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'അമ്മേ നീ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു'; എം.എസ് സുബ്ബുലക്ഷ്‌മിയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്! സിനിമാ ലോഞ്ചില്‍ വികാരഭരിതയായി രശ്‌മിക

'എം.എസ്. –എ ലെഗസി ഓൺ സ്‌ക്രീന്' ആദ്യ ക്ലാപ് നല്‍കി കമല്‍ ഹാസന്‍. സംഗീതം നല്‍കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍.

RASHMIKA MANDANNA MS SUBBULAKSHMI MS SUBBULAKSHMI IN BIOPIC ANIRUDH RAVICHANDER
Rashmika Mandanna (Photo: IANS, Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 10:08 AM IST

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തിഹാസ കർണാടക സംഗീതജ്ഞയും ഭാരതരത്ന ജേതാവുമായ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നു. ഗായികയുടെ 110-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 16 ബുധനാഴ്ച ചെന്നൈയിലെ മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ബയോപിക്കന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് നടന്നത്. തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം രശ്‌മിക മന്ദാനയാണ് എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയായി എത്തുന്നത്.

'എം.എസ്. – എ ലെഗസി ഓൺ സ്‌ക്രീൻ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. 'ജേഴ്‌സി' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗൗതം തിന്നനൂരിയാണ് ബയോപിക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കും. ഗീത ആർട്സ്, റോക്ക്‌ലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ്, ബണ്ണി വാസ് വർക്ക്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ചെന്നൈ മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന നടനും നിർമ്മാതാവും പാർലമെന്റേറിയനുമായ കമൽ ഹാസൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ആദ്യ ക്ലാപ്പ് അടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചത്. രശ്‌മിക മന്ദാനയ്ക്കും സംവിധായകൻ ഗൗതം തിന്നനൂരിക്കും പുറമെ നിർമ്മാതാവ് അല്ലു അരവിന്ദും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ചടങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതവും സംഗീത പാരമ്പര്യവും അവരുടെ കലാലോകത്തെ സ്വാധീനവും സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം.

എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയെപ്പോലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കലാകാരിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷമെന്ന് രശ്‌മിക ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഈ കഥാപാത്രം തനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ അഭിമാനവും നന്ദിയും ഉണ്ടെന്ന് നടി പറഞ്ഞു.

എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ശബ്ദത്തിന്‍റെ ആത്മീയമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും രശ്‌മിക സംസാരിച്ചു. അവരുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും നടി പറഞ്ഞു.

എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഗായികയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും കഥാപാത്രത്തോട് പൂർണമായ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും രശ്മിക വ്യക്തമാക്കി.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ക്ലാപ്പ് നിർവഹിച്ച കമൽ ഹാസൻ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ സംഗീതപാരമ്പര്യത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. അവരുടെ സംഗീതം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലോ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും ഇന്ത്യയിലുടനീളം അവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അവരെ "ഇന്ത്യയുടെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ" എന്നാണ് കമൽ ഹാസൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവർ പാടിയിരുന്നതും അതിലൂടെ അവരുടെ സംഗീതം ഭാഷാ-പ്രാദേശിക അതിരുകൾ മറികടന്നതും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.

എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ അഭിനയ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ രൂപസാദൃശ്യം മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഗായികയുടെ വ്യക്തിത്വവും സംഗീതത്തോടുള്ള സമീപനവും പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ സംവിധായകനും മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകരും രശ്മികയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ കാരുണ്യവും സൗമ്യതയും കഥാപാത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കഥാപാത്രത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കണമെന്നും രശ്മികയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'എം.എസ്. – എ ലെഗസി ഓൺ സ്‌ക്രീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഗൗതം തിന്നനൂരി വീണ്ടും ഒരു ശക്തമായ കഥയുമായി എത്തുകയാണ്. 'ജേഴ്‌സി'യിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ പിന്നീട് വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഗീതത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള ബയോപിക് ആയതിനാൽ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്‍റെ സംഗീതസംവിധാനവും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും. എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ സംഗീതപാരമ്പര്യത്തെ ആധുനിക സിനിമാഭാഷയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്നത് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പ്രതീക്ഷകളിലൊന്നാണ്.

എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രത്തിനായി രശ്മികയെ അന്തിമമായി തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സായ് പല്ലവി, രുക്മിണി വസന്ത് തുടങ്ങിയ നടിമാരെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

കോക്ടെയില്‍ 2 ആണ് രശ്‌മികയുടേതായി ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ സിനിമ. ഭര്‍ത്താവും നടനുമായ വിജയ്‌ ദേവരയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള രണബാലിയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന രശ്‌മികയുടെ സിനിമ. ആക്ഷന്‍ ചിത്രമായ മൈസയിലും രശ്‌മികയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.

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