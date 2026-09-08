ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയവുമായി രവി തേജ - ബേബി നക്ഷത്ര ചിത്രം 'ഇരുമുടി'; മൂന്നാം വാരത്തിലും കത്തിക്കയറുന്നു, ഇതുവരെ നേടിയ കലക്ഷന്
ശിവ നിര്വാണയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ഇരുമുടി ഓഗസ്റ്റ് 21 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 4:36 PM IST
തെലുഗു സൂപ്പര്താരം രവി തേജ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഇരുമുടി. ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് അതിവേഗത്തിലാണ് വര്ധിക്കുന്നത്. ശിവ നിര്വാണയുടെ സംവിധാനത്തിലാണ് ഇരുമുടി ഒരുങ്ങിയത്.
രവി തേജയുടെ കരിയറില് ആദ്യമായി 200 കോടിക്ക് മുകളില് തന്നെ കലക്ഷന് നേടുന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമായി 218.20 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 196.05 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന് 168.70 കോടി രൂപയുമാണ്. വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. 22.15 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ സിനിമ ആദ്യ ദിനം മുതല് വലിയ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫിസിലും ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്താനായി.
ആദ്യമായാണ് രവി തേജയുടെ ഒരു സോളോ ചിത്രം 100 കോടിയും 200 കോടിയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. 2022 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ധമാക്കയായിരുന്നു രവി തേജയുടെ കരിയറില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം. ഇതിനെയാണ് അതിവേഗത്തില് ഇരുമുടി മറികടന്നത്. സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.
ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് 'ഇരുമുടി' എന്ന ശക്തമായ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളി താരം ബേബി നക്ഷത്രയും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. രവി തേജയുടെ മകളായാണ് നക്ഷത്ര വേഷമിടുന്നത്. ഒരച്ഛൻ- മകൾ ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരികതയും ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പസ്വാമി വേഷത്തില് ശക്തമായ അവതാരത്തിലൂടെയാണ് രവി തേജ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തിയതു മുതല് വലിയ ആവേശത്തോടെയായിരുന്നു ആരാധകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും തെറ്റിക്കാതെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതും. സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് നേടിയത്.
പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കര്, സായ് കുമാര് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ രവി ശങ്കറും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുല്ഷന് കുമാറും ഭൂഷണ് കുമാറും ടി സിരീസ് ഫിലിംസും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജി വി പ്രകാശ് കുമാര് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹനിര്മ്മാണം ശിവ് ചനാന, ഛായാഗ്രഹണം വിഷ്ണു ശര്മ്മ, എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീണ് പുഡി, പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനര് സഹി സുരേഷ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് ദിനേശ് നരസിംഹന്, ആക്ഷന് റാം ലക്ഷ്മണ്, റിയല് സതീഷ്, കൊറിയോഗ്രഫി ശേഖര് വി ജെ, ബാബ ഭാസ്കര്.