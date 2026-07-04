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'ഞാനല്ല ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്'... സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി

'അമ്മ' താരസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടത്തുന്ന രമേഷ് പിഷാരടിയുടെയും ശ്വേതാ മേനോൻ്റെയും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചരിച്ചത്‌.

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അഡ് ഹോക്ക് കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രമേഷ് പിഷാരടി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 7:34 AM IST

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എറണാകുളം: 'അമ്മ' താരസംഘടനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ശ്വേതാ മേനോനുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് താൻ പുറത്തുവിട്ടതല്ലെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടിയിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും, സംഘടനയെ കോടതി കയറ്റാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് അഡ് ഹോക്ക് കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'അമ്മ' താരസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടത്തുന്ന രമേഷ് പിഷാരടിയുടെയും ശ്വേതാ മേനോൻ്റെയും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രമേഷ് പിഷാരടി, ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് താനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരാളുടെ പ്രവർത്തിയാണിതെന്നും അതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഡ് ഹോക്ക് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. 'അമ്മ'യെ കോടതി കയറ്റാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും, സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലാത്തതിനാലാണ് രാജിവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഒരാളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചതെങ്കിലും, അത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘടനയുടെ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'അമ്മ'യിലെ പ്രതിസന്ധി കടുക്കുന്നു

അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് സംഘടനയുടെ ചുമതല കൈമാറിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശ്വേതാ മേനോൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കോടതി അനുകൂല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ പുറത്തുവന്നത്.

ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആരോപണവിധേയരായ വ്യക്തികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെന്നും, അവർ പരസ്‌പരം സംസാരിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെയെന്നുമാണ് തൻ്റെ നിലപാടെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു. താൻ എപ്പോഴും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ആക്രമിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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നിലവിൽ താൻ സംഘടനയിലെ ഒരു സാധാരണ അംഗം മാത്രമാണെന്നും, സംഘടനയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, 'അമ്മ'യിലെ ഭരണപ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ്. നിലവിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജോയ് മാത്യു, കൈലാഷ്, ജയൻ ചേർത്തല എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജി സമർപ്പിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ മലയാള സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് മുഴുവൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും സംഘടനയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

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TAGGED:

RAMESH PISHARODY
AMMA ISSUES
SHWETA MENON
MALYALAM FILM INDUSTRY
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