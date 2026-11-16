റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 11ദിവസം! ബോക്സ് ഓഫിസില് 'രാമായണ'യുടെ റെക്കോര്ഡ് വേട്ട; 'ധുരന്ധർ 2'വിനേയും പിന്നിലാക്കി ചിത്രം
ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിൽ ശക്തമായ പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം 'രാമായണ' ബോക്സ് ഓഫീസ് ആധിപത്യം തുടരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 1:22 PM IST
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് നിതേഷ് തിവാരി ചിത്രം 'രാമായണ'. രൺബീർ കപൂറും യാഷും സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസില് റെക്കോര്ഡ് വേട്ടയാണ് നടത്തുന്നത്.
റിലീസ് ചെയ 11 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 1,384.50 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വാരത്തിലും കലക്ഷനിൽ വലിയ ഇടിവില്ലാതെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ്.
ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാക്കറായ സാക്നില്ക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പതിനൊന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയത്. ആദ്യ ഞായറാഴ്ച നേടിയ 56.15 കോടി രൂപയേക്കാൾ 33.6 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. പത്താം ദിവസത്തെ 72.90 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2.9 ശതമാനം വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തി. സാധാരണയായി രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വലിയ സിനിമകളുടെ കലക്ഷനിൽ ഇടിവുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'രാമായണ'യുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്.
ഹിന്ദി പതിപ്പിനൊപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും മുന്നേറ്റം
പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 909 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 760.60 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 475.50 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.
പതിനൊന്നാം ദിവസം മാത്രം വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇതോടെ 1,400 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് കടക്കാൻ വെറും 15.50 കോടി രൂപയുടെ ദൂരം മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ 800 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനും ചിത്രം ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പതിനൊന്നാം ദിവസം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കലക്ഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് മുന്നിലുള്ളത്. 55 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
കന്നഡ പതിപ്പ് 5.75 കോടി രൂപയും മലയാളം പതിപ്പ് 5 കോടി രൂപയും തമിഴ് പതിപ്പ് 4.75 കോടി രൂപയും തെലുഗു പതിപ്പ് 4.50 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. പതിനൊന്നാം ദിവസം രാജ്യത്തുടനീളം 23,573 ഷോകളാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദി 3D പതിപ്പിന് ഏകദേശം 55.46 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലും വമ്പൻ നേട്ടം
രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച കലക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒമ്പതാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച 48.10 കോടി രൂപയും പത്താം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച 72.90 കോടി രൂപയും പതിനൊന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച 75 കോടി രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്. ഇതോടെ രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആകെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 196 കോടി രൂപയായി.
ധുരന്ധർ 2-ന്റെ റെക്കോർഡും മറികടന്നു
ബോക്സ് ഓഫീസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയിലെ കലക്ഷനാണ്. ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച കലക്ഷൻ എന്ന റെക്കോർഡിൽ 'ധുരന്ധർ 2'നെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് 'രാമായണ'. 68 കോടി രൂപയായിരുന്നു 'ധുരന്ധർ 2' രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച നേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പതിനൊന്നാം ദിവസം 75 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ 'രാമായണ' പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
റിലീസ് ചെയ്ത് എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപ പിന്നിട്ട ചിത്രം, ആർആർആറിന്റെ ഏകദേശം 1,230 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള കലക്ഷനെയും മറികടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1,384.50 കോടി രൂപയുമായി 1,500 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്കാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.
രാജമൗലിയുടെ വാരണാസിക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വിജയം
'രാമായണ'യുടെ ആഗോള വിജയം എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മഹേഷ് ബാബു ചിത്രം 'വാരണാസി'യുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി സാധ്യതകൾക്കും ഈ വിജയം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. 'ബാഹുബലി 2', 'ആർആർആർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രേക്ഷകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ രാജമൗലിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ 'രാമായണ' സോണി പിക്ചേഴ്സിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പിന്തുണയോടെ വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ വിപണികളിലേക്കും ചിത്രത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം 'വാരണാസി' പോലുള്ള ബിഗ് ബജറ്റ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണ സാധ്യതകൾ തുറന്നേക്കാം.
2027 ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് 'വാരണാസി'യുടെ ആഗോള റിലീസ്. ചിത്രം 120 രാജ്യങ്ങളിൽ 50 ഭാഷകളിലായി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
അതേസമയം, 'രാമായണ'ത്തിന്റെ രണ്ടാം തിങ്കളാഴ്ചയിലെ പ്രകടനമാണ് ഇനി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിർണായകമാകുക. ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച 107.50 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം തിങ്കളാഴ്ചയും മികച്ച കലക്ഷൻ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായും വേഷമിടുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.