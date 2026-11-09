'ഒരു നടനെന്ന നിലയില് ഇത് അവസാന ദശകം'; സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാനൊരുങ്ങി രണ്ബീര് കപൂര്
താരത്തിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത് നിരവധി ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങള്. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംവിധായകനാകുമെന്ന് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 12:37 PM IST
ബോളിവുഡില് ഏറെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് രണ്ബീര് കപൂര്. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'രാമായണ' സിനിമയിലൂടെ ശാന്തസ്വഭാവകാരനായ രാമനായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് നിറഞ്ഞാടുമ്പോള് താരത്തിന്റെ ഈ പകര്ന്നാട്ടത്തെ സിനിമാസ്വാദകര് വലിയ രീതിയില് പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഓരോ ചിത്രത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന താരം ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പുതിയ വിശേഷം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ രൺബീർ കപൂർ അഭിനയത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ സിനിമാ ലോകത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് താരം. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധിതിയിടുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. നടന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിരിക്കുകയാണ്.
രാമായണ സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കിടെ സംസാരിക്കവെയാണ് തന്റെ സംവിധാന മോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും രൺബീർ മനസു തുറന്നത്.
അടുത്തിടെ ഒരു വെബ്ലോയിഡിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് രൺബീർ വിശദീകരിച്ചത്. അടുത്തിടെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഒരു കഥ ആദ്യം മുതൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് വളരെ വേഗം മനസിലായെന്നും താരം പറഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരോടും കഥാകൃത്തുക്കളോടും തനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എഴുത്തുകാരെയും സ്രഷ്ടാക്കളെയും ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു", രൺബീർ പറഞ്ഞു.
ഒരു സിനിമയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംവിധായകനുള്ള പങ്കാണ് തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. അഭിനേതാക്കൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷോട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സംവിധായകൻ ഒരു സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകുന്നു. ഒരു കഥ പറയുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകന് സാധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ ജോലിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമെന്നും രൺബീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഒരു സംഗീതജ്ഞന് ശേഷം സർഗാത്മകതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി സംവിധായകനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു നടനെന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവം അത്രത്തോളം വിശാലമല്ല. എന്നാൽ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും, ഒരു കഥ പറയാനും അതിനായി നിരവധി ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും സംവിധായകന് സാധിക്കും. അതൊരു മനോഹരമായ അനുഭവമാണ്. എനിക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", താരം പറഞ്ഞു.
സംവിധായകനാകുമ്പോൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്ന കാര്യത്തിലും രൺബീർ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോണറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളെയും പ്രമേയമാക്കുന്ന സിനിമകളോടാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന കഥകൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹം.
'ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ', 'ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ ഹിരാനിയുടെ സിനിമകളുമാണ് തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് രൺബീർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സിനിമകളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ഫാമിലി ഡ്രാമയായിരിക്കാം തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമെന്നും താരം സൂചിപ്പിച്ചു.
"എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 'ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ', 'ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ്', രാജ്കുമാർ ഹിരാനിയുടെ സിനിമകൾ എന്നിവയെല്ലാം ആ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഒരു നല്ല ഫാമിലി ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്", രൺബീർ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ നിരവധി ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര 2', 'അനിമൽ 2', 'രാമായണം: പാർട്ട് 2' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക.
ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 100 മുതൽ 125 ദിവസം വരെ മാത്രമാണ് താൻ സിനിമകൾക്കായി ജോലി ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും ബാക്കി സമയം എഴുത്തിനും മറ്റ് സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും രൺബീർ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾ കാരണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അഭിനയത്തിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ഇത് എന്റെ അവസാന ദശകമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എനിക്ക് ഇനിയും ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചിന്തയുണ്ട്. അതിനാൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിയാന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു", രൺബീർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ 'ലവ് ആൻഡ് വാർ' ആണ് രൺബീറിന്റെ അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചിത്രം. ആലിയ ഭട്ടും വിക്കി കൗശലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന പീരിയഡ് ഡ്രാമയാണിത്. 2027 ജനുവരി 21-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.