും ലോഹിതദാസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന വേദനയോടെയാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെ ഇന്നും ഓര്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. സിനിമയെ ഒരിക്കലും വിനോദത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെയായിരുന്നില്ല ലോഹി കണ്ടിരുന്നത്. പകരം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ മുഖമാണ് വെള്ളിത്തിരയിൽ വരച്ചുകാട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഏതോ ഒരു അധ്യായം വീണ്ടും ജീവിച്ച അനുഭവമായി പലപ്പോഴും മാറുന്നത്. ഒരു വിങ്ങലോടെയല്ലാതെ ലോഹിതദാസിന്റെ സിനിമകളെ കാണാനോ ഓര്ക്കാനോ മലയാളിക്ക് ഇന്നുമാവില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളും സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമൊക്കെ കാഴ്ചക്കാരന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത്രമാത്രം ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്.
വെറും 20 വര്ഷം മാത്രമാണ് മലയാള സിനിമയില് ലോഹിതദാസ് ജീവിച്ചത്. അതില് 12 വര്ഷം മാത്രമാണ് തിരക്കഥാകൃത്തെന്ന നിലയില് സജീവമായി നിന്നിരുന്നത്. ആ ചെറിയ കാലയളവില് തീര്ത്തത് 47 സിനിമകള്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് മായാത്ത അടയാളമായി അവ മാറുകയും ചെയ്തു.
2009 ജൂൺ 28-നാണ് മലയാള സിനിമയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ലോഹിതദാസ് വിടപറഞ്ഞത്. ഇന്നേയ്ക്ക് 17 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാലം എത്ര മുന്നോട്ടുപോയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകുന്നില്ല മലയാളി പ്രേക്ഷകന്റെ ഉള്ളില് നീറുന്ന വേദനയോടെ ഇന്നും അവര് ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും, നമ്മുടെ വീടുകളിലും, നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലും.
തിരക്കഥാരംഗത്ത് എം.ടി.യും പത്മരാജനും ജോൺപോളും ടി. ദാമോദരനും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് നാടക തട്ടകത്തില് നിന്ന് നടൻ തിലകന്റെ കൈപിടിച്ച് ലോഹിതദാസ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരുതരത്തിൽ പത്മരാജൻ സൃഷ്ടിച്ച സിനിമ എഴുത്തിന്റെ പുതിയ രീതിയുടെ ഓരംപറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു ലോഹി.
സിബി മലയിലും സത്യന് അന്തിക്കാടുമൊക്കെയായി ചേര്ന്ന് മികച്ച സിനിമകളാണ് ലോഹി സമ്മാനിച്ചത്. തിരക്കഥ എന്നത് കഥ പറയാനുള്ള ഉപകരണമല്ല പകരം പ്രേക്ഷകന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള എളപ്പവഴിയാണെന്ന് ലോഹി തെളിയിച്ചു. ലോഹിതദാസ് ജന്മം നൽകിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്.
ലോഹിതദാസ് സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നായകപരിവേഷമില്ലായിരുന്നു. അവർ ജയിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും തോൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ.
'തനിയാവർത്തനത്തിലെ' ബാലൻ മാഷ് ഒരു മാനസികരോഗിയുടെ കഥ മാത്രമായിരുന്നില്ല; സമൂഹം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. 'കിരീടത്തിലെ' സേതുമാധവൻ ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസർ ആകാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല; ഒരു നിമിഷത്തെ വിധി ജീവിതം മുഴുവൻ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന വേദനയുടെ മുഖമായിരുന്നു. 'ഭരതത്തിലെ' കല്ലൂർ ഗോപിനാഥൻ, 'അമരത്തിലെ' അച്ചൂട്ടി, 'വാത്സല്യത്തിലെ' രാഘവൻ നായർ, 'ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെ' വിദ്യാധരൻ... ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ കണ്ട മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹിയുടെ സിനിമകൾ അവസാനിച്ചിട്ടും കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തത്.
മലയാള സിനിമയിലെ രണ്ട് മഹാനടന്മാരായ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലതും ലോഹിതദാസിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്.
'കിരീടം', 'ചെങ്കോൽ', 'ഭരതം', 'ദശരഥം', 'കമലദളം', 'അമരം', 'വാത്സല്യം', 'കന്മദം'... ഓരോ സിനിമയും അഭിനയത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളായി മാറി.
സംവിധായകർ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ക്രീനിലെത്തിച്ചെങ്കിലും, ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് നൽകിയിരുന്നത് ലോഹിയുടെ എഴുത്തായിരുന്നു.
