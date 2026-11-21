500 രൂപയുമായി 17ാം വയസില് മുംബൈയിലെത്തി! അവസരങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞു; ജെന് സികള്ക്കിടയില് തരംഗമായി മാറിയ രവി കിഷൻ
സിനിമയിലേക്കുള്ള രവി കിഷന്റെ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വെറും 500 രൂപയുമായി പതിനേഴാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലെത്തിയത്. സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞുനടന്ന കാലത്ത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും അപമാനങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു.
By Seema Sinha
Published : November 21, 2026 at 12:10 PM IST
ഒരുകാലത്ത് ഭോജ്പുരി സിനിമയിലെ സൂപ്പർതാരമെന്ന നിലയിൽ മാത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നടൻ രവി കിഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒരുപോലെ തരംഗമാണ്. സിനിമകളിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം വൈറൽ ഡയലോഗുകളും രസകരമായ അഭിമുഖങ്ങളും മീമുകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജെന് സി (Gen Z) പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
തന്റെ സ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റവും സംസാരശൈലിയുമാണ് യുവാക്കളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതെന്നാണ് രവി കിഷൻ പറയുന്നത്. "യുവാക്കളും ജെന് സി-യും എന്നെ പിന്തുടരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ യഥാർഥ വ്യക്തിത്വം ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു കൂൾ വ്യക്തിയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്", എന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സിനിമാരംഗത്തുള്ള രവി കിഷന്റെ കരിയറിൽ അടുത്തിടെയായി വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിരൺ റാവു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ലാപതാ ലേഡീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്യാം മനോഹർ എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്തു. ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആദ്യമായി ഫിലിംഫെയർ, ഐഫ അവാർഡുകളിൽ മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. സിനിമയ്ക്ക് ഓസ്കര് വേദിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു.
2026ലും തിയേറ്ററുകളിലും ഒടിടിയിലുമായി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി താരം. 'മിർസാപൂർ: ദി മൂവി', അജയ് ദേവ്ഗണിനൊപ്പമുള്ള 'ധമാൽ' നാലാം ഭാഗം, 'മാമ്ല ലീഗൽ ഹൈ' രണ്ടാം സീസൺ, 'സൈക്കോ സയ്യാൻ' തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ കരിയറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ലോക്സഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. "എന്റെ സിനിമകളുടെ വിജയവും 'ലാപതാ ലേഡീസ്' നേടിയ നിരൂപക പ്രശംസയും ആ ചിത്രം ഓസ്കറിലെത്തിയതും 'മാമ്ല ലീഗൽ ഹൈ', 'ധമാൽ', ഇപ്പോൾ 'മിർസാപൂർ' എന്നിവയിലെ പ്രകടനങ്ങളും എന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തിനും എന്റെ മണ്ഡലമായ ഗോരഖ്പൂരിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം അടുത്തകാലത്തെ എന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്", രവി കിഷൻ പറയുന്നു.
