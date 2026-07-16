'രാമായണ'യ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് ആരാധകര്; ട്രെയിലറിന് ഇന്ത്യയിൽ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എം റേറ്റിംഗ്
രണ്ബീര് കപുറും സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രാമായണ. വലിയ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 5:21 PM IST
നിതീഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് രണ്ബീര് കപൂര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന രാമായണയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ആദ്യ സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് ലഭിച്ചു. ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, രൺബീർ കപൂർ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ 34 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഫൂട്ടേജിന് 'M' (Mature) ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു. "മിതമായ അക്രമരംഗങ്ങൾ" (Moderate Violence) ഉള്ളടക്കമായതിനാലാണ് ഈ റേറ്റിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രായപരിധി നിയന്ത്രണമല്ലെങ്കിലും, 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.
ഇത് തിയേറ്റർ ട്രെയിലറിനല്ല, 34 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രത്യേക അവതരണത്തിനാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഫൂട്ടേജിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ വർഷം സിനിമാകോണിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രിവ്യൂ തന്നെയാകാമെന്നാണ് ഓൺലൈൻ ചർച്ചകൾ. ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിസ്റ്റിംഗിൽ ചിത്രത്തിന്റെ കഥാസംഗ്രഹവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഇതിഹാസ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു യുവ രാജകുമാരന്റെയും രാജകുമാരിയുടെയും വിവാഹവും തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വനവാസവും അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കടമയുടെയും വിധിയുടെയും മഹത്തായ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നതായാണ് അതിൽ പറയുന്നത്.
Just In 🔥: a 30 Min footage of #Ramayana has been certified in Australian Censor Board with moderate violence. Application was sent by @PrathyangiraUS 👀 pic.twitter.com/XeLvU064h6— Vajra 🏹 (@vajraTheAstra) July 16, 2026
അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (CBFC) ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് 'U' (Universal) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർഥം. 4 മിനിറ്റ് 15 സെക്കൻഡും 4 മിനിറ്റും ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ട് പതിപ്പുകളാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷനായി സമർപ്പിച്ചത്. ചെറിയ പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളിലും ദൈർഘ്യമേറിയ പതിപ്പ് ഓൺലൈനിലോ പ്രത്യേക പരിപാടികളിലോ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
Breaking 🔥. Two trailers of #Ramayana have been certified. One Theatrical trailer of 4min 15secs and second with runtime of 4 min. 🔥💥— Vajra 🏹 (@vajraTheAstra) July 15, 2026
🦅🥵 pic.twitter.com/gvMZJLTo25
സാൻ ഡിയാഗോ കോമിക്-കോൺ 2026 വേദിയിലായിരിക്കും ട്രെയിലറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച്. രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരി, നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര എന്നിവർ ഏകദേശം 4,800 ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫൂട്ടേജ്, പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, സർപ്രൈസുകൾ എന്നിവയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകും.
#Ramayana Theatrical Trailer of 4min 15sec is certified in other regional languages also.💥 pic.twitter.com/f0AVibopX0— Vajra 🏹 (@vajraTheAstra) July 16, 2026
രാമനായി രൺബീർ കപൂറും, സീതയായി സായി പല്ലവിയും, രാവണനായി യാഷും, ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും, ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും എത്തും. ശ്രീധര് രാഘവന്റേതാണ് തിരക്കഥയ ഐമാക്സിലാണ് ചിത്രം പൂര്ണമായും ചിത്രീകരിക്കുക. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. ആദ്യ ഭാഗത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലായിരിക്കും യഷ് എത്തുക. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലായിരിക്കും രാമ- രാവണ യുദ്ധം.
ചിത്രത്തിന് എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. നമിത് മൽഹോത്ര നിർമിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായുള്ള ഈ ചിത്രം 'രാമായണം: പാർട്ട് വൺ' 2026 ദീപാവലിക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലിക്ക് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
From Bharat to the world, the Ramayana trailer premieres worldwide on 24th July, 2026. 🏹 pic.twitter.com/WFWslFuTjB— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) July 16, 2026