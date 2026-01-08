ETV Bharat / entertainment

'ഹൃദയം തകരുന്നു അണ്ണാ…'- വിജയ്‌ക്ക് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രവി മോഹന്‍

ശിവകാര്‍ത്തികേയനും രവി മോഹനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന പരാശക്തി ജനുവരി 10 നായിരുന്നു റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസും ഇപ്പോള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

Vijay, Ravi Mohan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
ന നായകന്‍ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധിയില്‍ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി തമിഴ് സിനിമാ താരങ്ങള്‍. നിരവധി പേരാണ് വിജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് താരം രവി മോഹന്‍.

കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ നിര്‍മാണത്തില്‍ എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജന നായകന്‍ നാളെ (ജനുവരി9) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാത്തതോടെയാണ് സിനിമ റിലീസ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനങ്ങളില്‍ റിലീസ് വൈകിയതില്‍ ഹൃദയം തകരുന്നുവെന്നാണ് രവി (ജയം രവി) മോഹന്‍ കുറിച്ചത്. വിജയ്‌ക്ക് ഒരു തിയതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ചിത്രം റിലീസ് ആകുന്നതെന്നാണോ അന്നാണ് പൊങ്കലെന്നും രവി മോഹന്‍ വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് വിജയ് പിന്തുണയുമായി താരം എത്തിയത്.

രവി മോഹന്‍റെ വാക്കുകള്‍

‘‘ഹൃദയം തകർന്നു വിജയ് അണ്ണാ.. ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ, അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഞാനും ഒപ്പമുണ്ട്. അങ്ങേയ്ക്ക് ഒരു തീയതിയുടെ ആവശ്യമില്ല.. അങ്ങ് തന്നെയാണ് തുടക്കം. ആ തീയതി എന്നാണോ, അന്ന് മുതലാണ് പൊങ്കൽ തുടങ്ങുന്നത്", രവി മോഹന്‍റെ വാക്കുകൾ.

സിനിമയിൽ നിന്നും വിജയ്‌യ്ക്ക് പരസ്യമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ നടൻ കൂടിയാണ് രവി. തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പേരാണ് വിജയ്ക്ക് പിന്തുണമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്.

ജനുവരി ഒന്‍പതിന് ആഗോളതലത്തില്‍ ജന നായകന്‍ പൊങ്കല്‍ റിലീസായി എത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില കാരണങ്ങളാല്‍ റിലീസ് നീട്ടി വയ്ക്കുകയാണെന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാത്തതാണ് റിലീസ് തിയതി നീട്ടിവയ്ക്കാന്‍ കാരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഹര്‍ജിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ മാത്രമേ വിധി പറയുകയുള്ളു. ഇതോടെയാണ് റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

അതേസമയം ശിവകാര്‍ത്തികേയനും രവി മോഹനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന പരാശക്തി ജനുവരി 10 നായിരുന്നു റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസും ഇപ്പോള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ (CBFC) ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തതു കാരണം പല തിയറ്ററുകളിലും ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് പോലും തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ചിത്രത്തിന് ഇന്ന് സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയേക്കാം. 23 തിരുത്തലുകളാണ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നിലവില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വൈകുകയാണെങ്കിൽ പരാശക്തിയുടെ റിലീസും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

