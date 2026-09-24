രണ്ബീറും ആലിയയും വീണ്ടും; സഞ്ജയ് ലീല ബന്സാലി ചിത്രം 'ലവ് ആന്ഡ് വാറി'ന്റെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
2022ലെ ‘ബ്രഹ്മാസ്ത്ര: പാർട്ട് വൺ – ശിവ’യ്ക്ക് ശേഷം രൺബീർ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:02 PM IST
ബോളിവുഡ് സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ബീര് കപൂര്- സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി ചിത്രം ‘ലവ് ആൻഡ് വാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്. രൺബീർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്.
'ആ മഹത്വം, ആ പ്രതാപം, അടങ്ങാത്ത ആ ആവേശം' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലിയ ഭട്ട്, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം 2027 ജനുവരി 27ന് ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ബോളിവുഡ് ആരാധകര് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലവ് ആന്ഡ് വാര്'. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലായിരിക്കും ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക.
ആലിയ ഭട്ട്, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത് എത്തിയതോടെ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.
ചിത്രത്തിലെ രൺബീറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് പോസ്റ്റർ. ഒരു ക്ലാസിക് നീല കൺവെർട്ടിബിൾ കാറിന്റെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന രൺബീറിനെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. പിന്നിലേക്ക് ഒതുക്കിയ മുടി, നേർത്ത മീശ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സൺഗ്ലാസുകൾ, വെളുത്ത ടീ-ഷർട്ട് എന്നിവയുമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ റെട്രോ ലുക്കിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം, പോസ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഘടകം രൺബീറിന്റെ ഇടതുകൈയാണ്. കാറിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കൈയിൽ രക്തത്തിന്റെയും പരുക്കിന്റുയം അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ചിത്രത്തിൽ ആക്ഷനും സംഘർഷവും നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നതായി ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ശാന്തവും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതുമായ ഭാവത്തിലാണ് താരം പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരിൽ വലിയ ആവേശമാണ് ഉയർന്നത്. ചിത്രത്തിലെ നായികയും രൺബീറിന്റെ ഭാര്യയുമായ ആലിയ ഭട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് “SLB x RK ” എന്ന് കുറിച്ചു. ആലിയയുടെ പോസ്റ്റിനും ആരാധകരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
രൺബീർ കപൂറും സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ്. 2007ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാവരിയ'യിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ബൻസാലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ രൺബീർ വീണ്ടും നായകനാകുകയാണ്.
അതേസമയം, 2022ലെ ‘ബ്രഹ്മാസ്ത്ര: പാർട്ട് വൺ – ശിവ’യ്ക്ക് ശേഷം രൺബീർ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ‘ഗംഗുബായ് കത്തിയവാടി’ക്ക് ശേഷം സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’നുണ്ട്.
വിക്കി കൗശലും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. രൺബീറിനും വിക്കിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ‘ഛാവ’യുടെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള വിക്കി കൗശലിന്റെ പ്രധാന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’.
ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രണയകഥയാണെന്നാണ് വിവരം. ഒരു ത്രികോണ പ്രണയകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന. രൺബീർ കപൂർ, ആലിയ ഭട്ട്, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാകും കഥ മുന്നോട്ടുപോകുകയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കഥാഗതിയുടെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബൻസാലി ടീം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
2024 ജനുവരിയിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നായി ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’ മാറിയിരുന്നു. മൂന്ന് മുൻനിര താരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം ബൻസാലിയുടെ സംവിധാനവും ചിത്രത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
2024ൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’ന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അടുത്തിടെ പൂർത്തിയാക്കിയതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് സിനിമ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലാണ് ചിത്രം.
വലിയ തോതിലുള്ള സെറ്റുകളും വിപുലമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബൻസാലിയുടെ മുൻ ചിത്രങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ ഗ്രാൻഡ്യറിനും സംഗീതത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ചിത്രം ഏകദേശം 425 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവിധ സൂചന. ഒടിടി അവകാശങ്ങൾക്കായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സുമായി ഏകദേശം 130 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഉറപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഗീത, സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളിലൂടെ 70–80 കോടി രൂപയ്ക്ക് സമീപം കൂടി ചിത്രം നേടിയതായും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.