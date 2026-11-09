കഥ പറഞ്ഞു കുളമാക്കിയിട്ടും ദിലീഷ് പോത്തൻ സമ്മതിച്ചു; ദുബായിലെ ഒരു ചായക്കപ്പിൽ നിന്ന് പിറന്ന 'ഭൗമ'യുടെ കഥ പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്
സാഗർ സൂര്യ, ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം 'ഭൗമ'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് റെജിൻ എസ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 6:16 PM IST
അക്കി വിനായക്
റെജിൻ എസ് ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ഭൗമ. സാഗർ സൂര്യ, ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം നവംബർ 12ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ലൂസിഡ് ഡ്രീം എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പെൻഡുലം എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് റെജിൻ, ഭൗമയുമായി എത്തുന്നത്. പെൻഡുലം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയ ഭൗമ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ റെജിൻ എസ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
ഭൗമ എന്ന സിനിമയുടെ യാത്ര
സുഹൃത്ത് ടോണി യാദൃച്ഛികമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കഥ. അതിൽ സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരു വകുപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ സിനിമയായിരുന്നു ഭൗമ. പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സിനിമയുടെ ആശയവും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെ വലുതാവുകയും മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഒരു ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിടെവച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാൾ. ആ പരിചയപ്പെടൽ ആയിരുന്നു ഭൗമ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വഴിത്തിരിവ്. ബാസം കാദിയാർ എന്നാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഡിസൈനറും ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു ചായ കുടിച്ചു. ആ സമയത്തിനിടയിൽ ഭൗമ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പങ്കുവച്ചു. കപ്പിലെ ചായ തീരും മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സബ്ജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കും പോലെയാണ് പ്രോജക്ട് ഓൺ ആവുന്നത്.
എൻജിനീയറിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനിലേക്ക്
2005- 2009 കാലഘട്ടത്തിനിടയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ബിടെക് പഠനം. കോഴ്സിന്റെ അവസാന വർഷത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാമറയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായത്. ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ കഥാനായകന് ശബ്ദം നൽകിയത് ഷോബി തിലകൻ ചേട്ടനായിരുന്നു. ആ സൗഹൃദമാണ് പിന്നീട് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലും ഷോബി തിലകൻ എന്ന പേര് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
സിനിമ മോഹവുമായി സിവിൽ- കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷേ ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയോടെ തുടരാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. സിനിമ പോലൊരു വലിയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്കുണ്ടെന്ന് സിനിമ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജോലിക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ തിരക്കഥകൾ എഴുതി. പിന്നീട് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു. പെൻഡുലം എന്ന സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് പ്രോജക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ എത്രയോ തിരക്കഥകൾ.
ആദ്യ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്
വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കോളജിൻ്റെ അലുംമ്നി മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവുകയും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെക്കാൾ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയിച്ചു. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ നിർമ്മാതാവായി. സംഗീതസംവിധാനവും സുഹൃത്ത് തന്നെ. സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ലൂസിഡ് ഡ്രീമിങ് എന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പെൻഡുലം എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇന്നും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട്
എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ ആശയം അതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. ലൂസിഡ് ഡ്രീമിങ്. മറ്റുള്ള ഹൊറർ ഫാൻ്റസി സിനിമകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആവിഷ്കാര രീതിയാണ് പെൻഡുലം എന്ന ചിത്രത്തിനുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായി എന്നെപ്പോലൊരു സംവിധായകൻ രണ്ടാമതൊരു ചിത്രവുമായി വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ഥിരം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് തിരികെ പോകില്ലല്ലോ. പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഭൗമ എന്ന സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷണ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു.53 ഓളം അഭിനേതാക്കൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. സാഗർ സൂര്യ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, രേവതി ശർമ, അതിഥി ബാലൻ അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതരായ അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഭൗമയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇരുപതോളം മുൻനിര അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ബലം. സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിലോ സാങ്കേതികവശങ്ങളിലോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.പക്ഷേ എത്ര വലിയ അഭിനേതാക്കൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലും ഒരു സിനിമയെ പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആശയം തന്നെയായിരിക്കും. അധികം കണ്ടു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആവിഷ്കാര രീതി പ്രേക്ഷകരെ ഈ സിനിമയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. ഒരു സീൻ പോലും ബോറടിക്കാതെ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഭൗമ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
കഥ പറഞ്ഞു കുളമാക്കിയപ്പോൾ
ഭൗമ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷക ഘടകം ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്ന അഭിനേതാവ് തന്നെയാണ്. ഭൗമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിലീഷ് പോത്തൻ സർ ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അഭിനേതാവിലേക്ക് വളർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓ ബേബി, റോന്ത് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സമയം. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വഴിയാണ് ദിലീഷ് സാറുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിലേക്ക് കഥപറയാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു.ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിത്രമല്ല ഭൗമ. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. മാത്രമല്ല നോൺലീനിയർ നരേറ്റീവ് ആണ് സിനിമയുടെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അഭിനേതാവിന് എത്ര സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പു പറയാനും സാധിക്കുകയില്ല.കഥ കേള്ക്കുമ്പോള് അദ്ദേഹം സിനിമ നിരസിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ പോയത്. പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുത്തു് വളരെ മനോഹരമായി കഥ പറയുമെങ്കിലും സീനിയർ അഭിനേതാവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന തുടക്കക്കാരനായ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പതറി പോകാറുണ്ട്. അതുതന്നെ ദിലീഷ് സാറിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴും സംഭവിച്ചു. വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ്, മലയാള സിനിമയുടെ മികച്ച സംവിധായകന് തുടങ്ങിയ ചിന്തകള് മാറ്റി വച്ച് വേണം കഥ പറയാനെങ്കിലും എനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ല. കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കി.അവിടെയാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്ന കലാകാരൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.സിനിമയുടെ കോർ എലമെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തിരക്കഥ വായിച്ചശേഷം മനോഹരമായ ആശയം എന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു. ശേഷം സഹകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകി. പുതിയൊരു നിർമാതാവാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സാറിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമാതാവിനെ കാണണമെന്ന് ദിലീഷ് പോത്തൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിർമാതാവും ഞാനും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുമായി നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഒരു സിനിമ മികച്ചതാകാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബാസം കാദിയാർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി.
