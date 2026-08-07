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രാമായണ 59,000 സ്ക്രീനുകളിലേക്ക്; അവതാർ, ആർ ആർ ആർ, പുഷ്പ 2 എന്നിവയുടെ റിലീസ് റെക്കോർഡുകൾ മറികടക്കുമെന്നുറപ്പ്

ഐമാക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

RANBIR KAPOOR RAMAYANA RAMAYANA MOVIE RELEASE YASH RAMAYANA
Ramayana (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 3:54 PM IST

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ന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്റർ റിലീസുകളിലൊന്നിനാണ് നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രാമായണ ഒരുങ്ങുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഈ ബിഗ്-ബജറ്റ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 59,000-ത്തിലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വിവരം.

ഈ കണക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, റിലീസ് വ്യാപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജെയിംസ് കാമറൂണിന്‍റെ 'അവതാർ: ദി വേ ഓഫ് വാട്ടർ', എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ 'ആർആർആർ', അല്ലു അർജുന്‍റെ 'പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ' എന്നി സിനിമകളുടെ സ്ക്രീന്‍ എണ്ണത്തെ മറികടക്കും.

വ്യവസായ ട്രാക്കറായ സാക്നിൽക്കിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ചിത്രത്തിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണക്കാരായ സോണി പിക്ചേഴ്‌സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം 50,000-ത്തിലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ ചിത്രം എത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 9,000 സ്ക്രീനുകളിലും റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ 59,000-ത്തിലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

RANBIR KAPOOR RAMAYANA Photo: Special Arrangement AMAYANA MOVIE RELEASE YASH RAMAYANA
Ramayana (Photo: Special Arrangement)

ഈ കണക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മുൻ റെക്കോർഡുകൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. നേരത്തെ 'ആർആർആർ' ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 10,000 മുതൽ 11,000 വരെ സ്ക്രീനുകളിലും, 'പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ' ഏകദേശം 12,000 മുതൽ 13,000 വരെ സ്ക്രീനുകളിലും റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 'രാമായണ'യുടെ റിലീസ് വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ്.

ഹോളിവുഡ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായ 'അവതാർ: ദി വേ ഓഫ് വാട്ടർ' ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 52,000 സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആ ചിത്രം പിന്നീട് 2.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് വരുമാനം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 'രാമായണ' സംബന്ധിച്ച താരതമ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനുകളുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമാണ്.

ഐമാക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഡിഎൻഇജിയുടെ 'ബ്രഹ്മ എ ഐ' ലിപ്-സിങ്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 50 ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത സംഭാഷണങ്ങളുമായി അഭിനേതാക്കളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നത്.

ജൂലൈ 30-ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ദൃശ്യഭംഗി, വിഷ്വൽ ഇഫക്ടുകൾ, വമ്പൻ സ്കെയിൽ എന്നിവയെ നിരവധി പേർ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ, രൺബീർ കപൂറിന്റെ ശ്രീരാമന്റെ ലുക്കും ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണവും ചർച്ചയായി. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിലുള്ള ട്രെയിലറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

വാൽമീകി രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂർ, സീതയായി സായ് പല്ലവി, രാവണനായി യാഷ്, ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രവി ദുബെ, കാജൽ അഗർവാൾ, ലാറ ദത്ത, അരുൺ ഗോവിൽ, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ്, ഷീബ ചദ്ദ, ആദിനാഥ് കോത്താരെ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും ഡിഎൻഇജിയും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ് ഏകദേശം 4,000 കോടി രൂപ ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. 'മാഡ് മാക്സ്' ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗൈ നോറിസാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.

'രാമായണ: ഭാഗം 1' 2026 നവംബർ 6-ന് ലോകമെമ്പാടും തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. രണ്ടാം ഭാഗം 2027-ലെ ദീപാവലി റിലീസായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

RANBIR KAPOOR
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RAMAYANA MOVIE RELEASE
YASH RAMAYANA
RAMAYANA EYES 59 000 SCREENS

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