'യാത്രയ്ക്കൊപ്പം കണ്ട സൂര്യൻ ഇന്ന് തൊട്ടടുത്ത്! സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടും അറിവിന്റെ വെളിച്ചവും തരുന്ന വലിയ നക്ഷത്രം'
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തം അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്ത മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് 75-ാം പിറന്നാൾ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 9:53 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന് മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷത്തിലാണ് ആരാധകര്. 75 ാം വയസിലും നായക പദവിയില് സജീവമായി തുടരുന്ന മമ്മൂട്ടി മലയാള സിനിമയിലെ പ്രായത്തിന്റെ നിര്വചനങ്ങള് തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുകയാണ്. 1951 സെപ്റ്റംബർ 7ന് ജനിച്ച മുഹമ്മദ് കുട്ടി പനപ്പറമ്പിൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അതുല്യനായ അഭിനേതാവിലേക്കുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ യാത്ര അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടതാണ്.
മലയാളത്തിന്റെ ഈ ഇതിഹാസ താരത്തിന് നിരവധി പേരാണ് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടില് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷം. ഇപ്പോഴിതാ നടനും എം എല് എയുമായ രമേഷ് പിഷാരടി മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
രമേശ് പിഷാരടിയുടെ വാക്കുകള്
"യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു കുട്ടികാലത്ത്. വൻ മരങ്ങളും പർവതങ്ങളും പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോലെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും ; സൂര്യൻ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും....
എന്റെ ഓർമകൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഒപ്പം കണ്ട സൂര്യൻ... ജനാലയിലൂടെ അല്ലാതെ അടുത്ത് കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ. ..സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടും അറിവിന്റെ വെളിച്ചവും തരുന്ന വലിയ നക്ഷത്രം…. ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ മേള.
മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള് ദിവസം പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തു വന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാക്കള്. 1971ല് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് 1980 ല് കെ.ജി ജോര്ജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മേളയാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓര്മകള് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന് മേള എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്", രമേഷ് പിഷാരടി കുറിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാന് ചെന്നൈയില് രമേഷ് പിഷാരടിയും എത്തിയിരുന്നു. ദുല്ഖര് സൽമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ചെന്നൈയിലെ ലളിതമായ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു.
അതേസമയം പിറന്നാള് രാത്രിയില് കൊച്ചിയിലെ വസതിക്ക് മുന്നില് തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരെ മമ്മൂട്ടി നിരാശരാക്കിയില്ല. വീഡിയോ കോള് വഴി താരം സംസാരിച്ചു. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ എത്തിയ ആരാധകരെ വിഡിയോ കോളിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി.
അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയയാത്ര
1970കളുടെ തുടക്കത്തിൽ സിനിമയിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നത് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായിരുന്നു. പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനയശേഷിയുടെ ആഴം തെളിയിച്ചു.
നായകൻ എന്ന ഒറ്റ നിർവചനത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ശരീരഭാഷയും സംഭാഷണശൈലിയും മാറിമാറി അവതരിപ്പിച്ച നടനാണ് മമ്മൂട്ടി. കുടുംബചിത്രങ്ങൾ മുതൽ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രമേയങ്ങൾ വരെയും മാസ് സിനിമകൾ മുതൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ വരെയും അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനയപരിധി വികസിപ്പിച്ചു.
നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിൽ മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും, പത്മഭൂഷണും നിരവധി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തില് നേടിയിട്ടുണ്ട്.