റീട്ടേക്കും ദിലീഷ് പോത്തനും
ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള തരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ദിലീഷ് പോത്തനെ പോലെയുള്ള അഭിനേതാക്കൾ നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ മാതൃകയാണ്.വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ. ഒരേ സമയം തന്നെ സംവിധാനവും അഭിനയവും നിർമാണവും വിതരണവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. പ്രകടമാക്കില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.
ഹൊറർ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ
പഴക്കമുള്ള ആഷ്ലി ബംഗ്ലാവിലാണ് ഭൗമ എന്ന ചിത്രം പ്രധാനമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബംഗ്ലാവ് ആണ് അത്. മൂന്നാമതൊരാൾ, ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ആ ബംഗ്ലാവിനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു പരിചയിച്ച രീതിയിൽ അല്ല ഈ സിനിമയിൽ ബംഗ്ലാവിനെ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വശ്യമായ സൗന്ദര്യത്തിന് അപ്പുറം വല്ലാത്തൊരു ഭീകരതയും ആ കെട്ടിടത്തിനും പരിസരപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. കെട്ടുകഥകൾക്കും പഞ്ഞമില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയം മുതൽ പലതരത്തിലുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ ഭീകരതയും, ഇരുണ്ട പച്ച നിറമുള്ള തേയിലക്കാടുകളും മനസ്സിനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. രസകരമായ ഒരു കഥ വിശദീകരിക്കാം. ഞങ്ങടെ യൂണിറ്റിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അടുത്ത ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ക്രെയിൻ ശരിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കളിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെ കാണാനിടയായി. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആ വ്യക്തി നടന്നു ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ കാണാനില്ല. തോന്നലാണോ സത്യമാണോ കെട്ടുകഥയാണോ എന്നൊന്നും സമർഥിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും, ഇത്തരം കഥകളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാത്രികളിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ത്രിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഐതിഹ്യമാലയോടും യക്ഷിക്കഥകളോടും വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശം തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. മിത്തുകൾ, ചില ഗ്രാമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയും മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെ ആണല്ലോ ചങ്ങാതിമാർ. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞുതന്നിരുന്ന കഥകളാണ് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്. അത്തരം കഥകളിൽ പലതിലും യക്ഷിയും പ്രേതവും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സമയത്താണ് തമിഴിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഡിമോൻ്റി കോളനി, സൂത് കവ്വും അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഒന്നിലധികം ഗംഭീര സിനിമകളാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത്തരം മികച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റേജുകളിൽ ആണ്. നമ്മൾ തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തമിഴ്. പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആർ മാധവൻ നായകനായ 13 ബി. മണിച്ചിത്രത്താഴ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയെങ്കിലും 13 ബി ക്ക് മുകളിൽ ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റൊരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ ജോണർ സിനിമ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ ജോണറിനോട് 100% വും നീതിപുലർത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു 13 ബി. എന്നിലെ സംവിധായകനെ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിച്ച ചിത്രം. മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഞെട്ടിച്ച ഭൂതകാലവും ഭ്രമ യുഗവും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്താണല്ലോ.
13 ബി പോലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഭൗമ. ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മളെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാക്കുമല്ലോ. പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം, ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടി കലർന്ന ഒരു വെറുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയൊരു ഫീൽ ആണ് ഈ ചിത്രം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമ ആരംഭിച്ച് ഭൗമയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകർ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുക പ്രയാസം ആയിരിക്കും. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വൈകുന്നേരം തണുപ്പുകാലം ഭൗമ പോലൊരു സിനിമ അതൊരു മികച്ച കോമ്പിനേഷനാണ്..
ദീപു കരുണാകരൻ സംവിധാനം ചെയ്തു ജയറാം നായകനായ ചിത്രമായിരുന്നു വിൻ്റർ. കാലം തെറ്റി ഇറങ്ങിയ ചിത്രം. ഇപ്പോഴായിരുന്നു ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വലിയ ഹിറ്റ് ആയേനെ. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ആ ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രം കാണുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ ഇത്രയധികം ജമ്പ് സ്കെയർ ഷോട്ടുകളുള്ള വേറെ സിനിമയില്ല.
മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ
സാഗർ സൂര്യ, തലവര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തയായ രേവതി ശർമ, അതിഥി ബാലൻ എന്നിവരൊക്കെയാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കയറുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അഡ്വാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം തീരുമാനം ആക്കിയിട്ടാണ് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാസ്റ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. കഥകേട്ട ആരും തന്നെ ഈ സിനിമ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. പല അഭിനേതാക്കളും പൂർണ അർഥത്തിൽ കഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ചും വളരെ എളുപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ല ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ. പക്ഷേ എൻ്റെ നരേഷനിൽ സിനിമയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും സമ്മതം മൂളിയത്. വേറിട്ടൊരു സബ്ജക്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലോ. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ആയത്. രേവതി ശർമയുടെ ബന്ധുകൂടിയാണ് അരുവി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയായ അതിഥി ബാലൻ. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
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