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കാരിക്കാമുറി ഷൺമുഖന്‍റെ വരവ്; ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ’ ടീസർ പുറത്ത്

രഞ്ജിത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍.

LAW AND ORDER OFFICIAL TEASER LAW AND ORDER MOVIE PRAKASH VARMA DIRECTOR RANJITH
Law and Order Official Teaser released (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 1:13 PM IST

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പ്രേക്ഷകരിൽ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് 'ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത്. "കൊല്ലാനും ചാകാനും മനസ്സുറപ്പുള്ളവന്മാരുടെ സംഘം… അവരോടാണു യുദ്ധം… ചോര വീഴ്ത്താതെ, ചോര കൊടുക്കാതെ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുറപ്പില്ലാത്ത കളി" എന്ന നരേഷനോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പൂർണ്ണമായും ആക്ഷൻ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ നീതിയും നിയമവും നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ എസ്ഐമാരുടെയും അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെയും സംഘർഷഭരിതമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

നിയമത്തിന്‍റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവരും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഥയുടെ സ്വഭാവത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിവേഗ രംഗങ്ങളും സംഘർഷഭരിതമായ ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ടീസറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തുടരും എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോര്‍ജ് സാര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ പ്രകാശ് വര്‍മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.

ടീസറിൽ മുഖം വ്യക്തമാക്കാതെ കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് കൈയിൽ തോക്കുമായി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന സൂചനയാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ശക്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘കാരിക്കാമുറി ഷൺമുഖൻ’ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആക്ഷനും നിയമസംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ത്രില്ലറായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ടീസർ നവമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും ടീസറിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഇതിനോടകം സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ആഭിരാമിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഋതു ദേവ് അയ്യപ്പൻ, ഷനൂദ് ഇബ്രാഹിം, ഡോൺ മൈക്കിൾ, സജൻ സുദർശൻ, നിജാദ് ബാബു തോമസ്, ഷെർഷ ഷെരിഫ്, റിനോഷ് ജോർജ്, അമൽ ജോസ് ആന്റണി, ബോബി കുര്യൻ, വി.കെ. പ്രകാശ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ജോയ് മാത്യു, ദേവൻ, ആനന്ദ് മൻമഥൻ, ജോണി ആന്റണി, ഭീമൻ രഘു, നന്ദു, ജെയ്സ് ജോസ്, അസിം ജമാൽ, ഗായത്രി അശോക്, അജയ് വാസുദേവ്, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണൻ, മോഹൻ ജോസ്, മാധുരി, സാബുമോൻ, ഗുണ്ടുകാട് സാബു, മുരുകൻ, സന്ധ്യാ രാജേന്ദ്രൻ, വൈഷ്ണവി, രമാദേവി, അംബിക നായർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ ഫീനിക്‌സ് പ്രദൂ, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്സ്, മാഫിയ ശശി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.

പുതിയ തലമുറയുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വൻ മുതൽമുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം കൊച്ചിക്ക് പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

സത്യം സിനിമാസ് & മഹാ സുബൈർ മൂവി ക്ഷേത്രയുടെ ബാനറിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ എ.ജി., മഹാ സുബൈർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

ഗാനങ്ങൾ ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സംഗീതം ജോ ഡാനിയേൽ നിർവഹിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജിപാൽ. പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് മനോജ് കണ്ണോത്ത് ആണ്. കലാസംവിധാനം സാബു റാം. മേക്കപ്പ് റോഷൻ എൻ.ജി., കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സമീര സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കിഷൻ സപ്താ എന്നിവരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

സുനിൽ സിംഗ് ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായും വി. ബോസ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ശാലിനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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