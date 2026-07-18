'കലക്കി... ഒരു ഉമ്മ തന്നേക്ക്'; ദേശീയ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്നേഹചുംബനം ഏറ്റുവാങ്ങി രമേശ് പിഷാരടി
72 ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡില് തിളങ്ങി മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന് മമ്മൂട്ടി. ഭ്രമയുഗത്തിലെ അതിഗംഭീര പ്രകടനത്തിനാണ് മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 8:35 PM IST
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി നേടിയതിന്റെ ആഘോഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്. അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നിരിക്കുകയാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ രമേഷ് പിഷാരടി പങ്കുവെച്ച ഒരു അപൂർവ വീഡിയോ.
വർഷങ്ങളായി തന്റെ ഫോണിന്റെ ഗാലറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ നിമിഷമാണ് പിഷാരടി ദേശീയ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ആരാധകർക്കായി പുറത്തുവിട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി.
വീഡിയോയിൽ കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന പിഷാരടി, പതിവ് തമാശ ശൈലിയിൽ "കലക്കി... ഒരു ഉമ്മ തന്നേക്ക്…" എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഒരു നിമിഷം പോലും മടിക്കാതെ കാറിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചായുന്ന മമ്മൂട്ടി പിഷാരടിയുടെ കവിളിൽ സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും മുഖത്തെ പുഞ്ചിരിയും സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹപ്രകടനവും ആരാധകരെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു.
"ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന്. ഗാലറിയിൽ ഇതിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു." എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പിഷാരടി വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഈ സന്തോഷ നിമിഷത്തേക്കാൾ അനുയോജ്യമായ സമയം ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന സൂചനയും ആ കുറിപ്പിലുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിയും രമേഷ് പിഷാരടിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ്. പല അഭിമുഖങ്ങളിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും ഇരുവരുടെയും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹപ്രകടനം അവരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.
വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ആയിരക്കണക്കിന് കമന്റുകളാണ് എത്തുന്നത്. "ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം", "ദേശീയ പുരസ്കാരത്തേക്കാൾ മനോഹരമായ ആഘോഷം", "മമ്മൂക്കയുടെ സ്നേഹം വിലമതിക്കാനാകില്ല", "ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ക്യൂട്ട് വീഡിയോ" തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.
'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും അഭിനയ വിസ്മയം തീർത്ത മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ദേശീയ അംഗീകാരം മലയാള സിനിമയ്ക്കും വലിയ അഭിമാനമാണ്. ആ സന്തോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടിയാണ് രമേഷ് പിഷാരടി പങ്കുവെച്ച ഈ അപൂർവ വീഡിയോ. ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ആവേശത്തിനൊപ്പം സൗഹൃദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മനോഹര നിമിഷമായി ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.