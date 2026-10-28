'ദൃശ്യഭംഗി ഗംഭീരം, സംഗീതം മികച്ചത്'! 'രാമയണ' വേള്ഡ് പ്രമീയര്: ചിത്രം എങ്ങനെ? ആദ്യ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
ദീപാവലി റിലീസായി ചിത്രം നവംബര് അഞ്ചിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 5:20 PM IST
ആരാധകര് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രാമായണ പാര്ട്ട് 1. രണ്ബീര് കപൂര്, സായ് പല്ലവി- യഷ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ദീപാവലി റിലീസായി നവംബര് അഞ്ചിനാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററില് എത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയര് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 27ന് കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലുള്ള അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിലെ ഡേവിഡ് ഗെഫൻ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ.
രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യാഷ്, സംവിധായകൻ നിതീഷ് തിവാരി, നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഗംഭീരമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്കും താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്കും പ്രശംസ ലഭിക്കുമ്പോൾ, കഥപറച്ചിൽ, സംഗീതം, വൈകാരിക ആഴം, ദൈർഘ്യമേറിയ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യഭംഗി, സംഗീതം, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ, നൃത്താവിഷ്കാരം എന്നിവയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. രൺബീർ കപൂറിന്റെ പ്രകടനത്തെ മികച്ചതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചിലർ യാഷിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
Ramayana Rise of a Legend out of the theater Reaction! (2026) https://t.co/qYAXabwK8L via @YouTube #Ramayana— Rama's Screen (@RamasScreen) October 28, 2026
രാവണനായി യാഷ് എത്തുന്ന രംഗങ്ങളും കഥാപാത്രത്തിന്റെ അവതരണവുമാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പുരാണകഥകളെ ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയും ചിലർ പ്രശംസിച്ചു.
എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യവിസ്മയം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഥയുടെ വേഗതയും വൈകാരികമായ ആഴവും ചിലയിടങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി ചില പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രത്യേകിച്ച്, ദൈർഘ്യമേറിയ സംഘട്ടന രംഗങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങളിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള അവതരണവും ചിത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിമർശനം. സംഗീതം കഥയുടെ വികാരങ്ങളോട് എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, ഇത് ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമായതിനാൽ കഥയുടെ പൂർണമായ വികാസം വിലയിരുത്താൻ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. പുരാണകഥയെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വിപുലമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം തിയേറ്റർ അനുഭവത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.
അതേസമയം ഈ പുരാണ ചിത്രം തിയേറ്ററില് എത്തുമ്പോള് വാത്മീകിയുടെ ഇതിഹാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാമായണകഥ ഇന്ത്യയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതമാണ്. 1917-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെയുടെ നിശ്ശബ്ദചിത്രമായ 'ലങ്കാ ദഹൻ' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ ഈ ഇതിഹാസം മുമ്പും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
First reaction on Ramayana is out 💥 #Ramayana https://t.co/4d6gBOd5ws— Lucif3r. (@Luci_twtz) October 28, 2026