സ്ത്രീയായതുകൊണ്ടോ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്? ഐശ്വര്യ റായിക്കെതിരെയുള്ള ബോഡി ഷെയ്മിങിനെതിരെ രവീണ ടണ്ടൻ
കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഐശ്വര്യ റായി ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെതിരെയാണ് നടിക്കെതിരെ ധാരാളം ട്രോളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 4:00 PM IST
കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബോളിവുഡ് താരം ഐശ്വര്യാ റായ് ബച്ചനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി നടി രവീണ ടണ്ടൻ. ഐശ്വര്യക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകളും അപമാനകരമായ പരാമർശങ്ങളും തികച്ചും അന്യായമാണെന്ന് രവീണ വ്യക്തമാക്കി. ഐശ്വര്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മാധുരി ദീക്ഷിത്, കങ്കണ റണാവത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അമിത് അഗർവാൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നീല ഗൗണിലായിരുന്നു ഐശ്വര്യ റെഡ് കാർപെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ നടിയുടെ ശരീരഭാരത്തെയും വസ്ത്രധാരണത്തെയും പരിഹസിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ബോഡി ഷെയ്മിങ് നടന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതികരണം.
'സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്?'
സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവും പ്രായവും നിരന്തരം സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് വലിയൊരു വിപത്താണെന്ന് രവീണ ടണ്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രായമാകുന്ന പ്രക്രിയയെയും ശരീരഭാരത്തെയും വസ്ത്രധാരണത്തെയും കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിർഭാഗ്യകരവും അന്യായവുമാണ്. പുരുഷ- സ്ത്രീ അഭിനേതാക്കളോട് ഡിജിറ്റൽ ലോകം കാണിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്," രവീണ പറഞ്ഞു.
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ഐശ്വര്യയെ ആഗോള ഐക്കൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രവീണ നടിയെ ഇത്തരം വിധിന്യായങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നത് അവരുടെ സിനിമയിലെയും, മറ്റ് മേഖലകളിലെയും സംഭാവനകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഐശ്വര്യ ഒരു സമ്പൂർണ ആഗോള ഐക്കണാണ്, പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അന്തസ്സോടു കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദവിയും നേട്ടങ്ങളും ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ മോശം ക്യാമറ ആംഗിളിലേക്കോ പരീക്ഷണാത്മക വസ്ത്രധാരണത്തിലേക്കോ ചുരുക്കുന്നത് വെറും ദയനീയമായ പെരുമാറ്റമാണ്," എന്നതായിരുന്നു ഐശ്വര്യ റായിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച രവീണയുടെ വാക്കുകൾ.
സിനിമയിലെ മുൻനിര നായികമാർ പ്രസവശേഷവും എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരണമെന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ട്രോളർമാരുടെയും അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് രവീണ ടണ്ടൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീയും അമ്മയും എന്ന നിലയിൽ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും രവീണ അടിവരയിടുന്നു
"ഓൺലൈനിൽ ആളുകൾ ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യാനും, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനും മാത്രമല്ല മനോഹരമായും പക്വതയോടെയും പൂർണമായും സ്വന്തം നിബന്ധനകളിലും അന്തസ്സോടും ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനും പഠിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.