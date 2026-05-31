അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ രവി മോഹൻ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക്; സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോകേഷ്
വെൽക്കം ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രവി മോഹനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്.
Published : May 31, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നടൻ രവി മോഹൻ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ലോകേഷ് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക്. വിവാഹമോചന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്നും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്നും അടുത്തിടെ വികാരാധീനനായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന താരം ഇപ്പോൾ ബെൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എൽസിയുവിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ സ്വാഗതം
Welcome to the universe @iam_RaviMohan sir 🤗🤗❤️❤️ #Benz @offl_Lawrence @nivinofficial @iamsamyuktha_ @Dir_Lokesh @PassionStudios_ @TheRoute @GSquadOffl @Sudhans2017 @Jagadishbliss @bakkiyaraj_k @SaiAbhyankkar pic.twitter.com/kxF51Vtb9Z— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) May 31, 2026
ഞായറാഴ്ചയാണ് സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രവി മോഹനെ എൽസിയുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വെൽക്കം ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ലോകേഷ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ നായകനായ രാഘവ ലോറൻസും രവി മോഹനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു.
ഈ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ താരം ഇത്ര വേഗത്തിൽ പുതിയ സിനിമാ പ്രഖ്യാപനവുമായി എത്തിയത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ഈ മാസം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് രവി മോഹൻ തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. വിവാഹമോചനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ തൻ്റെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലെത്തില്ലെന്നും പുതിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളും മാനസികമായി ഏറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യക്തിജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാകുകയും സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർണമായും സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തൂവെന്നും താരം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം തൻ്റെ സുഹൃത്തായ കെനീഷ ഫ്രാൻസിസുമായി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ രവി നേരിട്ടിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കെനീഷ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം "ഞാൻ ഈ കഥയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പ്രവേശിച്ചത്. ഞാൻ നിശബ്ദതയോടെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നത്" എന്ന നിഗൂഢമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ കെനീഷ ഒരു വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്നും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലെന്നും രവി മോഹൻ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത പ്രൊജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
എൽസിയുവിലെ പുതിയ അധ്യായം
കൈതി, വിക്രം, ലിയോ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിജയചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകേഷ് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലേക്കുള്ള രവി മോഹൻ്റെ പ്രവേശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ബെൻസ് ചിത്രത്തിൽ രാഘവ ലോറൻസ് നായകനായി എത്തുമ്പോൾ, നിവിൻ പോളി വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും എൽസിയു പോലൊരു വലിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന രവി മോഹൻ്റെ തീരുമാനം ആരാധകർ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
