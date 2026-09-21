ചോരക്കളി! രശ്മികയുടെ പവര് പാക്ക്ഡ് പെര്ഫോമന്സ്; ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം 'മൈസ'യുടെ ആവേശകരമായ ടീസര് പുറത്ത്
ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു കഠിനമായ നൃത്തരംഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് രശ്മികയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 1:39 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരസുന്ദരി രശ്മിക മന്ദാന നായികയായി എത്തുന്ന ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം 'മൈസ'യുടെ ആവേശകരമായ ടീസര് പുറത്ത്. രവിന്ദ്ര പുല്ലെ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് രശ്മികയുടെ പവര്പാക്ക്ഡ് പെര്ഫോമന്സ് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തില് രശ്മികയുടെ ഗംഭീര ആക്ഷനാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിലും രൂപത്തിലുമായിരിക്കും നടി എത്തുക. ചിത്രം 2026 നവംബര് 27 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
സമൂഹത്തില് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതുന്ന ഗോണ്ട് ഗോത്രവിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയായാണ് രശ്മിക ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിനായി താരം നടത്തിയ ബോഡി ട്രാന്സ്പര്മേഷനും ഫൈറ്റുമെല്ലാം ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർവാട്ടർ ആക്ഷന് സീക്വൻസുകളും ഒട്ടേറെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര് നല്കുന്നത്.
തളര്ന്നുപോയി, തോറ്റുപോയി എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് രശ്മികയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീസര് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് രശ്മികയുടെ വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ടീസറില് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
അൺഫോർമുല ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ അജയ് സായിപുറെഡ്ഡി, അനിൽ സായപുറെഡ്ഡി, വീരസായി ഗോപ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മൈസ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശ്രേയസ് കൃഷ്ണയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രശ്മികയ്ക്ക് പുറമെ ഈശ്വരി റാവു, രാഹുല് രവീന്ദ്രന്, സമുദ്രക്കനി, റാവു രമേഷ്, താരക് പൊന്നപ്പ, നിധി സിംഗ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയായിരുന്നു രശ്മിക മന്ദാനയ്ക്ക് ഇടിപ്പെല്ലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു കഠിനമായ നൃത്തരംഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് രശ്മിക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വലതു ഇടുപ്പിനെയും കാലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാല് പ്രധാന ടെൻഡോണുകളിൽ ഒന്ന് വേർപെട്ടുവെന്നാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വീണ്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ കാൽ ഉയർത്താനും പൂർണമായ ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും ആ ടെൻഡോൺ വീണ്ടും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
രാജ് കുമാര് കണ്ടമുഡിയും രവീന്ദ്ര പുല്ലെയും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം 'രണബാലി' ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് രശ്മികയുടേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വിവാഹശേഷം വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ആദ്യ സിനിമയാണിത്. ജയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ ഭാര്യയായി തന്നെയാണ് രശ്മിക ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
1876 മുതല് 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവന് നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓര്മ്മയ്ക്ക് മുന്നില് പ്രണാമര്പ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്
'പുഷ്പ 3', 'അനിമല് പാര്ക്ക്', 'റാക്ക' എന്നീ ചിത്രങ്ങളും രശ്മികയുടേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.