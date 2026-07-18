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'കാലുവാരിയവർക്ക് നല്ല നമസ്‌കാരം'; പുതിയ റാപ്പുമായി തിരുമാലി, യൂട്യൂബിൽ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി ഗാനം

സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും സമകാലിക സംഭവങ്ങളും റാപ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലികൊണ്ടാണ് മലയാള റാപ്പ് സംഗീതത്തിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചത്.

NAMASKARAM SONG RAPPER THIRUMALI MUSIC MALAYALAM RAPPER
Namaskaram song (Photo: Music Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 10:35 AM IST

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ലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ ഗായകനും റാപ്പറുമായ തിരുമാലി പുതിയ റാപ്പ് വീഡിയോയായ 'നമസ്കാരം' പുറത്തിറക്കി. റിലീസിന് പിന്നാലെ യൂട്യൂബിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണവും സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ നർമ്മവും പരിഹാസവും കലർത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വരികളുമാണ് റാപ്പിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

സുഹൈൽ ബക്കർ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ സംഗീതസംവിധാനം ജെഫിൻ ജസ്റ്റിന്റേതാണ്. തിരുമാലി തന്നെയാണ് വീഡിയോയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് തിരുമാലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിലങ്ങണിയിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 'കാലുവാരിയവർക്ക് നല്ല നമസ്കാരം' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളിലൂടെ വിമർശനവും പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ റാപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യഭാഷയും ശക്തമായ വരികളും വീഡിയോയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നുണ്ട്.

റിലീസിന് പിന്നാലെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. "പഴയ തിരുമാലി തിരിച്ചെത്തി", "തിരുമാലി കത്തിച്ചു", "കുലസ്ത്രീക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു കിടിലൻ ട്രാക്ക്" എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമന്റുകളാണ് ആരാധകർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

'അളിയാ', 'നാടൻ വൈബ്സ്', 'പൾസ്', 'നോൺസെൻസ്' എന്നീ ശ്രദ്ധേയ ട്രാക്കുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരുമാലി 'നമസ്കാരം' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കോട്ടയം സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു എം.എസ്. ആണ് തിരുമാലി എന്ന പേരിൽ സംഗീതരംഗത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. 2013 മുതൽ റാപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായ അദ്ദേഹം 2018-ലാണ് ആദ്യ സോളോ റാപ്പുമായി എത്തിയത്.

'മലയാളി ഡാ', 'സാമ്പാർ', 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' ചിത്രത്തിലെ 'നാടേ നാട്ടാരേ', 'കുലസ്ത്രീ' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളിലൂടെ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ തിരുമാലി, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും സമകാലിക സംഭവങ്ങളും റാപ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലികൊണ്ടാണ് മലയാള റാപ്പ് സംഗീതത്തിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചത്.

ജെന്‍സി തലമറയിലെ യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന മയക്കുമരുന്നു ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നോണ്‍സെണ്‍സ് എന്ന ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു,ഇത് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള കഥാപാത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഗാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

2020-ൽ, ആൽഫോൺസ് ജോസഫിനൊപ്പം , 'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്' എന്ന സിനിമയിലെ 'ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ' എന്ന ട്രാക്കിന്‍റെ ഗാനരചയിതാവും റാപ്പറുമായി അദ്ദേഹം ഇടം നേടിയിരുന്നു.

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