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അതീവ ഗ്ലാമറസായി രശ്‌മികയും കൃതിയും; ഷാഹിദ് കപൂര്‍ ചിത്രം കോക്‌ടെയ്‌ല്‍ 2 ട്രെയിലര്‍

ബോളിവുഡ് ചിത്രം കോക്‌ടെയ്ല്‍ 2 ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്, ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്‍.

SHAHID KAPOOR KRITI SANON RASHMIKA MANDANNA COCKTAIL 2 MOVIE
Cocktail 2 Trailer Out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 11:30 AM IST

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ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കോക്‌ടെയ്ല്‍ 2. ഷാഹിദ് കപൂര്‍, രശ്‌മിക മന്ദാന, കൃതി സനോണ്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആവേശഭരിതമായ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. സൗഹൃദവും പ്രണയവുമെല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും കോക്ടെയ്ല്‍ 2 എന്നായിരിക്കും ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ദീപിക പദുക്കോണ്‍ സെയ്‌ഫ് അലിഖാന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 2021 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കോക്ടെയ്‌ലിന്‍റെ രണ്ടാംഭാഗമാണിത്. രണ്ടുഭാഗങ്ങളും അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോമി അദജാനി തന്നെയാണ്.

ത്രികോണ പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്ന സൂചനകളെല്ലാം ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നര്‍മവും വികാരവുമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മനോഹരായ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഷാഹിദ് കപൂറിന്റെ കഥാപാത്രം പ്രണയത്തിനും സൗഹൃദത്തിനും ഇടയിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതോടെയാണ്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ കാണുമ്പോള്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാള്‍ ചിന്തിക്കുന്നു. ആദ്യം കൃതിയും ഷാഹിദും തമ്മിലാണ് അടുപ്പമെന്ന് തോന്നും. പിന്നീട് അത് അവളുടെ കാമുകനെല്ലെന്ന് ഷാഹിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു,.

രശ്‌മിക മന്ദാനയുടെ കഥാപാത്രം എത്തുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറുയുന്നതായാണ് ട്രെയിലറില്‍ കാണുന്നത്. ഷാഹിദുമായി പ്രണയമുണ്ടാകുന്നു. മൂവരും വേര്‍പിരിയാനാവാത്ത തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദവും അവരിലുണ്ടാകുന്നു. അവധിദിനങ്ങൾ, പാർട്ടികൾ, എണ്ണമറ്റ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആദ്യം കോമഡിയിലാണ് ട്രെയിലര്‍ തുടങ്ങിയതെങ്കില്‍ പതുക്കെ വൈകാരികതയിലേക്ക് പോകുന്നതായും കാണാം.

നാടകീയതയ്ക്ക് പുറമേ, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, ഗ്ലാമറസ് ലൊക്കേഷനുകൾ, ഫാഷനബിൾ ലുക്കുകൾ എന്നിവയാൽ ട്രെയിലർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സിനിമയുടെ ആരാധകർ ഐക്കണിക് ട്രാക്കായ തും ഹി ഹോയുടെ തിരിച്ചുവരവും കാണാം. ഇത് പുതിയ കാലത്തെ പ്രണയകഥയ്ക്ക് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ നൽകുന്നു.

ജബ് തലാക്, മഷൂക്ക, തുജ്‌കോ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആവേശമുണ്ടാത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ആദ്യ കാഴ്ചകൾ ഇവയാണ്.

ദിനേശ് വിജൻ, ലവ് രഞ്ജൻ, പ്രമിത ആർ വിജൻ, അങ്കുർ ഗാർഗ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച് പ്രീതം സംഗീതം നൽകുന്ന കോക്ക്ടെയിൽ 2 ജൂൺ 19 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

തരുണ്‍ ജെയിന്‍ ലവ് രഞ്ജന്‍ എൻ്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രീതം ആണ് കോക്ടെയിലന് സംഗീതം നല്‍കിിരിക്കുന്നത് സന്താന കൃഷ്ണന്‍ രവിചന്ദ്രനാണ് ഛായാഗ്രഹാഹണം, മഡോക്ക് ഫിലിംസ് നിര്‍ർമിക്കുന്നു.

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TAGGED:

SHAHID KAPOOR
KRITI SANON
RASHMIKA MANDANNA
COCKTAIL 2 MOVIE
COCKTAIL 2 TRAILER OUT

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