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'പീസിൽ' തുടങ്ങി 'ആശ' വരെ; എഴുതിയും അഭിനയിച്ചും വീണ്ടും 'കരിക്ക് സുനി'; സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി രമേഷ് ഗിരിജ

ആശ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതയമായി. 'പണി' സിനിമയിലെ കരിക്ക് സുനിയെ ഓർമ്മയില്ലേ. അതുതന്നെയാണ് കക്ഷി. തിരക്കഥാകൃത്ത് രമേഷ് ഗിരിജയുടെ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

RAMESH GIRIJA AND SAFAR SANAL AASHA MOVIE JOJU GEORGE RAMESH FRIENDSHIP PANI MOVIE
Ramesh Girija interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 4:05 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ജോജു ജോർജ് ഉർവശി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ആശ എന്ന ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. സംവിധായകനായ സഫർ സനൽ, ജോജു ജോർജ്, രമേഷ് ഗിരിജ എന്നിവരാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരക്കഥാകൃത്തായ രമേഷ് ഗിരിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടണമെന്നില്ല. 'പണി' സിനിമയിലെ കരിക്ക് സുനിയെ ഓർമ്മയില്ലേ. അതുതന്നെയാണ് കക്ഷി. 2022 പുറത്തിറങ്ങിയ പീസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കി കൊണ്ടാണ് സഫർ സനലും രമേഷ് ഗിരിജയും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്.

എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നു. ചിത്രത്തിൽ തിരക്കഥാകൃത്തായ രമേഷ് ഗിരിജയും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രമേഷ് ഗിരിജ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സിനിമാ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു. അഭിമുഖത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആശ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ പിന്തുണയോട് രമേഷ് സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സിനിമ എന്നത് വർഷങ്ങളായി കണ്ട സ്വപ്‌നത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും പരിണിതഫലമാണ്. ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാനും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ സഫർ സനലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ഒരുമിച്ച് ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം വലിയ വിജയമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തോളോടു ചേർന്നുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നുവെന്ന് രമേഷ് ഗിരിജ പറഞ്ഞു.

സഫറുമായുള്ള സൗഹൃദം

മലയാളത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് സഫർ സനലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സഫറിൻ്റെ പിതാവ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാണ്. സഫറും അവിടെ അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിൽ ലോഹിത സാറിൻ്റെ തിരക്കഥകൾ ആണ് എൻ്റെ റിസർച്ച് വിഷയം. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമ അഭിരുചി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പരസ്‌പരം സൗഹൃദത്തിൽ ആഴ്ത്തിയത്. സിനിമ പെട്ടെന്ന് കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ ബാഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല.

എന്നാൽ എനിക്ക് നാടക മേഖലയുമായി ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട്. സിനിമ എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഞാനും സഫറും ഒരുമിച്ച് ധാരാളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസുകൾ ചെയ്‌തു. ഒടുവിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയായി. പീസ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ചിത്രം 2019- 20 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും റിലീസായത് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് നടൻ ജോജു ചേട്ടനുമായുള്ള സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നത്.

RAMESH GIRIJA AND SAFAR SANAL AASHA MOVIE JOJU GEORGE RAMESH FRIENDSHIP PANI MOVIE
Ramesh Girija (Special arrangement)

ജോജു ജോർജ് എന്ന വഴികാട്ടി

പീസ് എന്ന ചിത്രം വലിയൊരു വിജയമായില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജോജു ചേട്ടനുമായുള്ള നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും വഴിയൊരുങ്ങി. ആശ എന്ന സബ്‌ജക്‌ടിൽ കാലുറപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മൂന്ന്, നാല് സബ്‌ജക്‌ടുകൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. ഞാനും സഫറും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. സഫർ പണിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌റായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഞാനും ഡയറക്ഷൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു.

'കരിക്ക് സുനി'
അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പണിയെന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടീമിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം പണിയല്ല. പീസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലും ഞാനൊരു ക്യാരക്‌ടർ റോൾ ചെയ്‌തിരുന്നു. പക്ഷേ അധികമാരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐഡൻ്റിറ്റി ലഭിച്ചത് പണിയിലെ കരിക്ക് സുനിയിലൂടെയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കഥാപാത്രം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാക്കി ജോജു ചേട്ടൻ വിജയിപ്പിച്ചതാണ് കരിക്ക് സുനിയെ.

