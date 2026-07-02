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വീണ്ടും വിറയ്പ്പിക്കാന്‍ പ്രകാശ് വര്‍മ; രഞ്ജിത്ത് - ഉദയ് കൃഷ്‌ണ ചിത്രം 'ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡറി'ന്‍റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

കരിക്കാമുറി ഷണ്‍മുഖനായി മമ്മൂട്ടിയും ഈ ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

LAW AND ORDER MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE RANJITH DIRECTOR UDAY KRISHNA MOVIES
LAW AND ORDER (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 1:52 PM IST

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തുടരും എന്ന സിനിമയിലൂടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച ജോര്‍ജ് സാര്‍ എന്ന വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ മലയാളികള്‍ അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാനിടയില്ല. ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകാശ് വര്‍മയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ് ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍.

രഞ്ജിത്ത്- ഉദയ് കൃഷ്‌ണ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നുമുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോഴിതായ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുത്തന്‍ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രകാശ് വര്‍മയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പോസ്റ്ററാണിത്.

ഓടുന്ന അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. അവരില്‍ മൂന്നുപേര്‍ പൊലീസ് യൂണിഫോമിലും മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ സിവില്‍ ഡ്രസിലുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് പൊലീസ് കഥാപാത്രം തന്നെയെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

LAW AND ORDER MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE RANJITH DIRECTOR UDAY KRISHNA MOVIES
LAW AND ORDER (Photo: Movie Poster)

ജൂലൈ 24 നാണ് സിനിമയുടെ ആഗോളതല റിലീസ്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഉദയ് കൃഷ്‌ണയാണ്. സത്യം സിനിമാസ് & മഹാ സുബൈർ മൂവി ക്ഷേത്രയുടെ ബാനറിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഏ.ജി, മഹാ സുബൈർ, എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ക്രമസമാധാന നില ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് യുവ എസ്. ഐ. മാരുടേയും അവർക്കു താങ്ങും തണലുമാകുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെയും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാ സഞ്ചാരം.

ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി മാസ് എൻ്റെർടൈനറായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ മുതൽ മുടക്കിലാണ് എത്തുന്നത് .

തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കൊച്ചി , തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട് കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളി ലായാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്..

പ്രകാശ് വർമ്മക്കൊപ്പം അഭിരാമിയും ഈ ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് (blast ) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച അഭിരാമി ഈ സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുകയാണ്.

LAW AND ORDER MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE RANJITH DIRECTOR UDAY KRISHNA MOVIES
Uday Krishna (Photo: Special Arrangement)

ഋതു ദേവ് അയ്യപ്പൻ ,ഷനൂദ് ഇബ്രാഹിം , ഡോൺ മൈക്കിൾ , സജൽ സുദർശൻ, നിജാദ് ബാബു തോമസ്, ഷേർഷ ഷെരിഫ്, റിനോഷ് ജോർജ്, അമൽ ജോസ് ആൻ്റണി, ബോബി കുര്യൻ, വി.കെ. പ്രകാശ് , സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ , ജോയ് മാത്യു , ദേവൻ, ആനന്ദ് മൻമഥൻ, ജോണി ആൻ്റണി, ഭീമൻരഘു, നന്ദു, ജെയ്സ് ജോസ്, അസിം ജമാൽ, ഗായത്രി അശോക്, അജയ് വാസുദേവ്, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണൻ , മോഹൻ ജോസ്, മാധുരി, സാബുമോൻ, ഗുണ്ടുകാട് സാബു, മുരുകൻ, സന്ധ്യാ രാജേന്ദ്രൻ, വൈഷ്‌ണവി, രമാദേവി, അംബികാനായർ, എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.

ഗാനങ്ങൾ - ഷിബു ചക്രവർത്തി, സംഗീതം - ജോ ഡാനിയേൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - ബിജിബാൽ, ഛായാഗ്രഹണം - പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ, എഡിറ്റിംഗ് - മനോജ് കണ്ണോത്ത്, കലാസംവിധാനം - സാബു റാം, മേക്കപ്പ് - റോഷൻ എൻ. ജി, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറാ സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ്- പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ സപ്താ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സുനിൽ സിംഗ്, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ . - വി ബോസ്, ഡിസൈൻ ആൻ്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സ്റ്റൺ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, മാഫിയാ ശശി, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്‌സ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ശാലിനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്, എ എസ് ദിനേശ്.

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TAGGED:

LAW AND ORDER MOVIE
UPCOMING MALAYALAM MOVIE
RANJITH DIRECTOR
UDAY KRISHNA MOVIES
LAW AND ORDER FIRST LOOK POSTER

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