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ഹിഷാമിന്‍റെയും സാധികയുടെയും മനോഹര ശബ്‌ദം; ഇരുമുടിയിലെ ഗാനം പുറത്ത്; രവി തേജയോടൊപ്പം തിളങ്ങി നക്ഷത്ര

മലയാളി താരം നക്ഷത്ര സി. എം. രവി തേജയോടൊപ്പം എത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രമാണ് ഇരുമുടി. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

IRUMUDI MOVIE RELEASE NAKSHTHRA CM CHILD ARTIST RAVI TEJA MUSIC
Irumudi song out (photo: Movie poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 4:07 PM IST

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വി തേജയും പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കറും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രം ഇരുമുടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. സംവിധായകൻ ശിവ നിർവാണ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ 'യാലോ യാലോ' എന്ന ഗാനമാണ് തെലുഗുവിലും തമിഴിലുമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും അച്ഛൻ-മകൾ ബന്ധത്തിന്‍റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ നിമിഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ ഗാനത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

ഗാനത്തിന് ആനന്ദ് ശ്രീറാം ആണ് വരികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി.വി. പ്രകാശാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയഗായകരായ ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബും സാധിക കെ. ആറും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃദുലമായ സംഗീതവും കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളും ചേർന്ന ഗാനരംഗം ചിത്രത്തിന്‍റെ വൈകാരിക സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

ഗാനത്തിൽ രവി തേജയുടെ കഥാപാത്രം മകളോടൊപ്പമുള്ള മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. മലയാളി ബാലതാരം ബേബി നക്ഷത്രയാണ് ചിത്രത്തിൽ രവി തേജയുടെ മകളായി എത്തുന്നത്. മകളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതും അവൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുകയാണ്. ഭാര്യയായി എത്തുന്ന പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കറുമായുള്ള കുടുംബജീവിതവും ഗാനത്തിൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ സിംഗിളായ 'സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ ഇരുമുടിക്കെട്ട്' എന്ന ഭക്തിഗാനത്തിനും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. ആത്മീയതയും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ആ ഗാനത്തിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ 'യാലോ യാലോ' കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴത്തിന്റെയും മറ്റൊരു മുഖമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് 'ഇരുമുടി' എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി, വികാരം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, മാസ് അപ്പീൽ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ശിവ നിർവാണ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ 'ആർ.ടി. 77' എന്ന താത്കാലിക പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ചിത്രം രവി തേജയുടെ കരിയറിലെ 77-ാമത്തെ സിനിമയാണ്.

ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് സംസാരിക്കവെ, ചില കഥകൾ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ സമയത്ത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണെന്നും അത്തരമൊരു കഥയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും രവി തേജ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിശ്വാസം എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെയെന്നും ശിവ നിർവാണയ്ക്കും മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിനുമൊപ്പം ഈ പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ ആവേശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

രവി തേജ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ശക്തമായ അച്ഛൻ-മകൾ ബന്ധം, ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം, വികാരഭരിതമായ കഥ, കൊമേഴ്സ്യൽ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിപ്പിച്ചാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സായ് കുമാർ, അജയ് ഘോഷ്, രമേഷ് ഇന്ദിര, മലയാളി താരം സ്വാസിക എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു ശർമ്മയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സഹി സുരേഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും പ്രവീൺ പുടി എഡിറ്റിംഗും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററായി നരേഷ് ബാബുവും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ആദ്യ ഗാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ ഭാവവും രണ്ടാമത്തെ ഗാനത്തിലൂടെ കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും അവതരിപ്പിച്ച 'ഇരുമുടി', റിലീസിന് മുമ്പേ സംഗീതത്തിലൂടെയും പ്രമേയത്തിലൂടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രവി തേജയും ബേബി നക്ഷത്രയും തമ്മിലുള്ള അച്ഛൻ-മകൾ കെമിസ്ട്രി ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാകുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ കരുതുന്നത്.

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TAGGED:

IRUMUDI MOVIE RELEASE
NAKSHTHRA CM CHILD ARTIST
RAVI TEJA
MUSIC
IRUMUDI MOVIE SONG OUT

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