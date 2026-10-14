തിയേറ്ററില് തീപാറും! റിലീസിന് ഇനി രണ്ടുനാള് മാത്രം, 'രണബാലി'ക്കായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട്
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും രശ്മിയുടേയും കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'രണബാലി'യിലേത് എന്ന് സൂചന. 'രണബാലി' ഒക്ടോബര് 16 ന് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 10:08 AM IST
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം 'രണബാലി' തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി രണ്ടുനാള് കൂടി. ഒക്ടോബര് 16 നാണ് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. രാഹുൽ സങ്ക്രിത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. പീരിയഡ് ആക്ഷന് ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. 'രണബാലി' കാണാനുള്ള അഞ്ച് കാരണങ്ങളിതാ.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട- രശ്മിക ഓണ്സ്ക്രീന് കെമസ്ട്രി
ആരാധകരുടെ ഇഷ്ട ജോഡികളാണ് രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ്ദേവരകൊണ്ടയും. ഇരുവരുടെയും ഓണ്സ്ക്രീന് കെമസ്ട്രി നേരത്തെ തന്നെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. വിവാഹ ശേഷം ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ചിത്രത്തിൽ ഇരുവരുടേയും പ്രണയാര്ദ്ര നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ 'ഏൻന്തയ്യ സാമി...' എന്ന ഗാനം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
'ഗീതാ ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയ്യും രശ്മികയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. സിംഗനമല രണബാലിയായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെത്തുമ്പോള് ജയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രശ്മിക എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലും ഭാര്യ-ഭര്ത്താക്കന്മാരായി തന്നെയാണ് വേഷമിടുന്നത്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും രശ്മിയുടേയും കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'രണബാലി'യിലേത് എന്നാണ് സൂചന.
പിരിയോഡിക് ഡ്രാമ
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൃഷ്ടിച്ച ഭീകരമായ പട്ടിണിയും പീഡനങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ക്രൂരനായ സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ധാന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ അടിച്ചമർത്തലിനും ക്രൂരതയ്ക്കുമെതിരെ 'സിംഗനമല ബൊബ്ബിലി രണബാലി' എന്ന വീരയോദ്ധാവായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നേരിട്ട് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. തൻ്റെ നാടിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി വാളെടുക്കുന്ന രണബാലിയുടെ മാസ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. തന്റെ കാവലിൽ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു ധാന്യമണി പോലും പുറത്തുപോകില്ലെന്ന ശപഥവുമാണ് രണബാലിയുടേത്.
ശക്തമായ യോദ്ധാവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന നിർഭയനായ യോദ്ധാവായ രണബാലി എന്ന വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുന്നത്. നാടോടി പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളുടെ കഥകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥാപാത്രം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നായകന്മാരുടെയും പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെയും കഥകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത തെലുഗു കഥപറച്ചിൽ രൂപമായ ബുർരകഥയിലൂടെയാണ് സംവിധായകൻ രാഹുൽ സങ്കൃത്യൻ കഥയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.
പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അതിശക്തവും തീക്ഷണവുമായ മേക്കോവറിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ 'രണബാലി' എന്ന പോരാളിയായി തീപ്പൊരി ലുക്കിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുന്നത്. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്, മികച്ച സംഗീതം
തീപ്പൊരി ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും ട്രെയിലറുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കഥയെ സ്ക്രീനിൽ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നതിനായി വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകളിലും നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഗീത സംവിധായകരായ അജയ്-അതുൽ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇത് വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറും 50 മിനിറ്റും ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ചിത്രം ഒരു ഗംഭീര ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
തീപ്പൊരി വില്ലനായി വോസ്ലൂ
രണബാലിയില് ഹോളിവുഡ് താരം അര്ണോള്ഡ് വോസ്ലൂവും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയോടൊപ്പം കരുത്തുറ്റ പ്രതിനായക കഥാപാത്രമായാണ് 'ദ മമ്മി', 'ദ മമ്മി റിട്ടേൺസ്', 'ബ്ലഡ് ഡയമണ്ട്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അർണോൾഡ് വോസ്ലൂ എത്തുന്നത്.
സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് അദ്ദേഹം വേഷമിടുന്നത്.
രണബാലിയെ കുറിച്ച്
ഒക്ടോബര് 16 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക. മൈത്രിമൂവി മെക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് രണബാലി. ഗുല്ഷന് കുമാര്, ഭുഷന് കുമാര്, ടി സീരിസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സഹ നിർമ്മാതാവ്: അനുരാഗ് പർവ്വതനേനി, സഹ നിർമ്മാതാവ്: ശിവ ചനാന, പ്രസിഡൻ്റ് (ടി-സീരീസ്): നീരജ് കല്യാൺ, സിഇഒ: ചെറി, സംഗീതം: അജയ് - അതുൽ, ക്യാമറ: നീരവ് ഷാ, ജിഷ്ണു ഭട്ടാചാര്യ, എഡിറ്റിംഗ്: കാർത്തിക ശ്രീനിവാസ് ആർ, രചന: പ്രമോദ് തമ്മിനേനി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശിവം റാവു നാഗസൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ആർ ചന്ദ്രശേഖർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചെമ്പോലു സായി ആദിത്യ,കൊറിയോഗ്രാഫി ഡയറക്ടർ: കൃതി മഹേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അർച്ചന റാവു, കലാസംവിധായകൻ: വിത്തൽ കോസാനം, VFX സൂപ്പർവൈസർ: സുനിൽ രാജു ചിന്ത, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാർ: യാനിക്ക് ബെൻ, ആൻഡി ലോംഗ് ഗുയെൻ, റോബിൻ സുബ്ബു, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രഘുനാഥ് കെമിഷെട്ടി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ: കബിലൻ ചെല്ലിയ.