മലയാളത്തില് ഇന്നും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത മണ്മറഞ്ഞു പോയ താരങ്ങളായ തിലകൻ, നെടുമുടിവേണു, മുരളി, ജഗതി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, കെപിഎസി ലളിത, സുകുമാരി, ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മാള അരവിന്ദൻ, കുതിരവട്ടം പപ്പു, സിദ്ദീഖ്, മുകേഷ്, മനോജ്.കെ.ജയൻ, ഫിലോമിന തുടങ്ങിയവരുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില് ലോഹിയുടെ തൂലികയില് പിറന്ന ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അസാധാരണമായ കരുത്ത്
ലോഹിതദാസിന്റെ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീകൾ വെറും നായികമാരല്ലായിരുന്നു. കഥയുടെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു.
'ഭരതത്തിലെ' ദേവി, 'വെങ്കലത്തിലെ' തങ്കമണി, 'കന്മദത്തിലെ' ഭാനുമതി, 'വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലെ' ഭാവന, 'കസ്തൂരിമാനിലെ' പ്രിയംവദ... ഓരോ കഥാപാത്രവും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു. അവർ കരയുന്നവരായിരുന്നു, പക്ഷേ തകരാത്തവരും.
പ്രണയത്തിനും ലോഹിതദാസ് ഒരു പുതിയ ഭാഷ നല്കിയിരുന്നു. മരം ചുറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളും അതിശയോക്തികളും നിറഞ്ഞ പ്രണയകാലത്ത്, ലോഹിതദാസ് പ്രണയത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ പ്രണയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതല്ല; സംഭവിക്കുന്നതാണ്.
ഒരാളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന്, മറ്റൊരാളുടെ കരുതലിൽ നിന്ന്, ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു നിശ്ശബ്ദതയിൽ നിന്ന് പ്രണയം ജനിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പ്രണയങ്ങൾ ഇന്നും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു.
ലോഹിതദാസ് സിനിമകളിലെ പാട്ടും പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് കരയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി...' എന്ന ഗാനം ഇന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ സേതുമാധവന്റെ ജീവിതം പ്രേക്ഷക മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകാറുണ്ട്. ഒരു പാട്ട് കഥയുടെ വികാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ലോഹിയുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾ കഥയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്.
1955 മേയ് 10ന് ആണ് ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് മുരിങ്ങൂരില് അമ്പഴത്തില് കരുണാകരന് ലോഹിതദാസ് എന്ന എകെ ലോഹിതദാസിന്റെ ജനനം. എറണാകുളം മഹാരാജാസില് നിന്ന് ബിരുദപഠനവും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജില് നിന്നു ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യന് കോഴ്സും പൂര്ത്തിയാക്കിയാണ് ലോഹിതദാസ് കലാരംഗത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. ചെറുകഥകളിലൂടെ ആയിരുന്നു തുടക്കം.
ലോഹിതദാസ് ആദ്യമെഴുതിയ നാടകം 'സിന്ധു ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു' ആയിരുന്നു. ആദ്യ നാടകത്തിലൂടെ തന്നെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ അവാര്ഡും ലോഹിക്ക് ലഭിച്ചു. തനിയാവര്ത്തം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചയിതാവായാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നുവരുന്നത്, പ്രൗഡഗംഭീരമായ തുടക്കം. തുടർന്ന് അമരം, വാത്സല്യം, ഭൂതക്കണ്ണാടി, കിരീടം, ചെങ്കോല്, ഭരതം, കമലം, കന്മദം എന്നിങ്ങനെ മലയാളികൾ എന്നെന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരുപിടി മികച്ച സിനിമകൾ പിന്നാലെയെത്തി.
എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ, ആധാരം, മുക്തി, സസ്നേഹം, കുടുംബപുരാണം, മാലയോഗം, മുദ്ര, ജാതകം, ധനം, കമലദളം, കൗരവർ, ചെങ്കോൽ, തൂവൽക്കൊട്ടാരം, സല്ലാപം, ജോക്കർ, മാഹായാനം ലോഹിയുടെ തൂലിക ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എഴുതുന്നവയെല്ലാം ഹിറ്റാവുകയോ നിരൂപക പ്രശംസ നേടുകയോ ചെയ്തതിന് കാലം സാക്ഷിയാണ്.
എഴുത്തുകാരനായി തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംവിധായകനായി എത്തിയതും. 1997 ൽ പുറത്തുവന്ന 'ഭൂതക്കണ്ണാടി'യിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കിയ ലോഹി പിന്നീട് 'കാരുണ്യം, കന്മദം, സൂത്രധാരൻ, അരയന്നങ്ങളുടെ വീട്, ജോക്കർ, ചക്കരമുത്ത്, നിവേദ്യം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്തു.
മഞ്ജുവാര്യർ, മീരാ ജാസ്മിൻ, ഭാമ, വിനു മോഹൻ, കലാഭവൻ മണി മുതലായ പ്രതിഭകളേയും അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും ആറ് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും 14 ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
2009 ജൂൺ 28ന് തന്റെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസിലാണ് ഇനിയും പറയാൻ എത്രയോ കഥകൾ ബാക്കിവച്ച് ലോഹിതദാസ് എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. ഇന്നും പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അനുദിനം ലോഹി ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു.