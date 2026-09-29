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'രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തം'; രൺബീറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നില്‍! 'രാമായണ' ബി ടി എസ് വീഡിയോ പുറത്ത്

'രാമായണ' പോലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനാകാന്‍ ശരിയായ നടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നിതീഷ് തിവാരി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Ramayana MOVIE Ranbir Kapoor Ranbir transformation in Lord Rama RAMAYANA MOVIE RELEASE
Ramayana BTS (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 9:55 AM IST

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ന്ത്യന്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് 'രാമായണ'. ചിത്രത്തിന്‍റെതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറിനും ഗാനത്തിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ ശ്രീരാമനായും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും രാവണനായി യഷും എത്തുമ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വാനോളമാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരാമനെപ്പോലൊരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രത്തെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് സാധാരണമായൊരു അഭിനയദൗത്യമല്ല. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തോടും സാംസ്കാരിക ഓർമകളോടും ആഴത്തിൽ ബന്ധമുള്ള കഥാപാത്രമായതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യനായ നടനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരിക്കും നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രയ്ക്കും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ശ്രീരാമനായി രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ മാറുന്നതിന്‍റെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ബി ടി എസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

RAMAYANA MOVIE RANBIR KAPOOR RANBIR TRANSFORMATION IN LORD RAMA RAMAYANA MOVIE RELEASE
Ramayana BTS (Photo: ANI)

'രാമായണ' പോലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ശരിയായ നടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നിതീഷ് തിവാരി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

‘രാമായണം’ ഒരുക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ശ്രീരാമനായി ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതായിരുന്നുവെന്ന് നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര പറയുന്നു. "കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ ആത്മാർത്ഥതയും മുഖഭാവവും നടനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് പ്രധാനമായിരുന്നു. രൺബീർ കപൂറിന്‍റെ പേര് ചർച്ചയിലെത്തിയതോടെ കാസ്റ്റിംഗ് തീരുമാനത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചു. രൺബീറിന്‍റെ മുഖത്തുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കഥാപാത്രത്തോടുള്ള സമീപനവും തനിക്കും നിതേഷ് തിവാരിക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നി", അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നിതേഷ് തിവാരിയും സമാനമായ അനുഭവമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. നമിത് രൺബീറിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേരുന്നതായി തോന്നിയെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.

കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും സമർപ്പണവും രൺബീറിനുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും നിതേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ചിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ് അരുൺ ഗോവിൽ. രാമാനന്ദ് സാഗറിന്‍റെ ‘രാമായണം’ സീരിയലിൽ ശ്രീരാമനെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഗോവിൽ, പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ദശരഥ രാജാവായാണ് എത്തുന്നത്.

ശ്രീരാമന്‍റെ വേഷം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് തോന്നിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് രൺബീർ കപൂറും വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അരുൺ ഗോവിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാമന്‍റെ രൂപം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ തന്‍റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് രൺബീർ പറയുന്നു. ഗോവിലിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രധാന ചിന്തയും ഇപ്പോഴത്തെ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

RAMAYANA MOVIE RANBIR KAPOOR RANBIR TRANSFORMATION IN LORD RAMA RAMAYANA MOVIE RELEASE
Ramayana BTS (Photo: ANI)

"രാമന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വില്ലും അമ്പും മാത്രമല്ലെന്നും, ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വലിയ ശക്തികളിലൊന്നാണെന്നും രൺബീർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തെ മറ്റൊരു സിനിമാ വേഷമായി കാണാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ” എന്ന ആശയവും കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് നിരന്തരം ഓർമ്മ വരുന്നതായി രൺബീർ പറഞ്ഞു. രാമന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഈ കഥയോട് പ്രേക്ഷകർ പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസത്തെയും ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് താൻ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിച്ചതെന്നും", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സീതയായി വേഷമിടുന്ന സായ് പല്ലവി, ലക്ഷ്മണനായി എത്തുന്ന രവി ദുബെ എന്നിവരും രൺബീറിന്‍റെ ശ്രീരാമ വേഷത്തെ കുറിച്ചും സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേക്കോവര്‍, അതിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍, പ്രധാന രംഗങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം എന്നിവയെല്ലാം പിന്നാമ്പുറ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹോളിവുഡിലെയും ബോളിവുഡിലെയും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധരും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറായ ടെറി നോടറി ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കായി രൺബീറിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

RAMAYANA MOVIE RANBIR KAPOOR RANBIR TRANSFORMATION IN LORD RAMA RAMAYANA MOVIE RELEASE
Ramayana BTS (Photo: ANI)

രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി എത്തുന്ന രാമായണ ഒന്നാം ഭാഗം 2026 ദീപാവലി റിലീസായി നവംബര്‍ 8 നും രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലി റിലീസുമായാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലായിരിക്കും ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുക.

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TAGGED:

RAMAYANA MOVIE
RANBIR KAPOOR
RANBIR TRANSFORMATION IN LORD RAMA
RAMAYANA MOVIE RELEASE
RAMAYANA BTS

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