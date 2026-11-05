അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം! രാമന്റെയും സീതയുടെയും ഗംഭീര പ്രകടനം, രാവണനായി യഷ് ഭയപ്പെടുത്തി; 'രാമായണ' വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്; രാജമൗലി
'രാമായണ'ത്തെ പ്രശംസിച്ച് രാജമൗലി; രൺബീറിന്റെയും യഷിന്റെയും സായ് പല്ലവിയുടെയും പ്രകടനത്തിന് കൈയടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:08 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് 'ബാഹുബലി', 'ആര് ആര് ആര്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വലിയ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളൊരുക്കിയ സംവിധാകനാണ് എസ്. എസ്. രാജമൗലി. ഇപ്പോഴിതാ നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ പുരാണ ഇതിഹാസ ചിത്രം 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് ലെജന്ഡ്' കണ്ട അനുഭവം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയെയും വമ്പൻ ക്യാൻവാസിനെയും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളെയും രാജമൗലി പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ എസ്. എസ് രാജമൗലി പങ്കുവച്ചത്. വലിയ സ്ക്രീനിൽ ചിത്രം നൽകുന്ന അനുഭവം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളായ രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു.
സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയാണ് സിനിമയേയും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരേയും സംവിധായകന് അഭിനന്ദിച്ചത്. ചിത്രത്തില് രാമനായി വേഷമിട്ട രണ്ബീര് കപൂറിന്റെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരാമര്ശിച്ചു. വനവാസ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള രാമന്റെ അവതരണത്തിൽ ശാന്തതയ്ക്കൊപ്പം ഗാംഭീര്യവും പ്രകടമാണെന്ന് രാജമൗലി കുറിച്ചു. രാവണനായി എത്തിയ യാഷ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് സ്ക്രീനിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും സീതയായി സായ് പല്ലവി അതീവ മനോഹരമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രീ-ക്ലൈമാക്സും ക്ലൈമാക്സും... അതിലെ ഓരോ ഭാഗവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമയുടെ ഓരോ ഭാഗവും ആസ്വദിച്ചുവെന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം മനോഹരമായി സ്ക്രീനിലെത്തിച്ച സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരിയെയും നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ടീമിനും രാജമൗലി ആശംസകൾ നേർന്നു.
രാമനായി രൺബീർ, രാവണനായി യാഷ്
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'രാമായണ'ത്തിൽ വൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും എത്തുന്നു. രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായി വേഷമിടുമ്പോൾ സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ദശരഥനായി അരുൺ ഗോവിലും കൈകേയിയായി ലാറ ദത്തയും വേഷമിടുന്നു. ശൂർപ്പണഖയായി രാകുൽ പ്രീത് സിംഗും മന്ഥരയായി ഷീബ ചദ്ദയും ഭരതനായി ആദിനാഥ് കോത്താരെയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
നമിത് മൽഹോത്രയും യാഷും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.
#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch. Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it. Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026
എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഎൻഇജിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വമ്പൻ ബജറ്റിലും സാങ്കേതിക മികവിലും ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
'വാരണാസി'യുമായി രാജമൗലി
എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. തെലുഗു സൂപ്പർതാരം മഹേഷ് ബാബുവാണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തില് കൊടൂര വില്ലനായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ലോകയാത്രാ സാഹസികതയും ടൈം ട്രാവലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വമ്പൻ ചിത്രമായാണ് 'വാരണാസി' ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ രുദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മഹേഷ് ബാബു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മന്ദാകിനിയായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
വാരണാസി, ആഫ്രിക്ക, അന്റാര്ട്ടിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായി കഥ വികസിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒരു വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമാണെന്നാണ് സൂചന. രാമായണത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2027 ഏപ്രിൽ 7നാണ് 'വാരണാസി'യുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.