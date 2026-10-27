അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ കുതിപ്പ്; ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിംഗ് ലക്ഷ്യമിട്ട് 'രാമായണ', ഇതുവരെ വിറ്റത് 2.34 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'അനിമൽ', 'ധുരന്ധർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളെ മറികടക്കാൻ 'രാമായണ'യ്ക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കി സിനിമാലോകം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 3:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിംഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ട്രെൻഡുകൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
രാജ്യവ്യാപകമായി 5,600 ഷോകളിലായി 2.43 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായും പ്രീ-സെയിൽസ് 13.14 കോടി രൂപ കടന്നതായുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹിന്ദി വിപണിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നത്.
സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അനിമലി'ലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തിലെത്തി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടിയ രൺബീർ കപൂർ, 'രാമായണ'യില് ശ്രീരാമനായാണ് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ വേഷം താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ആദ്യകാല ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ മുന്നിൽ. ഇവിടെനിന്ന് 2.80 കോടി രൂപയുടെ ബുക്കിംഗ് ലഭിച്ചതായാണ് കണക്ക്. ഡൽഹിയിൽ 2.62 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ 2.15 കോടി രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളുടെ കണക്കിൽ എൻസിആർ മേഖല 2.62 കോടി രൂപയുമായി മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മുംബൈ 1.94 കോടി രൂപയും ബെംഗളൂരു 1.75 കോടി രൂപയും നേടി.
വൈകുന്നേരത്തെ ഷോകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകര് ഉള്ളത്. 906 ഷോകളിലായി 21 ശതമാനം സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യ ഷോകളിലെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുതീർന്നതായും 40 ഷോകൾ ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, 92 ശതമാനം ഷോകളിലും പകുതിയിലധികം സീറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്.
ബുക്ക് മൈഷോയിലെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും 'രാമായണം' ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. റിലീസിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രം ഏകദേശം 1.42 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റപ്പോൾ 'ധുരന്ധർ 2' 1.39 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. എന്നാൽ, ഇരു ചിത്രങ്ങളുടെയും ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച സമയവും പ്രീ-സെയിൽസ് കാലയളവും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ഈ കണക്കുകളെ നേരിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല.
നവംബർ 5-നാണ് 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' ആഗോളതലത്തില് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ടോബർ 20-നാണ് സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം, മാർച്ച് 19-ന് റിലീസ് ചെയ്ത 'ധുരന്ധർ 2'-ന്റെ ബുക്കിംഗ് മാർച്ച് 7-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന കലക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂ ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദി നെറ്റ് കലക്ഷനായി 80 കോടി രൂപ വരെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷകൾ 60–70 കോടി രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നവംബർ 5 വ്യാഴാഴചയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. ദീപാവലിക്ക് മുന്പേ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവധിയും വാരാന്ത്യമൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. മാത്രമല്ല നവംബർ 4-ന് നടക്കുന്ന പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂകൾ ചിത്രത്തിന് അധിക നേട്ടമായേക്കും.
ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഐഎംഡിബിയുടെ പട്ടികയില് ഇടം നേടിയതാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിനും ഗാനങ്ങള്ക്കുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
വാത്മീകിയുടെ ഇതിഹാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാമായണകഥ ഇന്ത്യയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതമാണ്. 1917-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെയുടെ നിശ്ശബ്ദചിത്രമായ 'ലങ്കാ ദഹൻ' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ ഈ ഇതിഹാസം മുമ്പും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, വമ്പൻ താരനിരയും വലിയ ബജറ്റും സാങ്കേതിക മികവും ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ പതിപ്പിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'അനിമൽ', 'ധുരന്ധർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളെ മറികടക്കാൻ രാമായണത്തിന് കഴിയുമോയെന്നാണ് സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.