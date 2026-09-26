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'അക്കാദമി എന്നാൽ ഫെസ്റ്റിവൽ മാത്രമല്ല'; ജോയ് മാത്യുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റെന്നും ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നിർണയത്തിലും നല്ല സിനിമകളുടെ വിപണനത്തിലും അക്കാദമി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് രവീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

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kerala chalachitra academy chairman ravindran (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 12:21 PM IST

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സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്‌കെ) മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ചലച്ചിത്ര സാക്ഷരതയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ. ഐഎഫ്എഫ്‌കെയുടെ രാജ്യാന്തര പ്രാധാന്യം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നിർണയത്തിലും നല്ല സിനിമകളുടെ വിപണനത്തിലും അക്കാദമി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മികച്ച മലയാള സിനിമകൾക്ക് വിദേശ വിപണിയിൽ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യവും ഇടവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അവ കണ്ടെത്താനുമായി വിദേശ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ഐഎഫ്എഫ്‌കെയിൽ സജീവമായി എത്തുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് രവീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ (എൻഎഫ്ഡിസി) നടത്തുന്ന സിനിമാ വിപണനത്തിൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണം. ഇതിലൂടെ വിദേശ വിപണിയിൽ മലയാള സിനിമകളെ ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സജീവമായി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ചെയര്‍മാന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

സമാന്തര സിനിമാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മലയാള സിനിമയെ എക്കാലത്തും വേറിട്ടു നിർത്തിയിരുന്നത്. ഇത്തരം സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പുതുതലമുറയുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കു മുന്നിലെത്തിക്കാനും അക്കാദമി മുൻകൈയെടുക്കും. ഐഎഫ്എഫ്‌കെയ്ക്ക് ഇനി രണ്ടുമാസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മേള യാതൊരു പരാതികളുമില്ലാതെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റയുടൻ ചേർന്ന ആദ്യയോഗം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു.

വിവാദങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ മികച്ച ഒരു സംഘമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കടമ്പകൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ചലച്ചിത്രമേള നടക്കുന്നതിനിടെ ചെയർമാനായി ഒരാൾ കടന്നുവരുന്നത്. ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കാദമിയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഒരേ മനസോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുൻ അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻമാരെല്ലാം വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുവന്നാലും നേരിടുകയെന്നതാണ് തൻ്റെ ശീലം. സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ആത്മാർഥമായി ചെയ്യും.

പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ തിരുത്താൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതമായതിനാൽ ഇന്നലെയുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കില്ല താൻ നാളെയുണ്ടാകുക. അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ ജോയ് മാത്യുവിനെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്. ജോയ് മാത്യു പറയുന്നതെല്ലാം ആത്മാർഥമായാണെന്നും അതിൽ യാതൊരു കള്ളവുമില്ലെന്നും രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

academy Chairman Ravindran kerala chalachitra academy chalachitra academy Chairman new chairman byte
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ , വൈസ് ചെയർപഴ്‌സൻ പ്രിയങ്ക നായർ (special arrangement)

അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് അക്കാദമിയിലേക്ക്
ചലച്ചിത്ര ക്യൂറേറ്റർ, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ, സിനിമാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്നതാണ് രവീന്ദ്രൻ്റെ ചലച്ചിത്രയാത്ര. മികച്ച സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, സിനിമയ്ക്ക് യോജിച്ച വേദിയും പ്രേക്ഷകരും സംവാദപരിസരവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ക്യൂററ്റോറിയൽ സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സവിശേഷത. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഏലിയാസിൻ്റെയും ഡോ. സാറാമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച രവീന്ദ്രൻ ചെന്നൈയിലെ അഡയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അഭിനയപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1980ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഒരു തലൈ രാഗം' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത്. തുടർന്ന് തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി അദ്ദേഹം സജീവമായി.

academy Chairman Ravindran kerala chalachitra academy chalachitra academy Chairman new chairman byte
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ (ETV Bharat)

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അഡയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമയുമായി പരിചയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് പുണെയിലെ ചലച്ചിത്രാസ്വാദന പഠനപരിപാടിയിലൂടെ സിനിമയുടെ ഭാഷയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു. മൺസൂൺ സിനി ഫെസ്റ്റ്, പീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, സ്വരലയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം സിനിമാ പ്രദർശനത്തിനപ്പുറം സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും പഠനത്തിനും ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൊച്ചി മെട്രോ മലയാളം ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രൂപംകൊണ്ടത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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CHALACHITRA ACADEMY CHAIRMAN
NEW CHAIRMAN BYTE
CHALACHITRA ACADEMY CHAIRMAN

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