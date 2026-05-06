നടന്‍ ജീവയുടെ പിതാവും പ്രശസ്‌ത നിര്‍മാതാവുമായ ആര്‍ ബി ചൗധരി വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

കീര്‍ത്തിചക്ര ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മലയാള സിനിമകള്‍ നിര്‍മിച്ച നിര്‍മാതാവ്.

Film Producer R.B. Choudary (Photo: PTI)
Published : May 6, 2026 at 10:16 AM IST

ഉദയ്‌പൂര്‍: പ്രശസ്‌ത സിനിമാ നിര്‍മാതാവും നടന്‍ ജീവയുടെ പിതാവുമായ ആര്‍. ബി. ചൗധരി അന്തരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പൂരിലുണ്ടായ കാറപകടത്തിലാണ് അന്ത്യം. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തിന്‍റെ കൂടൂതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖ നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ സൂപ്പര്‍ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്‍റെ അമരക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി ഒട്ടേറെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടന്‍മാരായ ജീവയും ജിത്തന്‍ രമേശും മക്കളാണ്.

രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് ആർ ബി ചൗധരി. സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റീൽ, ജ്വല്ലറി, കയറ്റുമതി മേഖലകളിൽ ബിസിനസ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിർമാതാവ് ഗുഡ്‌നൈറ്റ് മോഹനുമായി ചേർന്ന് 'സൂപ്പർ' എന്ന ബാനറിൽ സിനിമകൾ നിർമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ പഴയ ബാനറിലെ സൂപ്പര്‍ എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ഗുഡ് എന്ന് കൂടി ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് സൂപ്പര്‍ ഗുഡ് ഫിലിംസ് എന്ന സ്വന്തം നിര്‍മാണക്കമ്പനി ആര്‍. ബി. ചൗധരി ആരംഭിച്ചു.

1988 മുതല്‍ ആണ് സൂപ്പര്‍ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ സിനിമകള്‍ നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കീര്‍ത്തിചക്ര ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മലയാള സിനിമകളും അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതുവസന്തം (1990) എന്ന സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണകമ്പനിയിലൂടെ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമ. ഈ ചിത്രത്തിന് തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് കെ. എസ്, രവികുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത പുരിയാദ പുതിര്‍(1990) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

ചേരൻ പാണ്ഡ്യൻ (1991), ഊർ മര്യാദൈ (1992), ഗോകുലം (1993), നട്ടമൈ (1994), പൂവേ ഉനക്കാഗ (1996), സുന്ദര പുരുഷൻ (1996), മിസ്റ്റർ റോമിയോ (1996), സൂര്യവംശം (1997), തുള്ളാത മനവും തുള്ളും (1999), ആനന്ദം (2001), കീർത്തി ചക്ര (2006), ജില്ല (2014), ഗോഡ്ഫാദർ (2021), ഫഹദ് ഫാസിലും വടിവേലുവും ഒന്നിച്ച മാരീസൻ (2025) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ചതാണ്.

ഏഴ് തവണ തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന ഫിലിം അവാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 99 ലധികം സിനിമകള്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്. രവികുമാര്‍, വിക്രമന്‍, എസ്. എഴില്‍, രാജകുമാരന്‍, ശശി, രവി മരിയ തുടങ്ങി 34 ലധികം സംവിധായകരെ സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആര്‍ ബി ചൗധരിയാണ്.

'തിത്തിക്കുദേ' (2003), 'കീർത്തി ചക്ര' (2006), 'ഇ' (2006), 'കച്ചേരി ആരംഭം' (2010), 'രൗത്തരം' (2011), 'കളത്തിൽ സന്ധിപ്പോം' (2021) തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇവയിലൊക്കെ മകന്‍ ജീവ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിള്ളയാര്‍ തെരു കടൈസി വീട് (2011) എന്ന ചിത്രത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ മകന്‍ ജിത്തന്‍ രമേശും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫഹദ് ഫാസിലും വടിവേലുവും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയ മാരീസന്‍ എന്ന ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. വിശാലിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രം മഗുഡം നിര്‍മിക്കുന്നതും സൂപ്പര്‍ ഗുഡ് ഫിലിംസാണ്.

തമിഴ്‌നാട്ടുകാരിയായ മെഹ്ജബീനെയാണ് ചൗധരി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ജീവയേയും ജിത്തനേയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സുരേഷ് ചൗധരി, ജീവൻ ചൗധരി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ കൂടിയുണ്ട്‌. സുരേഷ് സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിനുവേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ സ്റ്റീൽ കമ്പനി സംരംഭകനാണ്.

