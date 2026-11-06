ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി യഷ്, വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്! മികച്ച പ്രതികരണം; 'രാമായണ' ആദ്യദിനം വാരിക്കൂട്ടിയത് എത്ര? കലക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട്
സംവിധായകന് നിതേഷ് തിവാരിക്ക് കയ്യടിച്ച് സിനിമാ പ്രേമികള്! ആദ്യദിന ആഗോള കലക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 11:27 AM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഗംഭീര പ്രതികരണം. ദീപാവലി റിലീസായി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (നവംബര് 5) റീലീസ് ചെയ്തത്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനത്തില് രണ്ബിര് കപൂര്,സായ് പല്ലവി, യഷ് തുടങ്ങിയവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. റിലീസ് മുന്പേ തന്നെ ശക്തമായ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് നേടിയിരുന്നു.
സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് 127.50 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് നിന്നും നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 64.85 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഹിന്ദി പതിപ്പില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയതെങ്കില് തൊട്ടുപിന്നാലെ കന്നഡ, തെലുഗു പതിപ്പുകളുമുണ്ട്.
വിവിധ ഭാഷകളിലായി 25,200 ഷോകളിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം ഈ കലക്ഷൻ നേടിയത്. ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷന് നേടിയത്, 18,002 ഷോകളിൽ നിന്ന് 47.50 കോടി രൂപയാണ് ഹിന്ദിയുടെ സംഭാവന.
കന്നഡ പതിപ്പ് ഇതുവരെ 1,197 ഷോകളിൽ നിന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കൊയ്തത് . അതേസമയം, തെലുഗു പതിപ്പ് 1,776 ഷോകളിൽ നിന്ന് ആറു കോടി രൂപ നേടി. എന്നാല് തമിഴ്, മലയാളം പതിപ്പുകൾ യഥാക്രമം 2.60 കോടി രൂപയും 1.50 കോടി രൂപയും എന്നിങ്ങനെയാണ് നേടിയത്.
ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ 77.50 കോടി രൂപയായിരുന്നു. വിദേശത്ത് 'രാമായണ' 50.00 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ ലോകമെമ്പാടുമായി 127.50 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു.
'രാമായണ' തിയേറ്ററില് എത്തുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കിടയില് വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 20 ദസറ ദിനത്തില് ആരംഭിച്ച അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല് സിനിമയുടെ വിതരണക്കാരും തിയേറ്ററുടമകളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തുടക്കത്തില് തന്നെ ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുന്കൂര് ബുക്കിങ് വേഹത്തിലാക്കിയത്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും, ലോകമെമ്പാടുമായി ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഏകദേശം 200 കോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയിരുന്നു, ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 120 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് കലക്ഷൻ ഏകദേശം 45 കോടി രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രം റിലീസായതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തമാണ് ലഭിച്ചത്. മിക്ക തിയേറ്ററുകളും ഹൗസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമായിരുന്നിട്ട് പോലും ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ദീപാവലി അവധി ദിവസങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന് കലക്ഷന് ഉയര്ത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഓപ്പണിംഗ് ഡേയില് 64.85 കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷന് നേടിയതോടെ രണ്വീര് സിങ്ങിന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ധുരന്ധറിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ (28 കോടി രൂപ) കലക്ഷനും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ വാറിന്റെ ആദ്യദിന കലക്ഷനേ(53 കോടി രൂപ)യും രാമായണ മറികടന്നു.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ഡിഎൻഇജി, യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മിച്ച രാമായണ, രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി, സായ് പല്ലവി സീതയായി, യാഷ് രാവണനായി, രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായി, സണ്ണി ഡിയോളുമാണ് ഹനുമാന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തിയത്.
രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ്, അനുപം ഖേർ, അരുൺ ഗോവിൽ, ലാറ ദത്ത, ശോഭന, കുനാൽ കപൂർ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
എ ആർ റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് റീലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.