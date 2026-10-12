'രാമായണ' റിലീസ് തിയതി ഉറപ്പിച്ച് നിര്മാതാക്കള്! അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ദസറയ്ക്ക്; ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്
വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്, ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വിഎഫ്എക്സ്, ശക്തമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം, വലിയ താരനിര എന്നിവ ചേര്ന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 10:03 AM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ: ഭാഗം 1'ന്റെ റിലീസ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ബീര് കപൂര്- സായ് പല്ലവി- യഷ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്ക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്.
നിതീഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 നവംബര് 5 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ദസറ ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നവരാത്രിയുടെ ആദ്യദിനമായ ഒക്ടോബർ 11 ഞായറാഴ്ചയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതിയും പുതിയ പോസ്റ്ററും പുറത്തുവിട്ടത്. ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും രാവണനായി യാഷും എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 'യേ റാം കെ യുഗ് കാ ആരംഭ് ഹേ' എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പുരാണകഥകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ രാമായണത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന വ്യത്യസ്ത വിവരങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത്. ചില പ്രമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകളിലും റിപ്പോർട്ടുകളിലും നവംബർ 6 ആയിരുന്നു ആഗോള റിലീസ് തീയതിയായി പരാമർശിച്ചിരുന്നത്. സോണി പിക്ചേഴ്സ് വിതരണം ചെയ്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ട്രെയിലറിലും ഈ തീയതി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, ചിത്രം ദീപാവലി റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിനുപിന്നാലെ നവംബർ 5ന് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും നവംബർ 4ന് പ്രിവ്യൂ പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തോടെ നവംബർ 5 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്റർ റിലീസ് തീയതിയായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദസറയോടെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകപ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
വലിയ ബജറ്റിലും സാങ്കേതിക മികവിലും ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളെ ആഗോള സിനിമാ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെ വിലയിരുത്തല്.
വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കിടയില് ഇത് കൂടുതല് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ്. ബോളിവുഡ് താരം രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവിയാണ് സീതയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും രാവണനായി കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യാഷും എത്തുന്നു. ഹനുമാന്റെ വേഷത്തിൽ സണ്ണി ഡിയോളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
പുറത്തുവന്ന പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലുക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമനും സീതയും സാന്നിധ്യവും ലക്ഷ്മണനുമാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. രാവണനും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുന്നു.
രാമായണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ സമകാലിക സിനിമാ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന, വസ്ത്രാലങ്കാരം, പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, യുദ്ധരംഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിശാലമായ ലോകം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
നിർമാണത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വൻതോതിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടെയാണ് 'രാമായണ' എത്തുന്നത്. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. ഓസ്കാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്സ് കമ്പനിയായ ഡിഎൻഇജിയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
സംഗീതരംഗത്തും ശ്രദ്ധേയമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്. എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകനും അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമയിൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുള്ള ഹാൻസ് സിമ്മറും ഒരുമിക്കുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഗാനങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള സിനിമാറ്റിക് ഇതിഹാസമായാണ് 'രാമായണ' ഒരുക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗം 2026 നവംബർ 5ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലി റിലീസായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒരേസമയം എത്തിച്ചേരാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഐമാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിപണികളിൽ സോണി പിക്ചേഴ്സാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന വിപണിയിലെ വിതരണം ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്.