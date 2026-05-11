എല്‍ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ട വേദിയില്‍ പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ റിലീസ്; ആവേശം തീര്‍ത്ത് ടൊവിനോയും നസ്രിയയും

Published : May 11, 2026 at 1:53 PM IST

ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരമായ എല്‍ ക്ലാസിക്കോയുടെ ബാര്‍സിലോനയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ക്യാമ്പ് നൗവില്‍ ആവേശപോരാട്ടം കാണാന്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ടൊവിനോ തോമസും നസ്രിയയും. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ ആവേശകരമായ മത്സരം കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ഗ്രേഷ്യസ് എല്‍ ക്ലാസിക്കോ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ചും ഈ കടുത്ത പോരാട്ട വേദിയില്‍ നടന്നു.

ബാര്‍സിലോന റയല്‍ മാഡ്രിഡ് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനോടൊപ്പം തത്സമയം കാണികള്‍ക്കൊപ്പമിരുന്ന് അതേ ആവേശത്തിലാണ് ടൊവിനോയും നസ്രിയയും ചേര്‍ന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇരുതാരങ്ങളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ ലൈവായാണ് ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടത്. സ്പാനിഷ് ടൈം രാത്രി 9നും ഇന്ത്യൻ ടൈം പുലർച്ചെ 12.30നും ആണ് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് നടന്നത്. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ചിന് ക്യാമ്പ് നൗ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

പുതുക്കിപ്പണിത ക്യാമ്പ് നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ എൽ ക്ലാസിക്കോ കാണാൻ 62,000-ത്തോളം ആരാധകരാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ലാ ലിഗിയില്‍ കിരീടം നിര്‍ണയിക്കുന്ന നിര്‍ണായക പോരാട്ടം തത്സമയം കാണാന്‍ ടൊവിനോയും നസ്രിയയും എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ടൊവിനോയും നസ്രിയയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

കെ എല്‍ 10 ന് ശേഷം മുഹ്‌സിന്‍ പരാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഗ്രേഷ്യസ് എല്‍ ക്ലാസിക്കോ. സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ സക്കരിയയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ഫുട്‌ബോളിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന മലബാറിലെ സിനിമാ സംസ്‌കാരവും സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോള്‍ ആവേശവും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലാകും ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കുന്നത്.

എ ആൻഡ് എച്ച് എസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എൻറർടെയ്ൻമെൻറ്സ്, ബാബു ഏട്ടൻ ഫിലിംസ്, ദി റൈറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ, സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

സഹനിർമ്മാണം: പ്രദീപ് സിഎസ്, ഷാനിർ എംകെ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബിജേഷ് താമി, രചന: മുഹ്‌സിൻ പരാരി, സക്കരിയ, സംഗീതം: സുഷിൻ ശ്യാം, ഡിഒപി: വിഷ്ണു തണ്ടാശ്ശേരി, എഡിറ്റർ: ബ്ലെസ് തോമസ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: ഹർഷാദ് അലി, വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, പ്രൊഡ.ഡിസൈനർ: ഔസേഫ് ജോൺ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: ഷിജിൻ ഹട്ടൺ, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്: ഫസൽ എ ബാക്കർ, ചീഫ് അസോ ഡയറക്ടർ: രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ബിബിൻ സേവ്യർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആൻറണി തോമസ്, ഹെഡ് - ഇൻറർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്: ഐഷ നാസിയ, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ് വൈറ്റ്, സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ഡിസൈൻ: യെല്ലോടൂത്ത്സ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ: ചാർലി & ദി ബോയ്‌സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