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരിക്ക് സുനി ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരാളെ നോട്ടം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും പേടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന് അപ്പുറം അയാളുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ടുവേണം സ്ക്രീനിൽ ഇമ്പാക്‌ട് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ. പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്. കരിക്ക് സുനിയെ കാണിക്കുന്ന ഷോട്ടിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ കരിക്കുകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ കഥാപാത്രം അഭിനയിക്കേണ്ടത്.

അങ്ങനെ കരിക്ക് വെട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പരിശീലനം വേണം. രൗദ്ര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം കരിക്ക് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് പാളി പോയാൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. അക്കാര്യം ജോജുച്ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഒരുമാസം മുൻപ് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കരിക്ക് പെട്ടെന്ന് വാൾ ദേഹത്ത് തൂക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് പ്രത്യേക എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് തന്നെ വേണം.

കരിക്ക് സുനിയിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്. സപ്‌ത സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആൻ്റണി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്നു. തിരക്കഥയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡയറക്ഷൻ ടീമിനെ ജോജു ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ഒക്കെയായിട്ടാണ് പോയത്. എന്നെ കണ്ടതും ജോജു ചേട്ടൻ എന്നോട് ഷർട്ട് അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനത് ചെയ്‌തു. ജോജു ചേട്ടൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, എടാ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്‌ടർ ഉണ്ട്... കണ്ടാൽ വലിയ വലുപ്പം തോന്നാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരുപാട് വലിയ ആൾക്കാരെ നിസാരമായി പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കരിക്ക് സുനിയിലൂടെ ജോജു ചേട്ടൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്.

RAMESH GIRIJA AND SAFAR SANAL AASHA MOVIE JOJU GEORGE RAMESH FRIENDSHIP PANI MOVIE
Ramesh Girija interview (Special arrangement)

ആശ

ആശ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോജു ജോർജ് ചേട്ടനും തിരക്കഥാ പങ്കാളിയാണ്. ഞാനും സഫറും സിനിമയിൽ തുടക്കക്കാരാണ്. രണ്ട് സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്‌ടിക്കൽ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ജോജു ചേട്ടനെ താരതമ്യം ചെയ്‌തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയിൽ 30 വർഷത്തെ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ആശാ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയെ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളതും ക്രിയേറ്റീവും ആക്കി.

ഓരോ സീനും ഓരോ ഡയലോഗും പരസ്‌പരം ചർച്ച ചെയ്‌ത് തന്നെയാണ് എഴുതി മുന്നോട്ട് പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ആശാ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുടെ ആകർഷകത്വം വർധിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് തിരക്കാത്ത എഴുതിയിരുന്നത് രസമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു. ആശാൻ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രാജന് ആരംഭിച്ച വേളയിൽ തന്നെ ജോജു ചേട്ടന് ധാരാളം സിനിമകളിൽ കമ്മിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എഴുത്തിനെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന പല സിനിമകളുടെയും സെറ്റിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്ക്രീൻ...

ഓരോ സീൻ എഴുതുമ്പോഴും അവയെ മനസ്സിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ, ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രകടനം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തിരശ്ശീലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉറപ്പായും ഉയർന്ന തലത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. സിനിമയിലെ മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രവും ജോജു ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന രംഗമാണത്. രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആക്‌സിഡൻ്റ് സീൻ. ആ സീൻ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

ആ സിനിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷക ഘടകം ജോജു ചേട്ടൻ്റെയും ഉർവശി ചേച്ചിയുടെയും പ്രകടനം തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ രംഗം ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ഏറെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ സീനിൽ അഭിനയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

പക്ഷേ കഴിഞ്ഞദിവസം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി തുറന്നു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ജോജു ജോർജ് ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിവരുന്നത് കണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന്. ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ജോജു ചേട്ടൻ്റെ പ്രകടനം വലിയ ഇമ്പാക്‌ട് സൃഷ്‌ടിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജി എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെ. ആശ എന്ന സിനിമ സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ആ ആക്‌സിഡൻ്റ് സീൻ നട്ട പാതിരാത്രിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് 12 മണിക്ക് ശേഷം വരെ നീളും. അത്രയും നിശബ്‌ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജോജു ചേട്ടനും ഉർവശി ചേച്ചിയും അത്രയും എനർജിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിൽ ഉള്ളവർക്ക് ആ ഇമ്പാക്‌ട് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അത്ഭുതം ഉർവശി ചേച്ചിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചേച്ചിയുടെ അഭിനയപാടവത്തെ പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.

സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് സാധിച്ചു. കൃത്യമായ തിരക്കഥയും ഡയലോഗും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചേച്ചി അത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും. ഓരോ നിമിഷത്തിലും സെറ്റിലുള്ളവരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഞെട്ടൽ ഇപ്പോൾ തീയറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചേച്ചി ചില സീനുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം വരും.

ക്ലൈമാക്‌സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നോ?

ആശാ എന്ന ചിത്രം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. ക്ലൈമാക്‌സ് എന്നല്ല, ഈ സിനിമ അടിമുടി പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം ആയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആരും ചിന്തിക്കാത്ത പുതിയ അനുഭവം ആയിരിക്കണം 'ആശ'. പക്ഷെ ഒരു ട്രാജഡി ട്രാക്കിലാണ് സിനിമ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പ്രേക്ഷകർ പോസിറ്റീവായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷണാത്മകമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങളെ ആധികാരികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം കാണണം.

നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും ഒക്കെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ആശാ എന്ന കഥാപാത്രം സ്വന്തം നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. സിനിമയിൽ ഉർവശി ചേച്ചി ഞെട്ടിച്ച ഒരു രംഗമുണ്ട്. തൻ്റെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അമ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആശങ്ക. വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രകടനമാണ് ഉർവശി ചേച്ചി ആ സീനിൽ കാഴ്‌ച വച്ചിരിക്കുന്നത്.

RAMESH GIRIJA AND SAFAR SANAL AASHA MOVIE JOJU GEORGE RAMESH FRIENDSHIP PANI MOVIE
Ramesh Girija (Special arrangement)

ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്...

സിനിമയുടെ എഴുത്ത് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ചെയ്‌താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സഫർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ രമേഷ് തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ജോജു ചേട്ടൻ നിർദേശിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ആലോചനകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതാണ്.

സ്വയം എഴുതി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും സഫറും തുടക്കകാലത്ത് ധാരാളം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ സഫർ എന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ നിർത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി സഫർ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആദ്യകാലത്ത് ചർച്ചകൾ ചെയ്‌ത് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ എഴുതിയിരുന്നത്. ബഡ്‌ജറ്റ് പ്രശ്‌നം കാരണം മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കളിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്‌മെൻ്റ് കുറവായിരുന്നു.

സഫർ സനൽ ജോജു ജോർജ് രമേഷ് ഗിരിജ കൂട്ടുകെട്ടിൽ 'കൾട്'

2023 ൽ തമിഴിൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രോജക്‌ട് ആയിരുന്നു കൾട്ട്. സാങ്കേതികമായ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടതുകൊണ്ട് പ്രോജക്‌ട് നീണ്ടു. പക്ഷേ ആ പ്രോജക്‌ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോജക്‌ട് ഓൺ ആയാൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ ആയിരിക്കില്ല വരിക. സമാനപേരിൽ മറ്റുചില ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. ആ സിനിമ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജോണർ ആണ് ആ ചിത്രം.

എഴുതാൻ ഏറെ ഇഷ്‌ടം

അഭിനയമാണോ എഴുത്താണോ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുത്തിന് തന്നെയാണ് മുൻഗണന. ഒരു പ്രത്യേക ജോണർ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മികച്ച ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എഴുതുക. സേഫ് സോൺ പിന്തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എല്ലാത്തരം സിനിമകൾ കാണുകയും എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങൾ.

ആശ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റഫറൻസുകൾ

ആശ എന്ന സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള സിനിമകളെ റഫറൻസ് ആയി എടുത്തിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വന്നതിനുശേഷം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്‌തിരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രചോദനം.

മാത്രമല്ല തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ചിന്തകളിൽ നിറയെ സിനിമയാണ്. സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിനിമയെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനും സഫറുമൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിരീക്ഷിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങളെയും സിനിമയുമായി കോർക്കുമെന്നും രമേഷ് ഗിരിജ പ്രതികരിച്ചു.

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TAGGED:

RAMESH GIRIJA AND SAFAR SANAL
AASHA MOVIE
JOJU GEORGE RAMESH FRIENDSHIP
PANI MOVIE
RAMESH GIRIJA SPECIAL INTERVIEW

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