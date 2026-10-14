'ഈ പുഞ്ചിരികൾ നൽകുന്ന സന്തോഷം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്!'! 400 കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് രശ്മിക മന്ദാന
മറ്റുള്ളവര്ക്കും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സഹായങ്ങള് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയാകട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 4:32 PM IST
400 കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് തെന്നിന്ത്യന് താരം രശ്മിക മന്ദാന. ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ഈ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യമായി പലചരക്ക് സാധനങ്ങള് നല്കുമെന്ന് താരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'അന്നപൂര്ണ' എന്ന പേരിലാണിത്. മൂന്നുമാസം വീതമുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് നല്കുക. മറ്റുള്ളവര്ക്കും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സഹായങ്ങള് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയാകട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
നടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'രണബാലി'യിലെ കഥാപാത്രമായ ജയമ്മയുമായി തന്റെ യഥാര്ത്ഥ സ്വഭാവത്തിന് ഏറെ സാമ്യമുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസാണ് അതില് ഒന്ന് എന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോള് സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെയെന്ന ചിന്തയിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
രശ്മികയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണരൂപം
"നമ്മള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ജയമ്മയും ഞാനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന് എന്റെ ഉത്തരം, ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഇത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ജയമ്മയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും പകരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും", രശ്മിക കുറിച്ചു.
"എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. കാരണം, എനിക്കും എന്റെ ടീമിനും ഞങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേർക്കും മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അത് മതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയാണ്. കാരണം, ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ലഭിച്ചാൽ, അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു", രശ്മിക തുടര്ന്നു.
"ഇന്ന് ഞാൻ 400 കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ തവണയും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 400 കുടുംബങ്ങളെ വീതം സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കായി ചെലവാക്കേണ്ട പണം അവർക്ക് ലാഭിക്കാനും ആ പണം സമ്പാദ്യമായി മാറ്റിവെച്ച് തങ്ങളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ദയയോടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തിക്കുപോലും ഒരാളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് വലിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് തുടങ്ങാം! എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഈ പുഞ്ചിരികളെല്ലാം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്", നടി വ്യക്തമാക്കി.
"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ജോലിക്കിടെ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും കണ്ണീരിനും മറ്റെല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പകരമായി ഈ പുഞ്ചിരികൾ നൽകുന്ന സന്തോഷം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്!ഇത് ശരിക്കും വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്!",രശ്മിക മന്ദാന വ്യക്തമാക്കി.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി. ഒക്ടോബര് 16 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. 'ഗീതാ ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയ്യും രശ്മികയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. സിംഗനമല രണബാലിയായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെത്തുമ്പോള് ജയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രശ്മിക എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലും ഭാര്യ-ഭര്ത്താക്കന്മാരായി തന്നെയാണ് വേഷമിടുന്നത്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും രശ്മിയുടേയും കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'രണബാലി'യിലേത് എന്നാണ് സൂചന.