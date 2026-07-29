ETV Bharat / entertainment

'രാമായണ'യുടെ സംഗീതാവകാശം കോടികള്‍ക്ക് സ്വന്തമാക്കി ടി - സീരീസ്; ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ തിയതി പുറത്ത്

റിലീസിന് മുന്‍പേ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടവുമായി രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍- യഷ് ചിത്രം രാമായണ. ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഡീയോ ഡീലുമായി സിനിമ.

SAI PALLAVI RAMAYANA TRAILER RELEASE RANBIR KAPOOR RAMAYANA RAMAYANA MOVIE LATEST UPDATE
Ramayana (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണയുടെ ട്രിയലര്‍ റിലീസ് തിയതിയും സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍, യഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രാമായണ.

നമിത് മല്‍ഹോത്രയുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന രാമായണയുടെ ട്രെയിലര്‍ ജൂലൈ 24 നായിരുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാറ്റിയത്. ജൂലൈ 30 ന് വ്യാഴാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ 4.15 ന് ബ്രഹ്മമുഹൂര്‍ത്തത്തിലാണ് ട്രെയിലര്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്. പുതിയ തിയതി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കുവച്ചു.

"ഏറെ പവിത്രമായ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ, 2026 ജൂലൈ 30 വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 4:15-ന് ട്രെയിലറിലൂടെ ഞങ്ങൾ രാമായണത്തിന്‍റെ പ്രഭാതത്തെ വരവേൽക്കുന്നു,", നമിത് മല്‍ഹോത്ര കുറിച്ചു.

സോണി പിക്‌ചേഴ്സുമായി കൈകോര്‍ത്ത് ലോകമെമ്പാടുമായി വമ്പന്‍ റിലീസായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നേരത്തെ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.

അതേസമയം ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന രാമായണം പ്രഥം സങ്കല്‍പ് എന്ന ചടങ്ങില്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ട്രെയിലര്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാന്‍റിയാഗോ കോമിക്- കോണിലും ട്രെയിലര്‍ പ്രദര്‍ശനമുണ്ടായിരുന്നു.

വമ്പന്‍ തുകയ്ക്ക് മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കി ടി- സീരിസ്

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന നമിത് മല്‍ഹോത്രയുടെ രാമായണം റിലീസിന് മുന്‍പേ തന്നെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററിലെ വിജയത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ബിസിനസ് വലിയ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ സംഗീതാവകാശം 100 കോടിക്ക് വില്‍ക്കാനായിരുന്നു നിര്‍മാതാക്കള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പുതിയ വിവരം. ഇത് യാഥാർഥ്യമായാൽ, ഒരു ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതാവകാശത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയെന്ന റെക്കോർഡ് 'രാമായണം' സ്വന്തമാക്കും.

അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കളായ എ. ആര്‍. റഹ്മാനും ഹാന്‍സ് സിമ്മറും ഒന്നിക്കുന്നത് സംഗീതാവകാശത്തിന്‍റെ മൂല്യം കുത്തനെ ഉയരാന്‍ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഇരു സംഗീത സംവിധായകരും ഒന്നിക്കുന്നത് അപൂര്‍വായതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സംഗീത കമ്പനികള്‍ എല്ലാം തന്നെ അവകാശം സ്വന്തമാക്കാന്‍ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. സോണി മ്യൂസിക്കും സരേഗമയും, യൂണിവേഴ്‌സല്‍ മ്യൂസിക്കുമൊക്കൊ സംഗീതാവകാശം സ്വന്തമാക്കാനായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ടി- സീരീസാണ് 75 കോടി രൂപയ്ക്ക് സംഗീതാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശം ടി- സീരീസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

നിലവില്‍ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് റെക്കോര്‍ഡ്. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ 75 കോടി മ്യൂസിക് അവകാശം വിറ്റതോടെ സിനിമയുടെ വിപണി വിശ്വാസവും ശക്തമാകുകയാണ്.

വമ്പൻ താരനിരയും ആഗോള വിപണിയും

നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ, യാഷ് രാവണന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രേക്ഷകരെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

'രാമായണം: ഭാഗം ഒന്ന്' 2026-ലെ ദീപാവലി റിലീസായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 'രാമായണം' റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഡീലുകളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ ഡി.എൻ.ഇ.ജി, യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. കരൺ ജോഹറിന്‍റെ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

Read More:

1. ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശ! 'ഐ ആം ഗെയിം ട്രെയിലര്‍' റിലീസ് അവസാന നിമിഷം മാറ്റിവച്ചു; പുതിയ തിയതി ഉടന്‍

2. ജന നായകന്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്; അതിവേഗം കുതിച്ച് ആഗോള കലക്ഷന്‍, ആറു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്

3. എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ഈ ഗാനം! ദുല്‍ഖര്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷം; എ ഒ ടിയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

TAGGED:

SAI PALLAVI
RAMAYANA TRAILER RELEASE
RANBIR KAPOOR RAMAYANA
RAMAYANA MOVIE LATEST UPDATE
RAMAYANA MOVIE MUSIC RIGHTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.