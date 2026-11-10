ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗമായി 'രാമായണ'! തിയേറ്ററുകള് ഹൗസ് ഫുള്! ബുക്ക് മൈഷോയില് ട്രെന്ഡിങ്ങായി ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന, റെക്കോര്ഡ് കുതിപ്പ്
ആറാം ദിനത്തിലും രാമായണത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പ്! 'പുഷ്പ 2', 'ജയിലർ 2' റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുമോ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 4:32 PM IST
ദീപാവലി ആഘോഷച്ചൂടിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പുമായി 'രാമായണ'. റിലീസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം നാലുദിവസത്തിനുള്ളില് തന്നെ 500 കോടി ക്ലബില് ഇടം നേടിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ അഞ്ചാം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിനില്ക്കുമ്പോള് ആഗോളതലത്തിൽ 673.90 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 413.90 കോടി രൂപ നേടിയപ്പോൾ വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 260 കോടി രൂപയും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 107.50 കോടി രൂപ നേടിയെന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് വേഗതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ നമിത് മൽഹോത്ര നിർമിച്ച ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസം മുതൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും ബുക്കിംഗുമാണ് നേടുന്നത്. ദീപാവലി തിങ്കളാഴ്ച ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ റെക്കോർഡ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയാണ് നടത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചയും മികച്ച ബുക്കിംഗ് തുടരുകയാണ്. ഉത്സവാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമോ എന്നായിരുന്നു സിനിമാ വ്യവസായം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിദിനത്തിലും ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. നിരവധി പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലെ ബുക്കിംഗ് കണക്കുകളെ മറികടക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് 'രാമായണ' കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
നവംബർ 10 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെ ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴി ഏകദേശം 4.68 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. 'പുഷ്പ 2', 'ധുരന്ധർ 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഇതേ സമയപരിധിയിൽ നേടിയ 2.07 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ഈ ചിത്രം നേടിയത്. രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നേടിയ 3.08 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വില്പ്പന നടത്തിയെങ്കില് ഇതും മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് 'രാമായണ' . 'ജയിലർ 2', 'പുഷ്പ 2' തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് റെക്കോർഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രാമായണത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം മികച്ചതാണ്.
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ഹിന്ദി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളായ 'ധുരന്ധർ 2', 'സയാര' എന്നീ ചിത്രങ്ങളേക്കാളും മികച്ച ബുക്കിംഗ് നിലനിർത്താൻ 'രാമായണ'ത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 'ധുരന്ധർ 2' നേക്കാൾ അധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 'രാമായണ' വിറ്റഴിച്ചത്. 'ഛാവ'യുടെ സമാന സമയത്തെ ബുക്കിംഗ് കണക്കുകളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം മുന്നിലാണ് ചിത്രം. സാധാരണ പ്രവൃത്തിദിന സാഹചര്യത്തിലും ഇത്രയും വലിയ ബുക്കിംഗ് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയുടെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്നു മണിക്കും ഇടയിൽ മാത്രം ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴി 78,650 ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി വിറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് വിറ്റ 1,02,750 ടിക്കറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 23.5 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണിത്. ഇതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നു വരെ ആകെ വിറ്റ ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 5.46 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഇതേ സമയപരിധിയിൽ 7.82 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളായിരുന്നു വിറ്റിരുന്നത്. ആകെ കണക്കിൽ 30.1 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും പ്രവൃത്തിദിനത്തിലും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ മാത്രം 85,000ത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. തുടർന്നുള്ള രണ്ടു മണിക്കൂറുകളിലായി ഏകദേശം 91,000 ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയും നടന്നു. രാവിലെ ആരംഭിച്ച ബുക്കിംഗ് വേഗം ഉച്ചയോടെയും നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. ദീപാവലി അവധിയുടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഗുജറാത്തി പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്കൂൾ അവധികളും ചൊവ്വാഴ്ചയും ചിത്രത്തിന് അനുകൂലമാകുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം 'പുഷ്പ 2' ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച ഏകദേശം 7.55 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. 'ധുരന്ധർ 2' ഏകദേശം 6.80 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളുമായി ആ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിയോടെ തന്നെ 5.46 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ 'രാമായണ'ത്തിന് 'പുഷ്പ 2'ന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഇനി ഏകദേശം 2.08 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി വിറ്റാൽ മതിയാകും.
മുൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് രീതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 'രാമായണ'ത്തിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 'പുഷ്പ 2' ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെയുള്ള ബുക്കിംഗിന്റെ ഏകദേശം 3.6 മടങ്ങ് ടിക്കറ്റുകളാണ് ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിറ്റത്. 'ധുരന്ധർ 2'ന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഏകദേശം 3.3 മടങ്ങായിരുന്നു. വൈകുന്നേരവും രാത്രിയിലുമുള്ള ഷോകളുടെ ബുക്കിംഗ് കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാമായണത്തിന് പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇതിനകം 673.90 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കിയ രാമായണത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകളാണ്.