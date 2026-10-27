വീണ്ടും ചിരിപ്പൂരം തീർക്കാൻ രാമൻകുട്ടിയും പോഞ്ഞിക്കരയും എത്തുന്നു; 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'കല്യാണരാമൻ' വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക്
ദിലീപിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തില് 'കല്ല്യാണരാമൻ' റീറിലീസ് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:13 PM IST
സമീപകാലത്ത് സിനിമാ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് പുത്തൻ സാങ്കേതിക മികവിൽ ഒരുക്കിയ റീ- റിലീസുകൾ. മലയാളത്തിലടക്കം ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ ഇതിനകം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയും , വൻ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ദിലീപ് നായകനായി എത്തിയ "കല്യാണരാമൻ' വീണ്ടും തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ചിത്രം 4കെ അറ്റ്മോസിൽ നൂതന സാങ്കേതിക മികവോടെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ജനപ്രിയൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആരാധകർക്ക് ഒരു മാസ് സർപ്രൈസ് സമ്മാനമായിട്ടാണ് 'കല്യാണരാമൻ 4K' റീ റിലീസ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്.
2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കല്യാണരാമൻ' സംവിധാനം ചെയ്തത് ഷാഫിയാണ്. ബെന്നി പി. നായരമ്പലം കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയ ചിത്രം ലാൽ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ലാൽ ആണ് നിർമ്മിച്ചത്. മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറുകളില് ഒന്നാണ് 'കല്യാണരാമൻ'. ആ ചിത്രം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ രാമൻകുട്ടിയും പോഞ്ഞിക്കരയും പ്യാരിയും ഒന്നിക്കുന്ന ദിലീപ്- ഇന്നസെൻ്റ്- സലിംകുമാർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാകും.
റീ റിലീസിൽ ഏറെ വിജയം കൈവരിച്ച ദേവദൂതൻ, ചോട്ടാ മുബൈ, കിരീടം എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ റീമാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്ത ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസാണ് കല്യാണരാമനും അത്യാധുനിക 4K ദൃശ്യനിലവാരത്തിലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദമികവിലുമായി ഒരുക്കുന്നത്.
ദിലീപ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ലാലു അലക്സ്, ലാൽ, നവ്യ നായർ, ജ്യോതിർമയി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റ്, സലിം കുമാർ, ലാൽ, ലാലു അലക്സ്, ബോബൻ ആലുമ്മൂടൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, കൊച്ചുപ്രേമൻ തുടങ്ങിയ വലിയൊരു താരനിരയും അണിനിരക്കുന്നു.
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ച ചിത്രത്തിലെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം പകർന്നത് ബേണി–ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണ്. പി.സുകുമാർ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഹരിഹരപുത്രൻ ആണ്. പി.ആർ.ഓ: പി.ശിവപ്രസാദ്.
അതേമസമയം നീക്കം, ഹെനോക്ക് ആണ് ദിലീപിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് നീക്കം. ജഗൻ ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാന അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടയാണ് കഥാ പുരോഗതി. പൂർണ്ണമായും ഇമോഷണൽ ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ജോണറിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഹെനോക്ക്. ഫോറന്സിക് സര്ജന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഈ ചിത്രത്തില് ദിലീപ് എത്തുന്നത്. മിസ്റ്ററി ത്രില്ലര് ജോണറില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.