ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണ നവംബര് 6 ന് ഇന്ത്യയില് റിലീസ് ചെയ്യില്ല ; കാരണം വ്യക്തമാക്കി നിർമാതാവ്
ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബില്യണിലധികം പ്രേക്ഷകരാണ് കണ്ടത്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘രാമായണ’ തീയേറ്റർ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമായാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വിവരമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ ‘രാമായണ’ എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിദേശ വിപണികളിൽ 2026 നവംബർ 6-ന്, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ‘രാമായണ’ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ 2026 നവംബർ 8-ന്, ഞായറാഴ്ച ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് നിർമാതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാ വിതരണത്തിന്റെ രീതികളാണ് വിദേശ റിലീസ് തീയതി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചതെന്ന് നമിത് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി വിദേശ വിപണികളിലെ സിനിമാ റിലീസുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നവംബർ 6 വെള്ളിയാഴ്ച വിദേശത്ത് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക റിലീസായാണ് ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ 8 ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ റിലീസിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ‘രാമായണ’ ആദ്യം വിദേശ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുകയും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ആസ്വദിക്കാനാകുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യൻ പുരാണകഥയെ ആധാരമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ‘രാമായണ’ ഒരു സാധാരണ സിനിമ എന്നതിലുപരി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിനിമാ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം. ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്സിലും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സോണി പിക്ചേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ട്രെയിലറും റിലീസ് വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ട്രെയിലറിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു.
ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബില്യണിലധികം പ്രേക്ഷകരാണ് കണ്ടത്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
‘രാമായണ’ പോലൊരു വലിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിന് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഇതിനോടകം ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. എന്നാൽ ഓസ്കാർ നേടുക എന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് നമിത് മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സർഗാത്മക പ്രതിഭകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന അക്കാദമിയുടെ വേദിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൃഷ്ടി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതിനാൽ പുരസ്കാരത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല ‘രാമായണ’ ഒരുക്കുന്നതെന്നും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ത്യൻ കഥയും സംസ്കാരവും മികച്ച സിനിമാറ്റിക് അനുഭവത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നുമാണ് നിര്മാതാവ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവിയാണ് സീതയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യഷ് രാവണനായി അഭിനയിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും, ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ് ശൂർപ്പണഖയായും കാജൽ അഗർവാൾ മണ്ഡോദരിയായും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നു.
വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കുന്ന ‘രാമായണ’ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026 നവംബർ 6-ന് വിദേശ വിപണികളിലും നവംബർ 8-ന് ഇന്ത്യയിലും ചിത്രം എത്തുന്നതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരേസമയം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാനാണ് ‘രാമായണ’ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ആഗോള സിനിമാ മേക്കിങ്ങിന്റെയും സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുതിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര വാതിൽ തുറക്കുമോ എന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.