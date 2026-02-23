ETV Bharat / entertainment

ആരാധകര്‍ കാത്തിരുന്ന വിവാഹം; 'വിരോഷ്' ഒന്നിക്കുന്നു, വിവാഹം സ്ഥിരികരിച്ച് രശ്‌മിക- വിജയ്‌ദേവരകൊണ്ട

രശ്‌മിക- വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ട വിവാഹത്തിനായി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിവാഹത്തിന് 'ദി വെഡ്‌ഡിങ് ഓഫ് വിരോഷ്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

VIJAY DEVARAKONDA RASHMIKA (ETV Bharat)
തെന്നിന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ രശ്‌മിക മന്ദാനയുടെയും വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയുടെയും വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇരുതാരങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോഴിതാ താരങ്ങള്‍ തന്നെ തങ്ങളുടെ വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ഇരുവരും ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായ ഇവര്‍ വിവാഹത്തിന് 'ദി വെഡ്‌ഡിങ് ഓഫ് വിരോഷ്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകര്‍ ഇരുതാരങ്ങളെയും ചേര്‍ത്തു വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിരോഷ്. വിജയ്‌+രശ്‌മിക എന്ന പേര് ചേര്‍ത്താണ് ആരാധകര്‍ 'വിരോഷ്' എന്നാക്കിയത്. ഈ പേരിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് ഈ തീരുമാനം.

VIJAY DEVARAKONDA RASHMIKA (Instagram)

വിവാഹിതരാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് നടി രശ്‌മിക പങ്കുവച്ചെങ്കിലും വിവാഹ തീയതിയോ സ്ഥലമോ താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നില്ല.

ഫെബ്രുവരി 26 നാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഉദയ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് നാലിന് ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹള്ളിയില്‍ നടക്കുന്ന സത്കാര വിരുന്നില്‍ സിനിമാ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും പങ്കെടുക്കും.

VIROSH WEDDING ANNOUNCEMENT (Rashmika mandanna instagram)

"ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും മുൻപ്, ഞങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മുൻപ് തന്നെ - നിങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അത്രമേൽ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് നൽകി. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ 'വിരോഷ്' (VIROSH) എന്ന് വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് - നിറഞ്ഞ മനസോടെ, നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിന് ഞങ്ങൾ ആ പേര് നൽകുന്നു. ഇതിനെ 'ദ വെഡ്‌ഡിങ് ഓഫ് വിരോഷ്' എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ചതിന് നന്ദി. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്," എന്നാണ് രശ്‌മികയും വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ടയും പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

VIJAY DEVARAKONDA RASHMIKA (ETV Bharat)

2018 പുറത്തിറങ്ങിയ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിലൂടെ ജോഡികളായി എത്തിയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം 2019 ല്‍ ഡിയര്‍ കോമ്രേഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഒരുമിച്ചെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്.

പിന്നീട് പൊതു പരിപാടികളിലും ഇരുതാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശക്തി കൂട്ടി. എന്നാല്‍ ഇരുവരും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഗേള്‍ ഫ്രണ്ട് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് എത്തിയ രശ്‌മികയുടെ കൈയില്‍ വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ട ചുംബിച്ചതോടെ ആരാധകരുടെ സംശയം ബലപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാഹ വാര്‍ത്തയും പരന്നത്.

