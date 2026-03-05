ETV Bharat / entertainment

ചുവപ്പില്‍ അതീവ സുന്ദരിയായി രശ്‌മിക! പരമ്പരാഗത വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് വിജയ്‌; താരനിബിഢമായി വിവാഹ വിരുന്ന്- ചിത്രങ്ങള്‍

രശ്‌മിക മന്ദാന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം രശ്മിക വിജയ് ദേവരൊണ്ട ദമ്പതികള്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakond (ANI)
രു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ രശ്‌മിക മന്ദാനയുടെയും വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയുടെയും പ്രണയവും വിവാഹവുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വിവാഘോഷങ്ങളും വിരുന്ന് സത്കാരവുമൊക്കെയായി ഈ താരദമ്പതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത്. അത്രയേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ വിവാഹത്തെ തെന്നിന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇപ്പോഴിതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം (മാര്‍ച്ച് 4) ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹില്‍സില്‍ നടന്ന റിസപ്‌ഷന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

രശ്‌മിക മന്ദാന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം രശ്മിക വിജയ് ദേവരൊണ്ട ദമ്പതികള്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakond (IANS)

സിനിമാ- രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് വിരുന്ന് സത്കാരത്തിന് എത്തിയത്.

പാരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനായി എത്തിയത്. എം കെയുടെ ജെയ്‌ഡ് എന്ന ലേബലില്‍ നിര്‍മിച്ച അതിമനോഹരമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മൈസൂര്‍ സില്‍ക്ക് സാരിയില്‍ രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് രശ്‌മിക എത്തിയത്.

വിജയ്‌ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം ക്ലാസിക് വേഷ്‌ടിയും ഐവറി സില്‍ക്ക് കുര്‍ത്തിയുമാണ് അണിഞ്ഞത്.

രശ്‌മികയുടെ സാരി മധുരയിലെ നെയ്‌ത്തുകാര്‍ കൈകൊണ്ട് നെയ്‌തതാണ്. അവരുടെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം സാരിയില്‍ ഗന്ധഭേരുണ്ടയുടെ രൂപഘടനയും മനോഹരമായി തന്നെ ഇതില്‍ നെയ്‌തിരുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കര്‍ണാടകയുടെ പ്രതീകവുമായ പുരാണത്തിലെ രണ്ട് തലകളുള്ള പക്ഷിയാണ് ഗന്ധഭേരുണ്ട. ഇതാണ് സാരിയിലും പതിപ്പിച്ചത്. അപാര ശക്തി, അധികാരം, ജാഗ്രത എന്നിവയെ കാണിക്കാനാണിത്.

രശ്‌മിക മന്ദാന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം രശ്മിക വിജയ് ദേവരൊണ്ട ദമ്പതികള്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakond (ANI)

ചുവപ്പു സാരിയും സ്വര്‍ണാഭരങ്ങളും പൂക്കള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ബ്രെയ്രഡുമാണ് രശ്‌മികയെ മനോഹരിയാക്കിയത്. നെറ്റിയില്‍ സിന്ദൂരവുമണിഞ്ഞിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹില്‍സിലെ താജ് കൃഷ്‌ണ ഹോട്ടലിലാണ് റിസപ്‌ഷന്‍ നടന്നത്. ഇരുവരും കൈകോര്‍ത്ത് പിടിച്ചാണ് പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നത്. എല്ലാവരേയും അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു. പിന്നീട് നേരെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.

ടോളിവുഡിലെ മെഗാസ്റ്റാര്‍ ചിരഞ്ജീവി, നാഗാര്‍ജുന അക്കിനേനി, നാഗചൈതന്യ അക്കിനേനി, ബോളിവുഡ് താരം കൃതി ഷെട്ടി, കരണ്‍ ജോഹര്‍, രാം ചരണ്‍, അല്ലു അര്‍ജുന്‍, നാനി, റാണ, മൃണാള്‍ താക്കൂര്‍, നവീന്‍ പോളി ഷെട്ടി, മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റെ ഭാര്യ നമ്രത, മകള്‍ സിതാര, നിര്‍മാതാക്കളായ ദില്‍രാജു, നാഗ വംശി, തമിഴ് താരം ശരത് കുമാര്‍, രാധിക ശരത് കുമാര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡിയുടെ ഭാര്യ ഗീത, മുന്‍ മന്ത്രി കെ ടി ആറിന്‍റെ ഭാര്യ ഹരീഷ് റാവു, മല്ല റെഡ്‌ഡി, സബിത ഇന്ദ്ര റെഡ്‌ഡി എന്നിവര്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

രശ്‌മിക മന്ദാന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം രശ്മിക വിജയ് ദേവരൊണ്ട ദമ്പതികള്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakond (IANS)

കര്‍ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ ശിവകുമാറും പരിപാടിയില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 26 രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പൂരിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയു വിവാഹം.ബന്ധുക്കളും സുേഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു ആ വിവാഹം.

രശ്‌മിക മന്ദാന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം രശ്മിക വിജയ് ദേവരൊണ്ട ദമ്പതികള്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakond (IANS)

