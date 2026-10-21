ആരാധകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ച് യഷിന്റെ രാവണ താണ്ഡവം; 'രാമായണ'യിലെ പുതിയ ഗാനമെത്തി
ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ രാവണനെ പുതിയ ദൃശ്യഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:16 PM IST
'രാണായണ പാര്ട്ട് 1' ലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തിൽ രാവണനായി വേഷമിടുന്ന യഷിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് രാവണ താണ്ഡവം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗാനരംഗത്തിൽ രാവണന്റെ ശക്തിയും പ്രൗഢിയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന യഷിന്റെ പ്രകടനം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
മലയാളത്തിൽ വിനായക് ശശികുമാറാണ് ഗാനത്തിന് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യദു കൃഷ്ണന് കെ ആണ് മലയാളം പതിപ്പിൽ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴിൽ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറും അനിരുദ്ധും ചേർന്നാണ് ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പതിപ്പിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശാൽ ദദ്ലാനിയാണ്.
ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ രാവണനെ പുതിയ ദൃശ്യഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ഒന്നിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനമായ 'ജയ് ജയ് റാമിനും' വലിയ സ്വീകാര്യതാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്.
സോണി പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സാണ് ആഗോള വിതരണത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഹിന്ദി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും ദിൽ രാജുവിന്റെ എസ്വിസി റിലീസും കേരളത്തിൽ എവിഎ പ്രൊഡക്ഷൻസും വിതരണം നിര്വഹിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണിയിലും കന്നഡ മേഖലയിലും സഹനിർമാതാവായ യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസുമാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് രാമായണം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗം 2026 നവംബർ 5ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗം 2027ലെ ദീപാവലി റിലീസായി എത്തും. ഇന്ത്യയില് ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഐമാക്സ് ഫോർമാറ്റിലും ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കും.
അതേസമയം, ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ചിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 27ന് അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിലെ ഡേവിഡ് ഗെഫൻ തിയേറ്ററിൽ ചിത്രത്തിന്റെ 3D വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടക്കും. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മാത്രമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 945 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാനാകും. ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ, സംവിധായകർ, അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പ്രമുഖർ എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യ പ്രദർശനം കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ സുപ്രധാന കഥയെ വൻതാരനിരയുടെയും ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവിന്റെയും പിന്തുണയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'രാമായണ'. ലോകമെമ്പാടുമായി 10,000ത്തിലധികം ആളുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടായിരുന്നതെന്ന് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം 4,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചിത്രത്തിനായി ചലച്ചിത്ര പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.