ഓസ്കർ പോരാട്ടത്തിൽ 'രാമായണ'യും; മികച്ച വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സിനുള്ള പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ ചിത്രം; മത്സരത്തിനായി ഡ്യൂൺ 3യും അവഞ്ചേഴ്സും
അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ, ഡ്യൂൺ: പാർട്ട് ത്രീ, സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓസ്കാർ മത്സരത്തിൽ രാമായണയും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:08 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനമായി രൺബീർ കപൂറിനെ നായകനാക്കി നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം രാമായണ. 99-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകളിൽ മികച്ച വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 20 ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രാമായണവും ഇടംപിടിച്ചു. ഇതോടെ ലോക സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാര വേദികളിലൊന്നായ ഓസ്കാറിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ ചിത്രവും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സിന്റെ മികവിലാണ് ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഹോളിവുഡിലെ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളായ അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ, ഡ്യൂൺ: പാർട്ട് ത്രീ, സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് രാമായണയും മത്സരിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി', ജാപ്പനീസ് ചിത്രം 'ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ' എന്നിവയും ഈ 20 ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. പ്രോജക്ട് ഹെയ്ൽ മേരി, ഡിസ്ക്ലോഷർ ഡേ, ദി ഹംഗർ ഗെയിംസ്: സൺറൈസ് ഓൺ ദി റീപ്പിംഗ്, സൂപ്പർഗേൾ, മോന, ജുമാൻജി: ഓപ്പൺ വേൾഡ്, ദി ഷീപ്പ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ്, വെയിൽഫാൾ, വൈൽഡ്വുഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പട്ടിക അന്തിമ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ പട്ടികയല്ല. പ്രാഥമിക പരിഗണനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണിവ. അക്കാദമിയുടെ തുടർനടപടികൾക്കും വോട്ടെടുപ്പിനും ശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റും അന്തിമ നോമിനേഷനുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ രാമായണ
ചിത്രത്തിന്റെ വലിയ കാൻവാസും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ പ്രധാന കാരണം. ലോകപ്രശസ്ത വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് കമ്പനിയായ ഡി എന് ഇ ജി (DNEG) ആണ് രാമായണത്തിന്റെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എട്ട് അക്കാദമി അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഡ്യൂൺ, ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ സാങ്കേതിക മികവുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ പങ്കാളിത്തം രാമായണയുടെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് കരുത്തേകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തെ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്.
മികച്ച വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്കാർ പരിഗണനാ പട്ടികയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമല്ല രാമായണ. 95-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകളിലും എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ആർആർആർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 20 ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമ നോമിനേഷൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതേസമയം, ആർആർആറിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് വലിയ നേട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇത്തവണ രാമായണത്തിന് അന്തിമ നോമിനേഷൻ നേടാനാകുമോയെന്നാണ് സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഓസ്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ; നിർണായക തീയതികൾ
മികച്ച വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് വിഭാഗത്തിനായുള്ള അക്കാദമിയുടെ പ്രാഥമിക വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസംബർ 7 മുതൽ 11 വരെയാണ് നടക്കുക. തുടർന്ന് 10 ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ഡിസംബർ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ ഇടംനേടുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് ടീമുകൾ 2027 ജനുവരി 8 മുതൽ 10 വരെ നടക്കുന്ന അവതരണങ്ങളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ നോമിനേഷനുകൾ തീരുമാനിക്കുക. 2027 ജനുവരി 21ന് ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. 99-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡ് ചടങ്ങ് 2027 മാർച്ച് 14ന് നടക്കും.