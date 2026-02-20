ETV Bharat / entertainment

വേടന്‍റെ വിവാഹ തിയതി വെളിപ്പെടുത്തി എം വി ഗോവിന്ദന്‍; കല്യാണമാണ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് റാപ്പര്‍- വീഡിയോ

വേടന്‍റെ പാട്ടുകള്‍ക്ക് എന്നും മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയമാണ്. സമൂഹത്തിൽ ദളിതരടക്കമുള്ള പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളെയും അതിനെതിരെ അവർ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് വേടനെ ജനപ്രിയമാക്കിയത്.

വേടനും എം വി ഗോവിന്ദനും (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 2:31 PM IST

റെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ വിവാഹിതനാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ച് റാപ്പര്‍ വേടന്‍. യുവ എഴുത്തുകാരിയായ നവമി ലതയാണ് വധു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂര്‍ ധര്‍മശാലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ വച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനാണ് വേടന്‍റെ വിവാഹ കാര്യം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. പിന്നീട് വേടനും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 24ന് തൃശൂരില്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം.

"മാഷ് പറഞ്ഞത് പോലെ 24 ാം തിയതി ഞാന്‍ വിവാഹിതനാകാന്‍ പോവുകയാണ്. എന്‍റെ കല്യാണമാണ്. റജിസ്റ്റര്‍ വിവാഹമാണ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", നന്ദി വേടന്‍റെ വാക്കുകള്‍.

ഹാപ്പിനസ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു വേടനെ സിപി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചിരുന്നു. വേടനെ അഭിനന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വേടന്‍റെ വിവാഹ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എം വി ഗോവിന്ദന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

2025 ല്‍ വേടന്‍ പുറത്തിറക്കിയ മോണലോവ എന്ന പ്രണയഗാനം തന്‍റെ പ്രണയിനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എഴുതിയിരുന്നതെന്ന് വേടന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാമുകിയെ അഗ്നിപര്‍വതത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് വേടന്‍ പാട്ടെഴുതിയത്. ഗാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മികച്ച ഗാനരചിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേടന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ നവമിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പൊതുവേദികളില്‍ വേടനൊപ്പം പ്രണയിനിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

സമൂഹത്തിൽ ദളിതരടക്കമുള്ള പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളെയും അതിനെതിരെ അവർ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് വേടനെ ജനപ്രിയമാക്കിയത്.

വേടന്‍റെ വിവാഹ തിയതി പുറത്ത് വിട്ട് എം വി ഗോവിന്ദന്‍ (ETV Bharat)

ഭൂമി ഞാൻ വാഴുന്നിടം, സോഷ്യൽ ക്രിമിനൽ, ബുദ്ധനായി പിറ, മോണ ലോവ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. . ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 14ന് പുറത്തിറങ്ങിയ എണ്ണക്കറുപ്പി എന്ന ഗാനവും ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും വേടന്‍ ഇടം നേടി.

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതം നൽകിയ കുതന്ത്രം എന്ന ഗാനം എഴുതി ആലപിച്ചത് വേടനാണ്. മികച്ച ഗാനരചനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ഈ ഗാനത്തിനാണ് വേടന് ലഭിച്ചത്.

ആളുകളെ ത്രസിപ്പിച്ച അത്രയും ഗാനങ്ങള്‍ വേടനുണ്ടെങ്കിലും പരാതികളും പൊലീസ് കേസുകളും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. ലഹരി ഉപയോഗത്തിനും കൈവശം വെച്ചതിനും വേടനെ ഒരിക്കൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിലും വേടനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം മീ ടൂ ആരോപണങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കേസുകളിലെല്ലാം വേടന് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

