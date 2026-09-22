മനോഹരമായ പ്രണയം! 'രണബാലി'യിലെ 'എന്ന്തയ്യ സാമി' ഗാനത്തിന്റെ ഫുള് വീഡിയോ പുറത്ത്; ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ
മൈത്രിമൂവി മെക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് 'രണബാലി'/
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 3:40 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരദമ്പതികളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെയാണ് 'രണബാലി' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ 'എന്തേയ്യ സാമി' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഗാനത്തിന്റെ നാലുവരി മാത്രമാണ് അന്ന് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ഞൊടിയിലാണ് അത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായത്.
ഇവരുടെ മനോഹരമായ പ്രണയരംഗങ്ങളും ഗാനത്തിന്റെ ഈണവുമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയ നേരത്തെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഗാനത്തിന്റെ ഫുള് ലിറിക്കല് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. മലയാളത്തില് 'എന്തേ കണ്ണാള 'എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയമ്മയുടെയും രണബാലിയുടെയും വിവാഹവും പിന്നീടുള്ള പ്രണയവുമൊക്കെയാണ് ഗാന രംഗത്തിലുള്ളത്. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ സങ്ക്രിത്യനാണ്.
മൈത്രിമൂവി മെക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് രണബാലി. ഗുല്ഷന് കുമാര്, ഭുഷന് കുമാര്, ടി സീരിസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
'രണബാലി'യുടെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ്ഗ്ലിംപ്സും അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറുമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. ഇതുവരെ കാണാത്ത തീപ്പൊരി ലുക്കിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ആഗോള റിലീസായി വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഒക്ടോബർ 16-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ ചിത്രം എത്തും.
പിരിയോഡിക് ഡ്രാമയായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'രണബാലി'. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഥാർഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന, എന്നാൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ക്രൂരതകളെയും വംശഹത്യകളെയും കുറിച്ചാണ് ചിത്രം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഭീകരമായ വംശഹത്യകളും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവുമൊക്കെ ടീസറില് സൂചിപ്പിട്ടുണ്ട്. രണബാലി എന്ന പോരാളിയായാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുന്നത്. കുതിപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റെയില്വേ ട്രാക്കിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു.
'ഗീതാ ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയ്യും രശ്മികയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
'ദി മമ്മി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ലോക പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് നടന് അര്നോള്ഡ് വോസ്ലു ആണ് ചിത്രത്തിലെ വില്ലനായി എത്തുന്നത്. പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രമായാണ് 'രണബാലി' ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ വമ്പന് പ്രൊജക്ടുകളിലൊന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്.
നിർമ്മാതാക്കൾ: നവീൻ യേർനേനി വൈ രവിശങ്കർ, സഹ നിർമ്മാതാവ്: അനുരാഗ് പർവ്വതനേനി, സഹ നിർമ്മാതാവ്: ശിവ ചനാന, പ്രസിഡൻ്റ് (ടി-സീരീസ്): നീരജ് കല്യാൺ, സിഇഒ: ചെറി, സംഗീതം: അജയ് - അതുൽ, ക്യാമറ: നീരവ് ഷാ, ജിഷ്ണു ഭട്ടാചാര്യ, എഡിറ്റിംഗ്: കാർത്തിക ശ്രീനിവാസ് ആർ, രചന: പ്രമോദ് തമ്മിനേനി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശിവം റാവു നാഗസൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ആർ ചന്ദ്രശേഖർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചെമ്പോലു സായി ആദിത്യ.