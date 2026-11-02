റിലീസിന് ഇനി മൂന്നു ദിവസം മാത്രം! ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി 'രാമായണ'; അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രം 50 കോടിയോട് അടുത്ത് ചിത്രം
ഇതുവരെ വിറ്റത് 11 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 1:28 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ' തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള് മാത്രമേയുള്ളു. രണ്ബീര് കപൂര്- സായ് പല്ലവി- യഷ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം റിലീസിന് മുന്പേ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയം കൊയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ദീപാവലി റിലീസായി നവംബര് അഞ്ചിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്റകളില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശ വിപണിയിലും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ്. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതിഹാസ ചിത്രത്തിനായി ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകള് ഉള്പ്പെടെ ദിവസേനയുള്ള ഷോകളിലായി 46.63 കോടി രൂപ അഡ്വാന്സ് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്.
35,855 ഷോകളിലായി 11.17 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിറ്റിടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ വാരത്തിലെ ഈ അഡ്വന്സ് ബുക്കിങ് ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷനില് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാല്, നിലവിൽ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 37.40 കോടി രൂപയാണ്, ഈ വിഭാഗത്തില് 8.92 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്.
രാമായണ ഹിന്ദി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങില് മുന്നിൽ
ഇന്ത്യയിലെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങില് ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് നിലവില് മുന്നില്. ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രീ- സെയില്സില് 39.28 കോടി രൂപയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കന്നഡ പതിപ്പിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 4.45 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് ഇതുവരെ 2.38 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തമിഴ് പതിപ്പിന് 42.58 ലക്ഷം രൂപയും മലയാളം പതിപ്പിന് 9.20 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ നേടാനായത്.
റിലീസ് അടുക്കുന്തോറും കന്നഡ, തെലുഗു പതിപ്പില് നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചതോടെ ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകർക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഭാഷാ പ്രേക്ഷകരെയും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
ദിവസങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് കലക്ഷൻ
ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ദിനമായ നവംബർ 5-നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 25.73 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തിലെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് കലക്ഷൻ. രണ്ടാം ദിനത്തില് 13.35 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസമായ 7.55 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങിലെ വലിയ പങ്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങിലെ ഈ മുന്നേറ്രം ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തില് ചിത്രത്തിന് മികച്ച കലക്ഷന് നേടാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
റിലീസിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-സെയിൽസ് കളക്ഷനിലും വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വിദേശ വിപണിയിലും കുതിപ്പ്
വിദേശ വിപണികളിലും 'രാമായണ'യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലെ വിദേശ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഏകദേശം 2.85 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇതിൽ 2.15 മില്യൺ ഡോളറും വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ നിന്നാണ്.
വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ പ്രീമിയർ ഷോകളുടെ ബുക്കിങ് മാത്രം 8 ലക്ഷം ഡോളർ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 27-ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിലെ ഡേവിഡ് ഗെഫൻ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മാത്രമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
അതേസമയം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിപണിയിലെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെയും ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വിദേശ പ്രീ-സെയിൽസ് കലക്ഷൻ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. വിദേശ വിപണിയിൽ മാത്രം ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ 20 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കലക്ഷൻ നേടാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.