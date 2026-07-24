രഞ്ജിത്ത്- ഉദയ് കൃഷ്ണ ചിത്രം 'ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡര്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
പ്രകാശ് വർമയുടെ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' പുതിയ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 10:28 AM IST
'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജോർജ് സാർ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ പ്രകാശ് വർമയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. രഞ്ജിത്ത്- ഉദയ്കൃഷ്ണ കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിലുള്ള പ്രകാശ് വർമയ്ക്കൊപ്പം അഞ്ച് യുവ എസ്.ഐമാരെയും കാണാം. ഇവർ ചേർന്ന് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്നാണ് സൂചന. ആക്ഷന് പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മാസ് പൊലീസ് എന്റർടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2026 സെപ്റ്റംബര് 4 നാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
കൊച്ചി നഗരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 90 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്നു. സത്യം സിനിമാസ്, മഹാ സുബൈർ മൂവി ക്ഷേത്ര എന്നീ ബാനറുകളിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ എ.ജി.യും മഹാ സുബൈറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
പ്രകാശ് വർമയ്ക്കൊപ്പം അഭിരാമിയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഋതു ദേവ് അയ്യപ്പൻ, ഷനൂദ് ഇബ്രാഹിം, ഡോൺ മൈക്കിൾ, സജൽ സുദർശൻ, നിജാദ് ബാബു തോമസ്, റിനോഷ് ജോർജ്, വി.കെ. പ്രകാശ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ജോയ് മാത്യു, ദേവൻ, ജോണി ആന്റണി, ഭീമൻ രഘു, നന്ദു, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണന് നന്ദൻ ഉണ്ണി, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണൻ , മോഹൻ ജോസ്, മാധുരി, സാബുമോൻ, ഗുണ്ടുകാട് സാബു, മുരുകൻ, സന്ധ്യാ രാജേന്ദ്രൻ, വൈഷ്ണവി, രമാദേവി, അംബികാനായർ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഷിബു ചക്രവർത്തിയുടെ വരികൾക്ക് ജോ ഡാനിയേലാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ബിജിബാൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും മനോജ് കണ്ണോത്ത് എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി 'കാരിക്കാമുറി ഷണ്മുഖം' എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഗാനങ്ങൾ - ഷിബു ചക്രവർത്തി, സംഗീതം - ജോ ഡാനിയേൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - ബിജിബാൽ, ഛായാഗ്രഹണം - പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ, എഡിറ്റിംഗ് - മനോജ് കണ്ണോത്ത്, കലാസംവിധാനം - സാബു റാം, മേക്കപ്പ് - റോഷൻ എൻ. ജി, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറാ സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ്- പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ സപ്താ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സുനിൽ സിംഗ്, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ . - വി ബോസ്, ഡിസൈൻ ആൻ്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സ്റ്റൺ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, മാഫിയാ ശശി, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്സ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ശാലിനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.