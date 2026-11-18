ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് 'രാമായണ'; ചിത്രം അതിവേഗം 1,500 കോടിയിലേക്ക്! 13ാം ദിവസവും റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷന്
ഐഎംഡിബിയുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പത്ത് സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 9:37 AM IST
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് രൺബീർ കപൂറും യാഷും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'. ആഗോള തലത്തിൽ 1500 കോടി രൂപയുടെ കലക്ഷനിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ചിത്രം മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇടംപിടിച്ച രാമായണത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അല്ലു അർജുന്റെ 'പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ' ആണ്. ഇതിനുപുറമെ, ഐഎംഡിബിയുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലും ചിത്രം മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളോട് മത്സരിച്ചാണ് രാമായണ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
റിലീസ് ചെയ്ത് പതിമൂന്നാം ദിവസവും മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്ന രാമായണ ഇന്ത്യയിലും വിദേശ വിപണികളിലും ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. പതിനൊന്നാം ദിവസവും പന്ത്രണ്ടാം ദിവസവും മികച്ച കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രത്തിന് പതിമൂന്നാം ദിവസം ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും ആഗോള തലത്തിലെ ആകെ കളക്ഷൻ 1,500 കോടി രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.
ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാക്കറായ സാക്നിൽക്കിന്റെ തത്സമയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പതിമൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 28.35 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. 11.4 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് 12ാം ദിവസത്തിലേതില് നിന്നുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 18,897 ഷോകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം ഒക്യുപെൻസി 20.3 ശതമാനമാണ്. ഹിന്ദി പതിപ്പ് 15,728 ഷോകളിൽ നിന്ന് 16.37 കോടി രൂപ നേടിയപ്പോൾ കന്നഡ പതിപ്പ് 805 ഷോകളിൽ നിന്ന് 1.66 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി. തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് 1.36 കോടി രൂപയും തെലുഗു പതിപ്പിൽ നിന്ന് 1.25 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു.
ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 813.24 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 981.61 കോടി രൂപയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കലക്ഷൻ 1,483 കോടി രൂപ കടന്നിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം ദിവസത്തെ അവസാന കണക്കുകൾ കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ ഈ തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് രാമായണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1,307.35 കോടി രൂപ ആഗോള കലക്ഷൻ നേടിയ രൺവീർ സിങ്ങിന്റെ 'ധുരന്ധർ' ചിത്രത്തെ മറികടന്നാണ് ഈ നേട്ടം. ഇനി നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള അല്ലു അർജുന്റെ 'പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ' ആണ് ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത പുഷ്പ 2 ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 1,742.10 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഈ നേട്ടം മറികടക്കണമെങ്കിൽ രാമായണത്തിന് ഇനിയും മികച്ച കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും രാമായണത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ആമിർ ഖാൻ നായകനായ നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'ദംഗൽ' 2,070.30 കോടി രൂപയുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രൺവീർ സിങ് നായകനായ 'ധുരന്ധർ 2: ദി റിവഞ്ച്' 1,813.39 കോടി രൂപയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പ്രഭാസ് നായകനായ എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ 'ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ' 1,788.06 കോടി രൂപയുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
IMDb ആഗോള ജനപ്രിയ പട്ടികയിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം
ബോക്സ് ഓഫീസിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും രാമായണം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഐഎംഡിബിയുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പത്ത് സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ചിത്രം. നവംബർ 17ന് പുറത്തുവന്ന പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ ചിത്രവും രാമായണയാണ്.
'യു കാൻ സീ എവരിതിംഗ്', 'എബനേസർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി' നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. രാമായണത്തിന് 8.2 ഐഎംഡിബി റേറ്റിങ്ങും ഏകദേശം 40,000 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐഎംഡിബിയുടെ ജനപ്രിയ പട്ടികയും റേറ്റിങ് പട്ടികയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യം, സിനിമയുടെ പേജിന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ജനപ്രിയ റാങ്കിങ് നിർണയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആഗോള പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ സൂചകമായാണ് ഈ നേട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാമായണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാനം.
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത രാമായണ 2026 നവംബർ അഞ്ചിനാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നു. സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായും അരുൺ ഗോവിൽ ദശരഥൻ രാജാവായും എത്തുന്നു.
ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028ൽ റിലീസ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് ചിത്രം എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നുണ്ട്.