പരിക്ക് ഗുരുതരം, വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്,; മൈസ സെറ്റിലെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് രശ്മിക മന്ദാന
'മൈസ' ഡാൻസ് ഷൂട്ടിനിടെ വലതു ഇടുപ്പിലെ ടെൻഡോൺ വേർപെട്ടതായി രശ്മിക മന്ദാന. പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നും താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 12:22 PM IST
പുതിയ ചിത്രമായ 'മൈസ'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷം തന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് നടി രശ്മിക മന്ദാന. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിലാണ് പരിക്കിന്റെ സ്വഭാവവും നിലവിലെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയും താരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്.
ചിത്രത്തിലെ ഒരു കഠിനമായ നൃത്തരംഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് രശ്മിക വ്യക്തമാക്കി. വലതു ഇടുപ്പിനെയും കാലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാല് പ്രധാന ടെൻഡോണുകളിൽ ഒന്ന് വേർപെട്ടുവെന്നാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വീണ്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ കാൽ ഉയർത്താനും പൂർണമായ ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും ആ ടെൻഡോൺ വീണ്ടും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
പരിക്കേറ്റ വിവരം ആദ്യം സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതും അതുകൊണ്ടാണെന്നും താരം കുറിച്ചു.
"പരുക്കുകൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ആരും അറിയരുതെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് സംഭവിച്ചതാണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ പരിക്കാണിത്. എന്റെ ശരീരത്തെ ഒരു യന്ത്രം പോലെ കാണാതെ ഒരു മനുഷ്യശരീരമായി പരിഗണിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം.", രശ്മിക മന്ദാന കുറിച്ചു.
'മൈസ' തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കഠിനവും ശാരീരികമായി ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ചിത്രമാണെന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു. ആക്ഷനും നൃത്തരംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന കഠിന പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെങ്കിലും ചികിത്സ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വേദനയുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തോടും തന്റെ വളർത്തുനായ്ക്കളോടും ഒപ്പം വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഒഴിവുസമയത്ത് പസിലുകൾ കളിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വ്യായാമം പിന്തുടരുന്ന രശ്മിക കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്നും നിര്ബന്ധിത വിശ്രമത്തിലാണെന്നും പൂര്ണ രോഗമുക്തിക്കുവേണ്ടി ഈ ഇടവേളയെടുക്കുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു.
"ഇത് വേദനാജനകമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പരാതിപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സമയം വിശ്രമിക്കാനും സുഖം പ്രാപിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പതിയെ ശരിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.", രശ്മിക കുറിച്ചു.
തുടർച്ചയായി നേരിട്ട പരിക്കുകൾ എല്ലാം ആകസ്മികമായ അപകടങ്ങളാണെന്നും, അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠം പഠിച്ചെന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്രമവും കരുതലും നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായതെന്നും അവർ കുറിച്ചു.
രോഗമുക്തിയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാമെന്നും ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് രശ്മിക കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം 'മൈസ', 'രണബാലി', 'പുഷ്പ 3', 'അനിമൽ പാർക്ക്', 'റാക്ക്' എന്നിവയാണ് രശ്മികയുടേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമകള്.