500 രൂപയുമായി മുംബൈയില്
സിനിമയിലേക്കുള്ള രവി കിഷന്റെ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വെറും 500 രൂപയുമായി പതിനേഴാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലെത്തിയത്. സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞുനടന്ന കാലത്ത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും അപമാനങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. 1991ൽ അഭിനയജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ഭോജ്പുരി, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി. ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും സജീവമായിരുന്നു. "വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഞാൻ 760 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 450 സിനിമകൾ ഭോജ്പുരിയിലാണ്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി സിനിമകൾ, ടെലിവിഷൻ, റിയാലിറ്റി ഷോകൾ, ബിഗ് ബോസ് എന്നിവയെല്ലാം എന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ്. 'സ്പൈഡർമാൻ 3'യുടെ ഭോജ്പുരി പതിപ്പിൽ സ്പൈഡർമാൻ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയതും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണ്", അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവിന് മുമ്പുതന്നെ വൈറലായിരുന്ന താരമാണ് രവി കിഷൻ. 'സിന്ദഗി ഝണ്ഡ്വാ ഫിർ ഭി ഗമണ്ഡ്വാ' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ഒരുകാലത്ത് വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസുകളിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സുകളിലൂടെയും പഴയതും പുതിയതുമായ ഡയലോഗുകൾ വീണ്ടും ട്രെൻഡാകുകയാണ്. 'ജൽദി ദി ലേറ്റ്', 'ഹോം ഫ്രം വർക്ക്', 'മണി ഫോളോസ് മൈ ബ്രദർ' തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും അഭിമുഖങ്ങളിലെ സംഭാഷണങ്ങളുമെല്ലാം മീം ലോകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. കോളേജ് ജീവിതം, ജോലിസമ്മർദം, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് യുവാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൽമാൻ ഖാൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളേക്കാൾ വലിയ 'ഓറ'യാണ് രവി കിഷനുള്ളതെന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ജെന് സികളുടെ സ്വന്തം രവി കിഷന്
തന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം മീമുകളെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതിനുപകരം അവയെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് താരം. തന്റെ സംസാരത്തിലെ അബദ്ധങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും യുവാക്കൾക്ക് തമാശയായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ വാക്കുകൾ മാറിപ്പോകും. 'ഹോം ഫ്രം വർക്ക്', 'ജൽദി ദി ലേറ്റ്' തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച നാക്കുപിഴകളാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, എനിക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. തിരക്കിലോ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ യുവാക്കൾ അതിനെ ക്യൂട്ടായാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം", രവി കിഷൻ പറയുന്നു.
തന്നെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയ മറ്റൊരു ഘടകം 'ഗുച്ചി' ഗാനമാണെന്നും താരം പറയുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിത്വവും സിനിമകളിലെ പ്രകടനങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. "എന്റെ പ്രകടനങ്ങളും ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നു. ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആരാധകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് കാണാം. എന്റെ മണ്ഡലത്തിലും ആളുകളിൽ നിന്ന് വലിയ സ്നേഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും വൈകാരികനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളുമൊന്നും തന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് രവി കിഷന്റെ നിലപാട്. സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ വിജയത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ഞാനൊരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് മനുഷ്യനാണ്. ഇത്രയധികം വിജയവും അധികാരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിച്ചിട്ടും അതൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നേടാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിജയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക കരുത്തും കഴിവും ആവശ്യമാണ്", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം
ബോളിവുഡിലെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ലെന്നും താരം തുറന്നുപറയുന്നു. തിയേറ്റർ പരിശീലനവും നൃത്തം, കുതിരസവാരി, ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിചയവുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമായി. പ്രതിഫലം നൽകാതെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളും അവസാന നിമിഷം വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 'തേരേ നാം' പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടും അർഹമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.
" അപമാനിക്കപ്പെടുകയും നിരസിക്കപ്പെടുകയും അർഹിക്കുന്ന ജോലികൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ എന്നെ വിളിച്ച് ഓഫീസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിപ്പിക്കും. സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റിലെത്തിച്ചശേഷം അവസാന നിമിഷം മറ്റൊരു നടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രതിഫലം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. എന്നാൽ പണം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്", രവി കിഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
എങ്കിലും ഈ അനുഭവങ്ങളെയൊന്നും പരാതിയായി കാണാൻ താരം തയ്യാറല്ല. ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളായാണ് അവയെ കാണുന്നത്. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തന്റെ കഴിവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു സങ്കടകഥയല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബോളിവുഡിലും പ്രാദേശിക സിനിമകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും എന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരുനാൾ എന്റെ സമയമെത്തുമെന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുകയും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഇന്നും എന്റെ കൈമുതൽ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം", നടന് പറഞ്ഞു.
ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അർഹമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഭോജ്പുരി സിനിമയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. 2003ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സയ്യാൻ ഹമാർ' എന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായത്. ചിത്രം വൻ വിജയമായി മാറിയതോടെ ഭോജ്പുരി സിനിമയിലെ മുൻനിര താരമായി രവി കിഷൻ വളർന്നു. ഹിന്ദി സിനിമയിൽ നിന്ന് നേടിയ ആക്ഷൻ, നൃത്തം, അഭിനയം തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാഷയിലെ സിനിമകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. "തേരേ നാമിന് ശേഷം ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭോജ്പുരി ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. അന്ന് ഭോജ്പുരി സിനിമാ വ്യവസായം അത്ര വികസിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സിനിമകൾ ആരാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അമ്മയോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾ സിനിമ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ആ ചിത്രം വലിയ വിജയമായി, എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി. 2005 ആയപ്പോഴേക്കും ബിഹാറിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഏറ്റവും വലിയ താരമായി ഞാൻ മാറി", അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
തുടർന്ന് ഒരു വർഷം 17 സിനിമകൾ വരെ ചെയ്തിരുന്ന കാലവും താരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം രണ്ടും മൂന്നും ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഭോജ്പുരി
"ഭോജ്പുരി സമൂഹം എന്നെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. അവിടെയാണ് എനിക്ക് നായകവേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഴുവൻ കഴിവും ഊർജവും ആ സിനിമകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു. ഒരു വർഷം 17 സിനിമകൾ വരെ ചെയ്തു. രാവും പകലും ജോലി ചെയ്തു. നല്ല വരുമാനം ലഭിച്ചു. കുടുംബത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി വീടും കാറുമെല്ലാം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു. ജോലിയോടുള്ള വലിയ ആർത്തിയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക്", രവി കിഷൻ പറയുന്നു.
2006ലെ ബിഗ് ബോസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവ്. ഭോജ്പുരി സിനിമയിലെ താരമെന്ന പരിമിതമായ വിശേഷണത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമായി മാറാൻ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോ സഹായിച്ചു. ഷോയിലെ സ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റവും നർമ്മബോധവും 'സിന്ദഗി ഝണ്ഡ്വാ ഫിർ ഭി ഗമണ്ഡ്വാ' എന്ന ഡയലോഗുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി.
"ബിഗ് ബോസിന് ശേഷം ശ്യാം ബെനഗൽ, മണിരത്നം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചു. "ബിഗ് ബോസാണ് എനിക്ക് ശ്യാം ബെനഗലിനെയും മണിരത്നത്തെയും പോലുള്ള സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിലേക്ക് അവസരം നേടിത്തന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകൾ എന്നെ അറിയാനും എന്റെ തമാശകളും സ്വഭാവവും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആ ഷോ കാരണമായി. അതിലൂടെ ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ലഭിച്ചത് അടുത്തകാലത്താണ്", അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഇന്ന് ഭോജ്പുരി സിനിമയിലെ സൂപ്പർതാരം, ബോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയനായ സ്വഭാവനടൻ, വിവിധ ഭാഷകളിലെ പാൻ ഇന്ത്യൻ താരം, ലോക്സഭാംഗം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ സജീവമാണ് രവി കിഷൻ. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട യാത്രയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി.
ഭാവിയിലും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് താരം. സംവിധായകൻ പുതിയ ആളാണോ പരിചയസമ്പന്നനാണോ എന്നതല്ല, കഥാപാത്രം നൽകുന്ന ആവേശമാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"നല്ലൊരു കഥാപാത്രവുമായി ആരുവന്നാലും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ആ ആവേശം എനിക്ക് വേണം. സംവിധായകൻ പുതുമുഖമാണെങ്കിലും മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ തോന്നുന്ന ആവേശം എനിക്ക് വേണം. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവേശം, വേഗത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്ത് പൂജ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലേക്ക് ഓടിയെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം.
എന്റെ ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ആസ്വദിക്കണം. ജോലി ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് എ കണ്ണുകളിൽ ആ തിളക്കം വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്, 'രവി കിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൈയടിക്കാം' എന്ന്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.