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തിയേറ്ററില്‍ ആളെ കൂട്ടുന്ന 'ഇരുമുടി'! രവി തേജയുടെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്; തിയതി പുറത്ത്

'ഇരുമുടി'യല്‍ നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ മലയാളി താരം ബേബി നക്ഷത്രയും.

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Irumudi OTT Release (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 9:54 AM IST

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വി തേജയുടെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം 'ഇരുമുടി' ഒടിടിയിലേക്ക്. ശിവ നിര്‍വാണയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ മലയാളി താരം ബേബി നക്ഷത്രയും നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പ്രിയ ഭവാനിയാണ് നായികയായി എത്തിയത്. ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്.

ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ 'ഇരുമുടി' ലോകമെമ്പാടുമായി 234 കോടി രൂപയാണ് ഞൊടിയിടയില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. വിദേശ വിപണിയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് വിദേശ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നാണ്. 212.45 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം കലക്ഷന്‍ 182.90 കോടി രൂപയാണ്. 56,788 ഷോകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ നേട്ടം.

രവി തേജയുടെ കരിയറില്‍ ആദ്യമായി 200 കോടിക്ക് മുകളില്‍ തന്നെ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ വലിയ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്താനായി.ആദ്യമായാണ് രവി തേജയുടെ ഒരു സോളോ ചിത്രം 100 കോടിയും 200 കോടിയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്.

2022 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ധമാക്കയായിരുന്നു രവി തേജയുടെ കരിയറില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം. ഇതിനെയാണ് അതിവേഗത്തില്‍ 'ഇരുമുടി' മറികടന്നത്. സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്

ഇപ്പോഴിതാ ഏകദേശം നാലാഴ്‌ചത്തെ തിയേറ്റര്‍ റണിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് 'ഇരുമുടി' എന്ന ശക്തമായ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അച്ഛന്‍ - മകള്‍ വൈകാരിക ബന്ധത്തിന്‍റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഇരുമുടി'. ജി.വി. പ്രകാശ് ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളുടെ ട്രെയിലറുമെല്ലാം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തെലുഗുവിലും തമിഴിലുമായാണ് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

രവി തേജയുടെ മകളായാണ് മലയാളി ബാലതാരം നക്ഷത്ര ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ബേബി നക്ഷത്രയെ കൂടാതെ മറ്റ് മലയാളി താരങ്ങളായ സായ് കുമാര്‍, അജയ്ഘോഷ്, രമേഷ് ഇന്ദിര,സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. വിഷ്‌ണു ശര്‍മയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സഹി സുരേഷ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈന്‍, പ്രവീണ്‍ പുടി എഡിറ്റിംഗ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിനേറ്റര്‍ നരേഷ് ബാബു.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നവീന്‍ യെര്‍നേനിയും വൈ രവി ശങ്കറും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുല്‍ഷന്‍ കുമാറും ഭൂഷണ്‍ കുമാറും ടി സിരീസ് ഫിലിംസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഹനിര്‍മ്മാണം ശിവ് ചനാന, ഛായാഗ്രഹണം വിഷ്‌ണു ശര്‍മ്മ, എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീണ്‍ പുഡി, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ സഹി സുരേഷ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ ദിനേശ് നരസിംഹന്‍, ആക്ഷന്‍ റാം ലക്ഷ്മണ്‍, റിയല്‍ സതീഷ്, കൊറിയോഗ്രഫി ശേഖര്‍ വി ജെ, ബാബ ഭാസ്‌കര്‍.

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