'ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാലിയണ്'! തീപ്പൊരി ലുക്കില് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട; പിറന്നാള് സ്പെഷല് വീഡിയോയുമായി രണബാലി ടീം
വിവാഹ ശേഷം രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 5:19 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരം വിജയ് ദേവരയ്ക്ക് ഇന്ന് 38 ാം പിറന്നാള്. താരത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തില് ആരാധകര്ക്ക് സര്പ്രൈസ് വീഡിയോയുമായി രണബാലി സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
വിവാഹ ശേഷം വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം രണബാലിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടയിലാണ് ആവേശകരമായ വീഡിയോയുമായി ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാക്കള് എത്തിയത്.
'ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാലിയൺ' എന്ന് കുറിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിജയ്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പില് വിജയ് കുതിര സവാരി പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ്യുമടക്കമുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇണങ്ങാതിരുന്ന കുതിരയെ വിജയ് പരിശീലനത്തിലൂടെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
രാഹുല് സങ്ക്രിത്യന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ്. രശ്മിക മന്ദാനയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ ശേഷം ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് രണബാലി. സെപ്റ്റംബര് 11 ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറലില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഗുൽഷൻ കുമാർ, ഭുഷൻ കുമാർ, ടി സീരീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പിരിയോഡിക് ഡ്രാമയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും എത്തുന്നത്. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഥാർഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന, എന്നാൽ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ക്രൂരതകളെയും വംശഹത്യകളെയും കുറിച്ചാണ് ചിത്രം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.
ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹോളോകോസ്റ്റിനേക്കാൾ ഭീകരമായ വംശഹത്യകളും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ഗ്ലിംപ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സർ റിച്ചാർഡ് ടെംപിളിനെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയാണ് വരൾച്ചാ മേഖലയാക്കി മാറ്റിയതെന്ന വൈകാരികമായ വസ്തുതകളും ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ.
രണബാലിയെന്ന പോരാളിയായാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുന്നത്. ജയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമായി രശ്മികയും എത്തും. 'ഗീതാ ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയ്യും രശ്മികയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
'ദി മമ്മി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടൻ അർനോൾഡ് വോസ്ലൂ ആണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ വേഷമവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടാണ് നടൻ വേഷമിടുന്നത്.
നിർമാതാക്കൾ: നവീൻ യേർനേനി വൈ രവിശങ്കർ, സഹ നിർമ്മാതാവ്: അനുരാഗ് പർവ്വതനേനി, സഹ നിർമാതാവ്: ശിവ ചനാന, പ്രസിഡന്റ് (ടി-സീരീസ്): നീരജ് കല്യാൺ, സിഇഒ: ചെറി, സംഗീതം: അജയ് - അതുൽ, ക്യാമറ: നീരവ് ഷാ, എഡിറ്റിംഗ്: കാർത്തിക ശ്രീനിവാസ് ആർ, രചന: പ്രമോദ് തമ്മിനേനി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശിവം റാവു നാഗസനി, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ആർ ചന്ദ്രശേഖർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചെമ്പോലു സായി ആദിത്യ, കൊറിയോഗ്രാഫി ഡയറക്ടർ: ക്രുതി മഹേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അർച്ചന റാവു, കലാസംവിധായകൻ: വിത്തൽ കോശം, VFX സൂപ്പർവൈസർ: സുനിൽ രാജു ചിന്ത, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാർ: യാനിക്ക് ബെൻ, ആൻഡി ലോംഗ് ഗുയെൻ, റാബിൻ സുബ്ബു, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രഘുനാഥ് കെമിസെറ്റി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ: കബിലൻ ചെല്ലിയ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, മാർക്കറ്റിങ്: ഫസ്റ്റ് ഷോ